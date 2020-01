HBO

Plus: «The New Pope», «Avenue 5» et «Curb Your Enthusiasm»

Dans son troisième épisode, The Outsider a réussi à éviter les erreurs commises par d’autres adaptations de Stephen King (6:39) et à être plus qu’un drame de procédure procédurale (21:15). De plus, nous décomposons The New Pope (28:03), Avenue 5 (38:42) et la première de la saison 10 de Curb Your Enthusiasm (50:55).

