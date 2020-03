Pourquoi Tom Brady a choisi les boucaniers

Tom Brady va jouer pour les Buccaneers de Tampa Bay. J’ai dit cette phrase à voix haute plus d’une douzaine de fois au cours des dernières heures, et ça sonne toujours aussi bizarre. Moins de 12 heures après que Brady a annoncé qu’il ne retournerait pas chez les Patriots, Adam Schefter d’ESPN – dans un double rapport avec son collègue Jeff Darlington – a tweeté que Brady avait l’intention de signer avec les Bucs. Aussi difficile que cela puisse être de traiter l’image de Brady dans cet horrible uniforme d’horloge numérique, la décision – pour les deux parties – n’est pas si surprenante que ce soit en fouillant dans les détails.

Du point de vue de Brady, les Bucs ont beaucoup à offrir – financièrement et sur le terrain. Ian Rapoport de NFL Network a rapporté que le contrat de Brady valait environ 30 millions de dollars par an, ce qui signifie qu’après avoir joué à prix réduit pendant des années en Nouvelle-Angleterre, le plus grand quart-arrière de tous les temps aura enfin un salaire dans le même stade que celui de Kirk Cousins. L’argent n’est probablement pas la première priorité de Brady à ce stade. Pas avec 235 millions de dollars de revenus de carrière et une femme ultra-réussie qui vaut plus de 400 millions de dollars. Son prix demandé à ce stade était probablement plus une question de respect que de salaire. Et en offrant à Brady un accord près du sommet du marché, Tampa Bay a prouvé qu’ils voulaient vraiment le faire monter à bord.

Après avoir atteint le niveau de prix requis, vendre Brady sur le casting de soutien de Bucs n’aurait pas pu être difficile. Mike Evans et Chris Godwin sont sans doute le meilleur duo à récepteurs larges de toute la NFL. Brady avait une excellente relation avec Julian Edelman, mais les deux gars de Tampa Bay sont plus talentueux que tout autre joueur des Patriots depuis Randy Moss. Evans est le genre de cible imposante physiquement que Brady n’avait pas à l’extérieur en Nouvelle-Angleterre, et Godwin a prouvé la saison dernière qu’il était l’un des meilleurs jeunes talents du sport, quel que soit son poste. O.J. Howard a disparu dans l’attaque de Tampa Bay la saison dernière, mais l’histoire de Brady avec des bouts serrés suggère qu’il est le bon gars pour rajeunir la carrière de l’ancien choix du premier tour. Evans, Godwin, un Howard ressuscité, et non. L’ailier serré Cameron Brate formerait le meilleur groupe de passes captives de Brady depuis longtemps. La question est maintenant de savoir si Brady est le bon quart-arrière pour utiliser correctement toutes ces armes.

Le système que Bruce Arians et le coordinateur offensif Byron Leftwich ont apporté à Tampa Bay est conçu pour pousser le ballon sur le terrain. Jameis Winston a terminé deuxième de la NFL la saison dernière avec 10,5 verges moyennes par cible. Cela découle en partie du style de jeu agressif et souvent imprudent de Winston, mais Arians a privilégié un jeu de passes verticales à indice d’octane élevé pendant toute sa carrière. La mentalité de Winston s’est avérée justement correspondre à cette approche. À ce stade de sa carrière, Brady ne semble pas correspondre à ce style d’offense. Le jeu de passes de la Nouvelle-Angleterre au cours des dernières années consistait principalement en des passes en dessous, des lancers de jeu rapide et des écrans pour les porteurs de ballon et des concepts de jeu-action conçus pour attaquer le milieu du terrain. Demander à Brady, qui est âgé de 42 ans, de pomper constamment des itinéraires hors des chiffres et de creuser des embranchements profonds de 20 mètres dans le trafic n’est probablement pas la meilleure idée. Heureusement, les Ariens sont assez intelligents pour comprendre cela.

Pendant son temps comme joueur de jeu, les Ariens ont fait un effort conscient pour obtenir les commentaires et les commentaires de ses quarts-arrière. Des gars comme Carson Palmer, Andrew Luck et Ben Roethlisberger avaient beaucoup à dire sur les plans de jeu hebdomadaires et les menus de jeu. Avec Brady, je suppose que le partenariat s’étendra à toute l’infraction. La communication sera la clé car Brady et le personnel de Bucs façonnent l’infraction selon ses préférences, mais les gars dans cette salle ont collectivement vu suffisamment de football pour construire un système qui fonctionne. Avec Arians et ses 26 ans d’expérience dans la NFL, Leftwich a 10 ans en tant que quart-arrière de la NFL à son actif, et l’entraîneur des quarts-arrière de Bucs, Clyde Christensen, a été entraîneur de la ligue pendant plus de deux décennies. Ce groupe construira un système qui placera Brady et son talent considérable en matière de passes dans la meilleure position possible. Cela impliquera probablement des changements substantiels au régime que les Ariens ont mis en place ces dernières années, mais il ne doit pas non plus être une refonte complète. Godwin était un récepteur dynamique sous la saison dernière et devrait être en mesure de prospérer avec Brady sous le centre. Les structures de l’itinéraire peuvent être différentes, mais les Ariens et Brady préfèrent une grande quantité d’action de jeu. Et même s’il a eu du mal à lancer sur le terrain au cours des deux dernières saisons, Brady était un passeur profond et désireux en 2017 lorsque Brandin Cooks étirait le terrain pour la Nouvelle-Angleterre. Nous ne verrons pas autant de lancers sur le terrain par Tampa Bay cette saison, mais Brady devrait être un peu plus agressif avec plus de plans dans le plan de match. Ce n’est peut-être pas un ajustement parfait, mais il y avait beaucoup à aimer au sujet des Bucs du point de vue de Brady.

Le désir de Tampa Bay d’atterrir Brady n’est pas difficile non plus à comprendre. D’un point de vue commercial, la signature du meilleur quart-arrière de tous les temps donne à la franchise une pertinence et une visibilité instantanées. Avec Brady, les Bucs sont plus intéressants qu’ils ne l’ont été depuis environ deux décennies. Environ trois heures après le rapport de Schefter, la file d’attente en ligne pour les abonnements est passée à plus de 5 000 personnes. S’exprimant sur NFL Network cet après-midi, Cris Collinsworth a déclaré que si Brady signait à Tampa Bay, Sunday Night Football ferait plusieurs voyages en Floride cet automne. Un mouvement d’éclaboussure comme celui-ci nécessite une bénédiction de la propriété, et je suppose qu’il n’a pas été difficile de convaincre les vitriers que payer Brady serait dans leur meilleur intérêt.

Le mouvement suit également du côté du football. Même après avoir utilisé l’étiquette de franchise sur le passeur Shaq Barrett et étendu Jason Pierre-Paul, les Bucs ont encore une énorme quantité d’espace de plafond à dépenser. Même si les plafonds de l’accord de Brady sont répartis de manière égale, Tampa Bay serait en mesure d’intégrer confortablement une charge de 30 millions de dollars sur son budget cette année. Les 30 millions de dollars en valeur annuelle peuvent sembler beaucoup d’argent pour un futur quart-arrière de 43 ans, mais les Bucs semblent penser que Brady correspond à leur calendrier. Et je ne leur en veux pas vraiment.

Tampa Bay est plus proche de la controverse qu’il n’y paraît de l’extérieur. La défense de Bucs en 2017 et 2018 a été une catastrophe abjecte sous l’ancien coordinateur Mike Smith, mais ce groupe a fait un énorme pas en avant avec Todd Bowles en charge la saison dernière. Après avoir terminé respectivement 31e et 30e – en 2017 et 2018, Tampa s’est classée 12e en DVOA contre les passes des footballeurs la saison dernière. Les performances défensives ont tendance à être volatiles d’une saison à l’autre, mais certaines parties de la formation Bucs de ce côté-ci du ballon ont plutôt bien joué avec Bowles en charge. Le coin de recrue du troisième tour, Jamel Dean, ressemble déjà à un vol, et le demi de coin de deuxième année Carlton Davis a fait des progrès importants dans le nouveau schéma. Barrett a accumulé les meilleurs sacs de 19,5 de la ligue, et même s’il n’approche probablement pas de ce nombre cette saison, Barrett et Pierre-Paul créent une paire effrayante qui sort du bord. Combiné avec le tacle défensif ascendant Vita Vea, ancien no. 5 choix global Devin White, et le Lavonte David perpétuellement sous-estimé, les Bucs ont un noyau solide comme le roc qui devrait donner à l’attaque de Brady un peu de coussin.

Tampa Bay ne mettra pas en service l’unité de haut vol et de meilleur score qu’elle a été ces dernières années, mais le déménagement à Brady indique qu’ils ne veulent pas l’être. Lorsque Winston était en fonction, le jeu de passes des Bucs pouvait être passionnant, mais les Ariens et le directeur général Jason Licht avaient clairement passé suffisamment de temps sur le coaster des Jameis. Winston a lancé plus d’interceptions la saison dernière (30) que Brady n’en a jeté au cours des quatre dernières saisons combinées (29). L’offensive de Bucs est peut-être moins explosive en 2020, mais elle est presque certainement plus cohérente aussi. Rouler avec Brady indique que les Bucs croient qu’un jeu de quart-arrière fiable est ce qui les sépare des équipes rivales de la NFC. Et nous allons découvrir s’ils ont raison.

Parier sur un quart-arrière de 43 ans comporte un risque considérable. Même lorsque ce quart-arrière est le meilleur pour le faire. Mais Arians est un entraîneur de 67 ans qui a une influence considérable sur le personnel de l’équipe. Si les Bucs devaient quitter Winston, les Ariens n’auraient pas pu être trop enthousiasmés par la perspective de recruter un quart-arrière tôt et de superviser son développement, en particulier avec le reste de l’alignement de Tampa Bay prêt à concourir en ce moment. Cela peut sembler étrange à première vue, mais après avoir fait le point sur leurs options, Brady et les Bucs sont arrivés à la conclusion raisonnable que c’était la meilleure voie à suivre. Tom Brady est le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay. Et en quelque sorte, ce genre de sentiment se sent bien.

