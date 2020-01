Pourquoi tous les matches de troisième tour de la FA Cup débuteront une minute plus tard que d’habitude cette saison

Chaque match de troisième tour de la FA Cup débutera une minute plus tard que d’habitude ce week-end.

Ceci est pour encourager les fans à “prendre une minute” dans le cadre de la campagne “Heads Up”, qui vise à amener les gens à parler et à réfléchir sur leur santé mentale.

Les matches de troisième tour de la FA Cup débuteront une minute plus tard

Les 32 matches du troisième tour – y compris le derby du Merseyside entre Liverpool et Everton, le voyage de Manchester United aux Wolves et la visite de Leeds United à Arsenal – débuteront à de nouvelles heures.

Ainsi, les heures de coup d’envoi traditionnelles de 15 h, 12 h 15 et 19 h 45 commenceront désormais à 15 h 01, 12 h 16 et 19 h 46 respectivement.

Les rediffusions ne seront pas sujettes au changement.

La FA a publié une déclaration pour soutenir le mouvement qui se lisait comme suit: «On espère que l’initiative sensibilisera à l’importance de prendre soin de notre santé mentale, avec 60 secondes qui ne représentent que la première étape du voyage vers un bien-être amélioré.

«Pendant le délai d’une minute, les fans seront encouragés à considérer l’impact positif que 60 secondes peuvent avoir sur leur propre bien-être ou sur le soutien d’un ami ou d’un membre de la famille.»

La campagne Heads Up est dirigée par le prince William et exploite l’influence et la popularité du football pour encourager plus de gens – en particulier les hommes – à se sentir à l’aise de parler et d’agir pour améliorer leur santé mentale.

Et reconnaître que la forme physique est tout aussi importante que la forme physique.

Les fans peuvent rechercher «Every Mind Matters» pour créer leur propre plan d’action personnel en matière de santé mentale.

Calendrier du troisième tour de la FA Cup

Samedi 4 janvier 2020

12:31 Birmingham v Blackburn

12:31 Bristol City contre Shrewsbury

12:31 Burnley contre Peterborough

12:31 Millwall v Newport

12:31 Rochdale v Newcastle – en direct sur talkSPORT

12:31 Rotherham contre Hull

15:01 Brentford contre Stoke

15:01 Brighton v Sheffield mercredi

15:01 Cardiff contre Carlisle

15:01 Fulham contre Aston Villa

15:01 Oxford United v Hartlepool

15:01 Preston North End contre Norwich

15:01 Lecture contre Blackpool

15:01 Southampton contre Huddersfield

15:01 Watford contre Tranmere

17:31 AFC Bournemouth contre Luton

17:31 Fleetwood contre Portsmouth

17:31 Leicester v Wigan

17:31 Man City contre Port Vale

17:31 Wolves v Manchester United – en direct sur talkSPORT

Dimanche 5 janvier 2020

14:01 Bristol Rovers contre Coventry

14:01 Burton v Northampton

14:01 Crystal Palace contre Derby

14:01 Charlton contre West Brom

14:01 Chelsea v Nottingham Forest

14:01 Crewe contre Barnsley

14:01 Middlesbrough v Tottenham – en direct sur talkSPORT

14:01 QPR contre vSwansea

14:01 Sheffield United contre AFC Fylde

16:01 Liverpool v Everton – en direct sur talkSPORT

18:16 Gillingham v West Ham – en direct sur talkSPORT

Lundi 6 janvier 2020

19:56 Arsenal v Leeds – en direct sur talkSPORT

.