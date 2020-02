Pourquoi Tyson Fury est appelé le «roi tsigane»

Les deux meilleurs combattants poids lourds du monde s’affronteront pour la deuxième fois samedi soir, alors que Deontay Wilder (42-0-1) et Tyson Fury (29-0-1) entrent dans le ring pour un suivi de leur passionnante tirage il y a 14 mois (21h00 HE, ESPN +). Fury, le «Gypsy King», est devenu un favori des fans et devrait être bien soutenu à l’intérieur de la MGM Grand Garden Arena – mais si vous êtes un fan de boxe occasionnel, vous ne connaissez peut-être pas l’incroyable histoire de Fury.

La famille de Fury fait partie de la communauté des voyageurs irlandais, et nombre de ses proches ont concouru comme boxeurs à mains nues. Son père, John, a concouru sous le nom de «Gypsy John Fury».

Il a été expliqué dans un excellent segment de HBO Real Sports à partir de 2016 que dans le monde du voyage, les meilleurs boxeurs à mains nues gagnent le titre de «Gypsy King». Fury est apparenté à deux boxeurs, Uriah Burton et Bartley Gorman, qui étaient tous deux appelés «Roi des Gitans» au cours de leur carrière de combattant.

Fury a adopté le surnom comme son propre surnom de boxe et est devenu l’un des ultimes rois gitans en 2015, quand il a assommé Wladimir Klitschko pour devenir le champion du monde des poids lourds.

