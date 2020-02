Pourquoi un changement de format des séries éliminatoires de la NFL est inévitable

Adapter ou mourir. La NFL et la NFLPA ont accepté officieusement de modifier la structure des séries éliminatoires de la NFL, selon Adam Schefter d’ESPN. Si elle était finalisée dans le cadre d’une nouvelle convention collective, cette décision modifierait les plaques tectoniques de la NFL. Le format ajouterait une septième équipe de chaque conférence, augmentant le champ des 12 équipes éliminatoires à 14 pour la saison 2020 et au-delà. Ce serait la première fois que le champ a été élargi depuis 1990, lorsque la ligue est passée de 10 équipes à 12. La proposition éliminerait également le bye de premier tour pour le non. 2 graines dans chaque conférence.

Le champ éliminatoire résultant ressemblerait à ceci:

Six matchs de week-end avec joker (actuellement quatre)

Quatre matchs de division

Deux championnats de conférence

super Bowl

Voici les équipes des 10 dernières années qui ont raté la post-saison comme non. 7 tête de série mais aurait fait les séries éliminatoires sous le format proposé.

2019: Pittsburgh (8-8) et Los Angeles (9-7)

2018: Pittsburgh (9-6-1) et Minnesota (8-7-1)

2017: Baltimore (9-7) et Détroit (9-7)

2016: Tennessee (9-7) et Tampa Bay (9-7)

2015: Jets de New York (10-6) et Atlanta (8-8)

2014: Houston (9-7) et Philadelphie (10-6)

2013: Pittsburgh (8-8) et Arizona (10-6)

2012: Pittsburgh (8-8) et Chicago (10-6)

2011: Tennessee (9-7) et Chicago (8-8)

2010: San Diego (9-7) et New York Giants (10-6)

Les Steelers auraient effectué quatre voyages supplémentaires en séries éliminatoires au cours des 10 dernières années, mais ils ont fait 8-8 au cours de trois de ces saisons. En fait, six des 20 équipes de cette liste auraient fait les séries éliminatoires avec seulement huit victoires. Cela conduira à beaucoup de critiques selon lesquelles ce changement va diluer le champ des éliminatoires. Oui, il sera. Mais diluer les séries éliminatoires, c’est ainsi que les séries éliminatoires ont vu le jour.

Au début de la NFL, l’équipe avec le plus de victoires à la fin de la saison était la championne. Mais en 1932, le premier match de championnat de football a été joué pour briser une égalité au sommet du classement. Pour ce faire, ils ont ajouté quelque chose appelé un jeu «d’après-saison» où le gagnant a obtenu toutes les billes (c’était dans les années 1930, quand les gens utilisaient encore des billes). Le jeu a été un désastre logistique, mais les fans l’ont adoré. Pour les 35 prochaines années, cela a déterminé le champion de la NFL. Puis le premier Super Bowl a été conçu pour la saison 1966-67. Avant la fusion, le match opposait le vainqueur du match de championnat NFL au vainqueur du match de championnat AFL. C’était un gros faiseur d’argent. L’année suivante, en 1967, les deux ligues ont ajouté la ronde divisionnaire, ce qui a élargi le championnat à huit équipes. Cela a fait encore plus d’argent. Une décennie plus tard, en 1978, la ligue voulait passer d’un champ de huit équipes à 10 équipes, mais pour ce faire, elle devait ajouter un autre tour aux séries éliminatoires, qu’ils appelaient le tour «wild-card» (nom idiot) , imo). Une douzaine d’années après cela, en 1990, la NFL a ajouté deux autres équipes aux éliminatoires de la NFL, la portant à 12 équipes.

Le format est resté en grande partie intact depuis 30 ans, ce qui a donné l’impression que les séries éliminatoires sont immuables. Mais comme les plaques tectoniques, les séries éliminatoires de la NFL sont sujettes à de longues périodes de repos interrompues par des changements soudains qui changent le paysage. Le monde évolue, les fans s’y habituent, et finalement les gens oublient que ça a toujours été différent. Mais la seule constante est le changement. Donc, mis à part la peur humaine du changement elle-même, 14 équipes sont-elles un bon nombre? Cela signifierait toujours que moins de la moitié des équipes de la NFL feront les séries éliminatoires, ce qui est plus que ce que la NBA ou la LNH peut dire. Dans ces deux ligues, 16 équipes se qualifient pour les séries éliminatoires. Il est difficile de présenter quelque chose d’aussi exclusif lorsque la majorité le fait. La NFL verrait 14 des 32 équipes se qualifier, ce qui représente encore deux équipes éliminatoires de moins dans une ligue avec plus de franchises. (La Major League Baseball envisage également d’élargir son champ de post-saison et de permettre aux équipes de choisir leurs adversaires, ce qui semble être un changement plus radical que ce que la NFL pourrait faire.)

Il y aurait des changements au-delà de l’ajout de deux 7 graines. Le 1-tête de série dans chaque conférence deviendrait beaucoup plus important avec le 2-tête de série perdant le bye de premier tour. Les deux derniers champions du Super Bowl auraient été contraints de jouer le week-end wild-card, un vrai scénario. Mais plus de football sera rentable. Deux matchs supplémentaires le week-end des jokers feraient gagner plus d’argent à tout le monde. Cela permettrait également à la NFL de tester s’ils peuvent saturer un week-end entier de la vie américaine comme March Madness. Le week-end wild-card pourrait comporter trois matchs samedi et dimanche qui refléteraient l’expérience de la ligue en décembre, lorsque trois matchs (Texans-Bucs, Bills-Patriots et Rams-49ers) se sont répartis sur un samedi. La NFL ne se contente pas de vos dimanches. Ils veulent aussi vos samedis, du moins lorsqu’ils sont légalement autorisés à se battre pour eux. Ou peut-être qu’il veut l’un de vos lundis de janvier.

La proposition ne deviendra pas officielle pour la saison 2020 sans une nouvelle convention collective, et ce n’est pas une garantie qui arrivera de sitôt. Les propriétaires et les joueurs se débattent toujours sur de gros problèmes, y compris sur l’opportunité d’ajouter un 17e match à la saison de la NFL. Les joueurs y voient le pont vers un calendrier inévitable de 18 matchs, ce qui aurait un impact supplémentaire sur leur esprit et leur corps. Les propriétaires voient les signes dollar. Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes.

