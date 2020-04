Pourquoi «Valorant» est en passe d’être le prochain grand esport

Si vous avez été près de Twitch ces derniers temps, vous avez vu un jeu battre des records d’audience et mener les charts par une large marge à presque tous les moments: le nouveau tireur d’équipe tactique de Riot Games, Valorant. Si vous n’avez pas été près de Twitch récemment: Bonjour! Il est temps de parler du nouveau jeu de tir d’équipe tactique de Riot Games, Valorant.

Le jeu, qui est en version bêta fermée (l’accès est disponible en regardant le jeu sur Twitch, l’une des raisons pour lesquelles le jeu est si populaire sur la plate-forme) depuis le 7 avril, a fait l’objet d’un énorme battage médiatique le suivant depuis sa première apparition. connu sous le nom de «Projet A», et semble être sur la bonne voie pour être la prochaine grande chose dans les esports.

Voyons ce que c’est et pourquoi c’est le cas.

Quel est Valorant?



Valorant est un jeu de tir tactique 5 contre 5, combinant les éléments de gameplay de base du titre légendaire d’esports Counter-Strike: Global Offensive avec la sélection de personnages et l’utilisation des capacités d’autres titres comme Overwatch et League of Legends (ce dernier étant l’énorme de Riot Games succès dans le genre MOBA).

Les règles de base:

Chaque match comprend jusqu’à 25 tours. La première équipe à gagner 13 rounds gagne.

Une équipe commence à l’attaque, tandis que l’autre commence à la défense. Après 12 tours, les équipes s’échangent.

L’objectif de l’équipe d’attaque est de planter le «pic» (essentiellement un mot plus facile à diffuser pour une bombe) dans l’une des quelques zones désignées (certaines cartes en ont deux, certaines en ont trois). Le but de l’équipe en défense est d’empêcher l’équipe attaquante de le faire (ou de désamorcer le pic après sa plantation).

Si l’une des équipes tue les cinq membres de l’autre équipe avant que le pic ne soit planté, la manche est terminée. Si l’équipe en défense tue les cinq membres de l’équipe attaquante après la plantation de la pointe, elle doit désamorcer la pointe à temps pour gagner la manche. Si l’équipe attaquante ne plante pas la pointe ou ne tue pas les cinq défenseurs avant la fin du chronomètre des 100 secondes, l’équipe en défense gagne la manche.

Au début de chaque manche, chaque joueur dispose d’une certaine somme d’argent (il y a un revenu de base par manche plus une prime en fonction de ce que vous avez fait lors de la manche précédente) à dépenser en armes, armures et capacités. Si vous ne mourez pas, vous gardez votre arme pour le prochain tour.

Il existe actuellement trois cartes jouables différentes et 10 personnages uniques. Chaque personnage a quatre capacités différentes (par exemple, le contrôle de la foule comme les ralentissements / étourdissements / stores, la fumée pour altérer la vision, les soins, les tirets / les sauts, etc.). Chaque personnage a également un «ultime», une capacité très puissante qui se charge au cours du match.

À quoi cela ressemble-t-il dans la pratique?

Voici un point culminant d’un récent tournoi organisé par Twitch, mettant en vedette l’ancien Skadoodle professionnel de CS: GO, utilisant des fumées et un bon positionnement pour sélectionner plusieurs joueurs.

Et un autre point fort, mettant en vedette l’ancien Apex Legends pro vertigineux:

Pourquoi pensons-nous que cela réussira?

Il y a beaucoup de prétendants dans l’espace e-sport, et beaucoup d’entre eux uniquement sur le marché des tireurs. Overwatch, Fortnite, CS: GO, Rainbow Six: Siege, Call of Duty, Halo, pour n’en nommer que quelques-uns – beaucoup sont des noms familiers même pour les personnes qui ne suivent pas de près les jeux vidéo. Même dans un espace aussi encombré avec des scènes d’esports établies à différentes échelles, Valorant semble prêt à exploser. Pourquoi? Quelques raisons.

Le studio

Si vous êtes nouveau dans le monde de l’e-sport, vous n’avez peut-être pas entendu parler de League of Legends, le produit majeur de Riot Games à ce stade. Mais League est sans doute le plus grand esport au monde, avec des ligues professionnelles dans plus d’une douzaine de pays, près de 8 millions de joueurs simultanés par jour et une moyenne de 21,8 millions de téléspectateurs par minute pour le Championnat du monde 2019, selon les données publiées par Riot.

Riot’s a eu du succès avec League dans ce que je considère comme les trois piliers du succès des jeux modernes à grande échelle: une base de joueurs internationale massive, une armée de créateurs / influenceurs utilisant le jeu et son IP pour créer du contenu, et la viabilité / popularité des sports électroniques. Il est difficile de penser à un studio mieux placé pour répéter ce succès avec Valorant.

Le modèle

Riot a obtenu une chose dès le début avec League of Legends: la facilité d’accès. Oui, le jeu est notoirement difficile à apprendre (même Valorant n’a pas une courbe d’apprentissage aussi abrupte), mais les jeux de Riot sont gratuits, et n’ont pas d’exigences système élevées ou de besoins d’espace de stockage comme de nombreux autres concurrents tireurs. La configuration système requise par Valorant est si faible que la plupart des ordinateurs portables bon marché peuvent l’exécuter.

Cela permet aux gens du monde entier et de différents horizons financiers de participer, pas seulement aux personnes qui peuvent se permettre les pièces coûteuses nécessaires pour jouer des titres comme Call of Duty. C’est l’une des raisons pour lesquelles League possède des écosystèmes e-sport florissants et des bases de joueurs dédiées dans de nombreux pays à travers le monde.

Les jeux de Riot sont gratuits et ne nécessitent pas de configuration système élevée ni d’espace de stockage. Cela permet aux gens du monde entier et de différents horizons financiers de participer.

Suivre le modèle de gameplay CS: GO est également un excellent choix. Le jeu est l’un des titres d’esports les plus vénérés de tous les temps, et le genre de jeu de tir tactique est singulier pour sa combinaison d’habileté et de stratégie. Dans Valorant et CS: GO, le tir est plus important que dans des jeux comme Overwatch et Fortnite. Dans les tireurs tactiques, seulement quelques tirs vous tueront (ou un tir à la tête bien placé).

Les possibilités stratégiques sont infinies d’une manière qui rappelle les sports d’équipe traditionnels. Chaque équipe de cinq personnes aura sa propre approche unique sur l’attaque et la défense, et à chaque tour doit s’adapter en apprenant sur son adversaire (qui, à son tour, s’adapte à lui). Comme beaucoup des meilleurs sports traditionnels, il n’y a que peu de choses à préparer avant un match: ce qui compte le plus, c’est la façon dont vous vous ajustez dans le jeu.

Valorant permet également de grandes épreuves de force individuelles au milieu d’un jeu d’équipe, d’une manière similaire à la dynamique lanceur-frappeur au baseball. Habituellement, les joueurs défendront le même site au cours de leur moitié en défense. Par exemple, disons que je défends le “Un site” sur une carte à partir d’un coin particulier. Au cours des deux derniers rounds consécutifs, j’ai tué le même attaquant qui tentait de pénétrer sur le site sous le même angle. Pour le troisième tour, je m’attends à ce que l’attaquant change son approche, sachant où je suis allé les deux derniers tours. Je peux changer l’endroit que je défend pour en tenir compte – mais que se passe-t-il si l’attaquant s’y attend également? Ces jeux d’esprit donnent une profondeur supplémentaire au genre au-delà du simple jeu en équipe.

Valorant permet également de grandes épreuves de force individuelles au milieu d’un jeu d’équipe, d’une manière similaire à la dynamique lanceur-frappeur au baseball.

Riot a également apporté quelques changements clés à la formule CS: GO, ce qui devrait favoriser sa commercialisation plus large. En plus d’ajouter la sélection de personnages (chacun avec des capacités uniques), Riot a également rendu obligatoire pour les tournois de désactiver le paramètre “afficher le sang” (une option qui n’existe pas dans CS: GO). Les deux équipes de CS: GO sont également appelées «terroristes» et «contre-terroristes». Comme vous pouvez l’imaginer, cela peut occasionnellement provoquer un déséquilibre lorsque vous tentez de décrocher des sponsors majeurs pour des événements. Et le style artistique de Valorant, comme vous l’avez vu ci-dessus, n’est délibérément pas très réaliste – contrairement à CS: GO, un jeu dans lequel il semble que vous tirez sur de vraies personnes (ou du moins quelque chose de proche).

Le talent

Pour commencer, l’équipe de développeurs est remplie d’anciens pros CS: GO et d’autres stars du genre. En fait, il y a eu récemment un match d’exhibition où les pros et les streamers actuels de l’esport ont affronté une équipe de développeurs. Les développeurs les ont fumés.

Il y a aussi le talent de diffusion: l’ancienne commentatrice de CS: GO, Lauren «Pansy» Scott, a lancé les premiers tournois de Valorant, tout comme l’ancienne joueuse de CS: GO, devenue commentatrice, Jason «moses» O’Toole. Et l’ancien animateur de CS: GO, Alex «Machine» Richardson, a récemment été embauché par Riot pour travailler avec leur diffusion sur la Ligue européenne des légendes. Il est facile de voir un avenir où Machine passe à l’équipe de diffusion Valorant.

Mais le talent dont je parle principalement ici est de la variété en cours de lecture. Nous avons vu un exode de talents professionnels de CS: GO, Fortnite, Overwatch et d’autres tireurs de haut niveau. Vous avez peut-être remarqué dans les clips ci-dessus que ces joueurs étaient des pros dans d’autres titres de jeux. Beaucoup d’entre eux ont publié des déclarations indiquant qu’ils déménageront à Valorant à temps plein.

Lisez simplement cette citation, tirée du psaume du finaliste de la finale de la Coupe du monde Fortnite 2019:

“Valorant est le prochain titan du jeu et aura le bassin de talents le plus saturé et le plus diversifié que nous ayons jamais vu”, a déclaré le Psaume à ESPN après son annonce. «Je sais que Riot va l’écraser et avoir une scène compétitive stable. Je veux en faire partie et être au sommet d’un autre jeu et genre. »

Le niveau d’excitation authentique des personnes dont le travail littéral consiste à jouer au jeu de tir à la première personne augmente depuis des mois, et il s’est étendu à la base de joueurs plus large. Le déploiement par Riot de l’accès des joueurs via Twitch drops a certainement aidé – pour ceux qui ne le connaissent pas, en regardant quelqu’un diffuser Valorant sur Twitch, vous avez une chance d’avoir accès à la bêta fermée. La porte est techniquement verrouillée, mais vous pouvez obtenir une clé si vous vous connectez (ce qui vous rend encore plus excité).

À quoi ressemblera la scène esports?

Nous avons vu plusieurs chemins différents pour les sports électroniques émergents ces dernières années: le prix audacieux de 20 millions de dollars de Blizzard pour le premier groupe d’équipes de franchise de la Ligue Overwatch est certainement parmi les plus audacieux, mais le chemin le plus courant passe par des tournois organisés par la communauté générer un intérêt organique au fil du temps avant qu’une approche plus structurée ne se développe. Whalen Rozelle, directeur des sports électroniques de Riot, a écrit un article sur les plans de l’entreprise pour le début des sports électroniques de Valorant, et il semble qu’ils suivront la deuxième option pour commencer, sanctionnant les tournois (beaucoup ont déjà été joués).

Dans le cadre de notre principe d’authenticité, nous voulons laisser Valorant se développer naturellement; nous ne cherchons pas à forcer quoi que ce soit trop rapidement sans savoir ce qui est le mieux pour les fans d’esports. En tant que tel, un objectif principal au début sera de former des partenariats avec les joueurs, les créateurs de contenu, les organisateurs de tournois et les développeurs – les débloquant pour nous aider à construire cet écosystème.

Riot a également publié une série de directives sur les compétitions communautaires, divisées en niveaux distincts en fonction de la taille de l’événement et comprenant des règles générales sur les marques, la promotion, les prix et la diffusion (et la règle susmentionnée sur la désactivation de l’option “show blood”).

Alors gardez l’œil ouvert – les tournois Valorant vont continuer à apparaître, et il ne faudra peut-être pas longtemps avant de voir une sorte de structure officielle de l’e-sport. En attendant, si vous êtes intéressé par le jeu, n’hésitez pas à regarder sur Twitch – si votre compte Twitch est lié à votre compte Riot, vous pouvez simplement avoir accès au jeu vous-même. Je diffuse également le jeu occasionnellement, alors n’hésitez pas à me suivre là aussi!

Vous avez d’autres questions sur Valorant ou sur l’e-sport? C’est le bon moment pour apprendre. Faites-moi savoir dans les commentaires.