Pourquoi VAR n’a pas ordonné de reprendre le penalty de Man City avec le gardien de but de Sheffield United Dean Henderson clairement hors de sa ligne

Dean Henderson a réalisé un arrêt spectaculaire pour refuser Gabriel Jesus de Manchester City du penalty lors de la défaite 1-0 de Sheffield United – mais aurait-il dû être repris?

Les replays ont montré que le gardien des Blades était clairement à plusieurs mètres de sa ligne lorsque Jésus a frappé le ballon.

On ne peut nier qu’Henderson a enfreint les règles

Les règles stipulent que les gardiennes de but doivent avoir une partie de pied sur la ligne lorsque le penalty est infligé – et de nombreux tirs au but ont été repris lors de la Coupe du monde féminine au cours de l’été en raison de l’empiètement du gardien de but.

Déjà en Premier League cette saison, nous avons vu des pénalités reprendre en raison de l’empiètement des joueurs sur la boîte à plus d’une occasion.

Alors, pourquoi Jésus n’a-t-il pas été autorisé à reprendre sa peine?

Avant le début de la campagne, Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) a décidé de laisser l’empiètement du gardien de but aux officiels sur le terrain au milieu du chaos causé par la Coupe du monde féminine.

Henderson a nié

Cela a provoqué une controverse à la FIFA, avec l’arbitre légendaire Pierluigi Collina, membre de la Commission des arbitres de l’UEFA, avertissant la Premier League qu’elle doit faire respecter la règle.

“Les lois du jeu sont les mêmes partout dans le monde”, a-t-il déclaré. «Si la loi existe, elle doit être respectée.»

Mais malgré la pression de l’organe directeur du football mondial, la Premier League a tenu bon.

Certes, il semble étrange que VAR adopte une vue aussi microscopique sur la plupart des règles, y compris l’empiètement des joueurs, dans le vol anglais.

