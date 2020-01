“Poursuivre votre héritage est ma responsabilité”

LeBron James il a été dévasté depuis qu’il a appris la nouvelle de la mort de Kobe Bryant dimanche dernier dans un accident d’hélicoptère. L’avant-toit des Lakers de Los Angeles a fondu en larmes quand ils ont annoncé la nouvelle en descendant de l’avion qui transportait l’équipe Angelino, car tous deux étaient de bons amis malgré le fait qu’une grande partie de leur carrière était rivale.

Maintenant la star des Lakers voulait lui envoyer un message d’adieu dans lequel il assure qu’il va récupérer le témoin pour continuer son héritage et essayer de ramener le cadre de Frank Vogel au sommet. Il faut se rappeler que Kobe a remporté cinq anneaux avec la franchise Angelian qui a été près d’une décennie sans atteindre le titre et LeBron veut rendre la joie au Staples Center.

Après quelques jours de deuil pour la mort de son “frère” comme il l’appelait, LeBron a rompu son silence et a publié un message émouvant et émouvant dans ses réseaux sociaux comme adieu à Kobe, légende de la NBA et des Lakers.

«Je ne suis pas préparé, mais c’est parti. Je suis assis à essayer d’écrire quelque chose pour ce post, mais chaque fois que j’essaie, je commence à pleurer encore une fois en pensant à toi, nièce Gigi et à l’amitié, au lien et à la fraternité que nous avions. J’ai littéralement entendu votre voix dimanche matin avant de quitter Philly pour retourner à Los Angeles. Je n’ai pas pensé un peu à ce que serait la dernière conversation que nous aurions. J’ai le cœur brisé et dévasté! Je t’aime, grand frère. Mon cœur est avec Vanessa et les filles. Je vous promets de continuer avec votre héritage! Vous comptez beaucoup pour nous tous, en particulier pour les Lakers et Il est de ma responsabilité de mettre cela sur mon dos et de continuer. Veuillez me donner la force du ciel et prendre soin de moi. Il y a beaucoup plus que je veux dire, mais je ne peux pas le faire maintenant parce que je ne peux pas m’en remettre. Jusqu’à ce que nous nous revoyions, mon frère », explique LeBron James dans son profil.