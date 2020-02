Pouvons-nous tous simplement arrêter de discuter sur LeBron James et la gestion de la charge?

À 35 ans, LeBron James connaît l’une de ses saisons régulières les plus spectaculaires de sa 17e année en tant que pro, et il a les Los Angeles Lakers au sommet du classement de la Conférence Ouest avec 29 matchs à jouer. James – l’actuel leader de la NBA – n’a raté que deux matchs toute l’année, et il mène les Lakers en minutes jouées à 34,9 par match, la plus faible moyenne de sa carrière.

James a pesé sur le débat en cours sur la tendance de la «gestion de la charge» de la NBA plus tôt cette saison, disant aux journalistes que s’il n’est pas blessé, il sera sur le terrain.

«Si je suis blessé, je ne joue pas. Sinon, je joue. C’est ce qui a toujours été ma devise…. Il y a un back-to-back mardi-mercredi? Phoenix, de retour à la maison contre Golden State? Je serai prêt à partir. Que voulez-vous dire, «Comment vais-je gérer cela?» »

À mesure que la saison régulière diminue, le débat sur la stratégie de repos des Lakers ne fera que gagner en intensité. La première prise d’ESPN semble discuter quotidiennement de la philosophie de gestion de la charge de LeBron – et si les Lakers tombent devant Kawhi Leonard et les Clippers en séries éliminatoires, vous pouvez parier que les analystes revendiqueront le résultat comme preuve que la pratique de la gestion de la charge est le seul moyen de gagner dans le moderne NBA.

LeBron James devrait-il se reposer plus souvent à ce stade de sa carrière? Il est tentant de dire oui automatiquement – mais LeBron n’est pas normal, même par rapport aux autres joueurs d’élite de la NBA. Il ne peut être comparé à aucun autre athlète de 35 ans dans aucun sport. La sagesse conventionnelle ne s’applique pas à lui.

LeBron James, depuis près de 17 ans, a dominé la NBA, et il a une chance de prendre sa retraite en tant que meilleur buteur de l’histoire de la ligue en grande partie parce qu’il a été l’un des athlètes vedettes les plus durables que nous ayons jamais vus. Jusqu’à la saison 2018-19 avec les Lakers, l’année où James a été mis à l’écart d’une blessure à l’aine qui l’a empêché de rester pendant une longue période, James n’avait jamais manqué plus de 13 matchs au cours de ses 15 saisons précédentes. À l’âge de 33 ans, James a disputé les 82 matchs de sa dernière année avec les Cavs et était suffisamment reposé pour amener cette équipe à affronter les Warriors en finale.

Il est facile de construire le cas pour lequel James devrait se laisser aller. Il mène tous les joueurs NBA actifs en minutes jouées et a joué plus de minutes éliminatoires que tout autre joueur NBA de l’histoire. Le total de minutes en carrière de James (séries éliminatoires et saison régulière) éclipse Michael Jordan de 6,6 jours entiers.

Pourtant, James est toujours l’un des meilleurs joueurs sur Terre, même à 35 ans, et même après toute cette usure. Il croit toujours, comme il a toute sa carrière, qu’il n’a pas besoin de s’asseoir. À ce stade, qui sommes-nous pour douter de lui?

