Predators, Total 90s, Puma Kings … Classement des 13 chaussures de football classiques des années 2000 Messi, Ronaldiniho et Beckham portaient

Nous sommes en août 2002. Vous avez traîné votre père dans les magasins pour acheter de nouvelles bottes avant le début de la saison.

De toute évidence, vous avez décidé de le faire la veille de la nouvelle campagne. Ça gronde. Votre père commence à regretter d’avoir des enfants.

Il vous remet rapidement la première paire de bottes Umbro qu’il peut trouver, dans une tentative désespérée d’échapper à la folie le plus rapidement possible.

Mais ça ne vous intéresse pas. Vous savez exactement pourquoi vous êtes venu ici, et vous êtes absolument prêt à provoquer une scène en public si vous ne les obtenez pas.

Adidas

Ah, les souvenirs

Un membre du personnel en sueur, portant plus de boîtes à chaussures que ce qui est humainement possible, s’approche. Vous captez leur attention.

C’est le moment de vérité. Allez-vous être David Beckham cette saison, ou tout simplement Jesper Gronkjaer.

Tout devient un peu trop pour ton père. “Avez-vous les Predators en taille trois?” Il concède la défaite.

Mais au fond, il sait que ce n’est qu’une question de temps avant que tous vos amis portent des Total 90.

Ne manquez-vous pas les jours où vos pieds grossissaient chaque année?

Si vous avez eu la chance de grandir en jouant au football dans les années 2000, vous auriez presque certainement eu certaines des bottes suivantes.

Préparez-vous à une surcharge absolue de nostalgie alors que nous classons nos bottes préférées des années 2000.

13. adidas F50

Personnellement, je n’aimais pas ça, mais vu leur popularité, je me sentais obligé de les inclure quelque part.

Et en toute honnêteté, s’ils étaient assez bons pour Lionel Messi, alors qui suis-je pour les licencier?

Les F50 étaient absolument révolutionnaires lorsqu’ils sont apparus juste avant l’Euro 2004.

Ce furent les premières bottes à avoir du cuir recouvrant les lacets pour une zone de frappe plus grande, mais je ne pouvais tout simplement pas m’entendre avec ce talon synthétique.

12. Umbro Speciali

Vous ne pouvez tout simplement pas les frapper. Si seulement nous savions à quel point ils deviendraient rétro quand nous supplions nos parents pour une paire plus chère.

Rendu célèbre par John Terry, si vous vous heurtez à un défenseur qui les porte, vous êtes certain de rentrer chez vous avec des ecchymoses.

Mais ils n’étaient pas exclusivement réservés aux footballeurs sans fioritures: Michael Owen a également secoué ces classiques lors de son apogée.

11. Coupe du monde Ultra A-line

Oui, je suis fan de Chelsea. Oui, c’était des bottes de Gianfranco Zola. Oui, c’est la raison pour laquelle ils sont ici.

10. Nike Air Zoom Total 90 III

Les Total 90 étaient bien plus que des chaussures de football. Ils étaient l’accessoire de mode incontournable des années 2000.

Je parle des discothèques scolaires, des barbecues, des baptêmes. Si vous n’aviez pas ce cercle de 90 sur votre cou-de-pied, il n’y avait pas beaucoup d’intérêt à sortir.

Les bottes étaient plutôt cool aussi, mais pas aussi cool que leur prédécesseur, qui figure beaucoup plus haut sur notre liste. Restez à l’écoute.

Nike

9. adidas adiPure

Ils étaient tellement doux! Je me souviens de les avoir essayés et d’avoir l’impression que mon pied avait fondu.

À ce jour, les adiPures restent les bottes les plus confortables que j’ai jamais possédées.

Vous ne pouvez pas vous tromper avec cette esthétique classique aussi. Ils incarnaient un général de milieu de terrain chic.

8. Lotto Cafu Vento 2

Quelqu’un s’en souvient?

Je ne me souviens pas de les avoir vus en Premiership, ils étaient apparemment exclusifs au continent.

Mais je me souviens avoir pensé que Cafu était une sorte de dieu du football parce qu’il avait ses propres bottes en or.

7. Nike Air Legend Tiempo R10

À ce jour, je ne sais toujours pas si la célèbre annonce “Crossbar” a été falsifiée.

Si c’était quelqu’un d’autre, vous diriez que c’était faux, mais pour Ronaldinho dans ces bottes, tout était possible.

Personne, à part le grand homme lui-même, ne les portait, vous n’en étiez pas censé faire. Vous étiez supposé les passer en revue dans la boutique.

Le Brésilien était trop bon pour porter les mêmes bottes que tout le monde, il avait donc sa propre paire spéciale.

6. Intégrité Reebok

Et une fois que vous avez fini de baver sur les bottes emblématiques de Ronaldinho, vous avez acheté les Reeboks.

Vous pourriez être déçu au début, mais après quelques semaines dans ces beautés, vous vous rendriez compte que vous avez réellement frappé l’or.

Pas de gadgets, juste des chaussures de football classiques parfaites.

5. Nike Mercurial Vapor I

Les bottes qui gardent toujours les défenseurs debout la nuit.

Si vous les portiez, vous étiez sans aucun doute rapide et mortel devant le but.

Après tout, ils ont été rendus célèbres par deux des plus grands attaquants de l’histoire: Ronaldo et Thierry Henry.

4. Diadora LX K Pro

Comme avec Tiempos de Ronaldinho, parfois il ne s’agit pas tant de la botte, mais du joueur connecté avec eux.

Et il n’y a pas de lien plus fort que Francesco Totti et Diadora.

Le légendaire maestro italien est resté avec les bottes classiques pour toute sa carrière, et avec le recul, il est facile de comprendre pourquoi.

Il n’y a tout simplement rien à ne pas aimer.

3. Nike Air Zoom Total 90 II

Pensez à la Coupe du monde 2002. Pensez Luis Figo. Pensez littéralement à tout le monde dans votre classe.

Rien ne dit des noughties comme les Total 90 originaux.

2. Puma King XL

Si nous parlons de l’histoire du football, ce serait une bagarre directe entre Puma Kings et Copa Mundials.

Portées par certains des grands noms du jeu – comme Pelé, Johan Cruyff et Diego Maradona – ce sont des bottes vraiment emblématiques.

Puma a repris le design intemporel et l’a mis à jour lors de la production du King XL dans les années 2000.

Ainsi, les hipsters du football pouvaient porter un classique intemporel qui était également adapté au jeu moderne.

1. adidas Predator Mania (ou l’un d’eux)

Mais étant donné qu’ils ont littéralement défini toute la décennie, les Predators arrivent en tête.

Avouons-le, il y aurait un tollé s’ils ne le faisaient pas.

Que ce soit Beckham, Steven Gerrard ou Frank Lampard – le joueur préféré de tout le monde les portait.

Et même maintenant, ils sont tout simplement stupéfiants. Quelle botte.

.