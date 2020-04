Prédictions du tournoi NBA 2K: 7 joueurs qui peuvent gagner le bracket

Le basket revient – sous forme de jeu vidéo, au moins. Au lieu que la saison de la NBA soit suspendue indéfiniment au cours de la pandémie de coronavirus, 16 joueurs de la ligue devraient participer à un tournoi NBA 2K20. L’événement sera diffusé sur ESPN et diffusé en continu sur Twitch, Twitter et Facebook. Il se déroule du 3 au 11 avril, et le gagnant pourra faire un don de 100 000 $ à une œuvre caritative pour les efforts de secours contre les virus.

Kevin Durant, Trae Young, Donovan Mitchell et Devin Booker sont les plus grands noms du domaine. Les joueurs ont le choix des équipes, mais il est difficile d’imaginer quiconque avec une équipe qui ne les emploie pas actuellement. C’est un tournoi à élimination directe. Oui, vous pouvez jouer là-dessus: il y a déjà des chances détaillées de savoir qui va gagner.

Voici à quoi ressemble le support:

Certains de ces paris sont meilleurs que d’autres. Après des recherches approfondies, SB Nation a identifié sept joueurs qui ont une vraie chance de gagner le tout. Allons s’en approprier.

LaVine a la deuxième pire cote pour remporter le tournoi, mais il semble certainement être un joueur sérieux. Il jouait à des jeux vidéo quand il a entendu parler de la suspension de la saison NBA. Il a également été mis une fois dans une combinaison de capture de mouvement pour la série 2K pour obtenir ses mouvements exacts dans le jeu.

En tant que personne qui a joué à de nombreux jeux de 2K avec les Bulls, je peux vous dire que le personnage de jeu vidéo de LaVine est plutôt génial. Il est super rapide, peut drainer trois fois et tout tremper. La défense compte beaucoup plus dans la vie réelle que dans les jeux vidéo. Il ne sera pas non plus entraîné par son entraîneur-chef comme s’il était à son travail de jour. Le Jim Boylen virtuel appelle-t-il aussi des temps morts insensés?

Le seul problème est que les Bulls sont l’une des équipes les moins bien notées du jeu. LaVine va devoir marquer presque tous les points avec son propre gars s’il veut gagner. C’est comme s’il était de retour au travail.

En recherchant cette histoire, j’ai vérifié les canaux de médias sociaux de chaque joueur participant pour voir s’ils pratiquaient. Whiteside était le seul gars à publier pour obtenir du travail sur ses histoires Instagram. Semble comme un bon signe.

2K a en quelque sorte le caractère de Whiteside évalué à 87 au total – ce qui est aussi élevé que Mitchell et un point meilleur que Booker. Quelle? Je suppose que dire aux journalistes que vous essayez d’obtenir votre note 2K a ses avantages.

Bien que l’avatar de Whiteside puisse avoir une note élevée, il est plus un joueur défenseur d’abord et pas exactement quelqu’un à travers lequel vous pouvez commettre une infraction. Whiteside tentera-t-il de marquer tous les points avec son propre gars plutôt que de laisser Damian Lillard et C.J. McCollum cuisiner? C’est ce qui nous inquiète.

Ice Trae est le deuxième joueur le mieux classé à participer au tournoi avec un score de 90 au total. Voici un portrait d’un joueur hardcore:

Young a également fait la capture de mouvement pour 2K, et a déclaré à The Undefeated qu’un de ses rêves était d’être sur la couverture du jeu. Voilà le dévouement.

Le personnage de jeu vidéo de Young est mortel à partir de la plage de trois points, mais il peut également être difficile de marquer avec lui en allant constamment au panier. Cela crée un degré élevé de difficulté lors de la lecture. Les Hawks sont également terribles dans le jeu, donc il n’aura pas beaucoup d’aide. Il se classerait plus haut sur cette liste s’il courait avec une meilleure équipe.

Ayton a la deuxième meilleure chance de gagner le tournoi, et pour cause. Un profil des années universitaires d’Ayton en 2018 a expliqué son amour pour les jeux vidéo et en particulier le 2K:

«C’est un rituel. Je dois le faire », a déclaré Ayton. «Chaque petite opportunité que j’ai. Dès que je me réveille, Fortnite ou 2K. Petit déjeuner? Après le film? Je joue. Je joue. “

Cela semble encourageant, mais voici où je commence à remettre en question sa capacité de jeu: Ayton a admis qu’il a joué avec Durant-Warriors, AKA la meilleure équipe de jeux vidéo jamais réunie, et aussi qu’il a éteint la fatigue!

Quand Ayton joue 2K, il choisit les Golden State Warriors, ce qui rend évidemment le jeu un peu plus facile. Ensuite, il désactive le paramètre «fatigue», ce qui signifie que ses virtuels Kevin Durant, Steph Curry et Klay Thompson ne se fatiguent jamais.

Pour un puriste 2K, ces choix peuvent sembler beaucoup trop faciles. Injuste même.

Mais peut-être qu’Ayton veut juste effacer tout le monde, à chaque fois.

«Oui, je joue avec les Warriors. Je m’en fous », a déclaré Ayton après avoir illuminé les demi-finales du tournoi Pac-12 avec 34 points et 14 rebonds contre l’UCLA vendredi dernier, provoquant des rires parmi un petit groupe de journalistes. «Et la fatigue a disparu, donc personne ne peut m’arrêter.

“Je m’en fiche. Je fais de gros coups. “

Ayton et Booker sont-ils tous deux autorisés à être les Soleils ici? Ayton va-t-il essayer de prendre LeBron James et les Lakers sinon? Comment va-t-il réagir en cas de fatigue et s’il est obligé de fabriquer des sous-marins? Ce sont les questions qui doivent être posées avant de placer un pari sur Ayton.

Le favori pari pour remporter le tournoi à +350. Les chances de personne d’autre sont particulièrement proches.

Booker a tout à fait le CV en tant que joueur. Il a déjà participé à des compétitions. Les fans le regardent jouer à des jeux vidéo sur Twitch et il a déjà recueilli 100 000 $ pour soulager la pandémie grâce à sa diffusion en continu. Il jouait à des jeux vidéo lorsqu’il a découvert que la saison avait été annulée. Son adversaire au premier tour, Michael Porter Jr, a reconnu que Booker est «hardcore» sur le jeu.

Voici le problème: la plupart des histoires sur la capacité de jeu de Booker se concentrent sur Call of Duty ou Apex Legends. Je ne doute pas que cet homme connaisse son chemin autour d’un ensemble de joysticks, mais le talent dans les jeux de tir ne se traduit pas nécessairement en talent en 2K.

Il y a aussi le problème du caractère de Booker sous-estimé par le jeu et lui n’ayant pas une grande liste de joueurs avec lesquels travailler comme les Suns. Personne ne sera surpris s’il gagne le tournoi, mais il ne se sent pas comme un verrou pour le faire.

Quelques points positifs pour Durant: avec 96 au total, il a le joueur le mieux noté de tous les concurrents du jeu. Il a également eu beaucoup de temps libre pour jouer aux jeux vidéo alors qu’il se remet d’une blessure à Achille.

Inconvénients: il ne semble pas avoir compris la défense de transition.

La défense de transition sur 2k est la chose la plus frustrante de ma vie en ce moment

– Kevin Durant (@ KDTrey5) 22 février 2020

Tout comme dans la vraie vie, Durant est si bon que toute équipe qui l’a avec lui aura une chance de tout gagner. Il a également une grande co-star sur ses réseaux virtuels avec Kyrie Irving. Il est une menace d’aller jusqu’au bout, tant qu’il peut comprendre comment arrêter un fastbreak.

Quelle est la gravité de Porter à propos de 2K? Il a une fois enlevé les chaussures littérales d’un homme en le battant dans le match.

Qui à Denver veut jouer 2k pour le

– Michael Porter Jr (@MPJr) 1 août 2018

Voici un bref résumé: après avoir publié un tweet à la recherche de challengers, un homme a dit qu’il serait prêt à mettre sa paire de Jordans à 800 $ dans un jeu, et Porter l’a invité à son appartement. Porter ne pouvait même pas porter les chaussures – parce qu’elles étaient trop petites pour lui et parce qu’il avait signé un endossement avec Puma – mais il les a quand même prises au gars.

Notre propre Denver Stiffs a parlé à l’homme et il semblait être un joueur sérieux: “Je suis vraiment, vraiment très bon en 2K, assez pour avoir peut-être perdu cinq fois toute l’année, donc j’étais extrêmement confiant.”

Porter le battait toujours, puis il se moquait de lui sur Twitter pour que le monde entier le voie:

Droit sauvage. Voici une prédiction: celui qui remportera le match du premier tour entre Porter et Booker gagnera le tournoi. Nous irons avec Porter.