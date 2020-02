Prédire les Oscars 2020 – The Ringer

Lors de notre dernier spectacle avant les 92e Oscars, nous décrivons chaque catégorie et prédisons ce que nous pensons gagner chaque prix. Sera-ce une nuit historique pour Parasite et Bong Joon-ho, un balayage pour 1917 et Sam Mendes, ou une nuit pleine de boules de courbe que nous ne voyons pas venir? Nous discutons également si le sentiment d’inévitabilité entourant les catégories d’acteurs a diminué l’excitation pour le spectacle dans son ensemble.

Souscrire: Podcasts Apple / Art19 / Stitcher / RSS