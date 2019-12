Predited Reds XI avec des changements certains alors que Jurgen Klopp fait rage sur la liste des rencontres

Liverpool a peut-être battu Leicester, son rival en titre, en Premier League, mais le manager Jurgen Klopp fait toujours rage.

Les Reds, comme la plupart des équipes anglaises de haut niveau, disputeront un deuxième match en un peu plus de 48 heures face aux Wolves à Anfield.

. – .

Le manager de Liverpool Jurgen Klopp célèbre avec Andrew Robertson et Virgil van Dijk

"Ce n'est absolument pas OK", a déclaré Klopp.

«Et nous l'avons toujours. Aucun des managers n'a de problème avec les matchs le lendemain de Noël, mais jouer les 26 et 28 est un crime.

«Nous pouvons dire ce que nous voulons et personne n'est vraiment intéressé, mais chaque année, c'est la même chose pour les entraîneurs qui y participent.

«Il n'y a aucune raison de donner aux équipes moins de 48 heures pour jouer un autre match de Premier League.

"La science du sport ne vous donne rien pour y faire face. Le corps a besoin d'un certain temps pour repartir. C'est facile. C’est de la science. Mais vous l'ignorez complètement. "

Et un match contre les Wolves n'est pas non plus le match le plus facile que les dirigeants de la ligue auraient pu avoir.

Les Midlands les ont battus deux fois lors de leurs quatre derniers matchs, bien que tous deux aient été en FA Cup, et Liverpool a remporté les deux matchs de championnat.

. – .

Mohamed Salah en action contre Leicester

Quoi qu'il en soit, compte tenu des contraintes de temps imposées à ses joueurs pour récupérer, Klopp pourrait prendre des décisions de sélection intéressantes.

Naby Keita, Mohamed Salah et Jordan Henderson étaient les hommes remplacés contre Leicester, suggérant qu'ils pourraient recommencer, tandis que Divock Origi, Adam Lallana et James Milner les ont remplacés, ce qui pourrait indiquer qu'ils sont prêts à jouer le jeu dimanche.

Il n'y a aucun nouveau problème de blessure lié à la victoire contre Leicester, laissant Fabinho, Alex Oxlade-Chamberlain, Dejan Lovren et Joel Matip comme absences principales de la première équipe.

Comment Liverpool pourrait regarder contre les loups

L'équipe de Liverpool affrontera-t-elle les Wolves dimanche?

