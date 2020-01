Premier bulletin sportif

-Cangrejeros de Santurce Champions de baseball portoricain

-Démarrer la saison de cyclisme dans le Tour Down Under

-Liga de Quito prépare sa populaire Nuit blanche en Equateur

-Chili-Venezuela et Colombie-Equateur en U-23 de football pré-olympique

BASEBALL

San Juan, 21 janvier (Prensa Latina) Les Santurce Cangrejeros célèbrent aujourd’hui leur couronnement dans la ligue de baseball portoricaine d’hiver, par 4-3 imposés aux Indiens Mayagüez au Hiram Bithorm Stadium à San Juan.

L’équipe de la Ligue de baseball professionnel Roberto Clemente a remporté le droit de représenter la nation portoricaine dans la série des Caraïbes, qui accueillera, à partir du 1er février, le stade de la capitale.

CYCLISME

Tanunda, Australie, 21 janvier (Prensa Latina) La saison cycliste du World Tour 2020 commence aujourd’hui avec la première étape du Tour Down Under, un circuit de 150 kilomètres dans cette ville.

Certaines des principales figures de l’équipe se battront pour la victoire dans les six sections de la compétition et pour le premier général de l’année, ce qui leur permettra également de conquérir des points pour le classement UCI World Tour.

FOOTBALL

Quito, 21 janvier (Prensa Latina) Le club de football équatorien Liga Deportiva Universitaria de Quito se prépare aujourd’hui à offrir un spectacle tape-à-l’œil lors de la “ Nuit blanche ”, présentation de l’équipe et de l’uniforme à utiliser pour la saison 2020.

Le premier match de l’équipe nationale est prévu pour le 25 janvier, quand il affrontera le Phoenix, d’Uruguay, au stade Rodrigo Paz, domicile de la Ligue.

FOOTBALL

Bogotá, 21 janvier (Prensa Latina) Le Tournoi pré-olympique de football sud-américain U-23 réserve deux matchs pour aujourd’hui: le premier mesurera les équipes du Chili et du Venezuela, et le second celles de Colombie et d’Equateur.

De grandes attentes génèrent le concours en décernant aux deux meilleures équipes, parmi les 10 participantes, leur classement aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

