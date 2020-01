Premier bulletin sportif

Ce sont les gros titres:

FOOTBALL

Santiago du Chili, 23 janvier (Prensa Latina) ‘Piñera, un meurtrier comme Pionochet’, est devenu un refrain récurrent des supporters lors des matches de la Coupe du Chili, en rejet du président, comme cela a été démontré la veille dans la ville du sud de Temuco.

Au début du match entre les équipes de Colo Colo et de l’Université du Chili au stade Germán Becker, les plus de 12000 participants, appartenant aux éternels rivaux gonflés, ont oublié leurs différences sur le terrain pour chanter pendant longtemps dans un gigantesque choeur. phrase mentionnée.

TENNIS

Barcelone, Espagne, 23 janvier (Prensa Latina) Le Grec Stefanos Tsitsipas a confirmé sa présence au tournoi de tennis de Barcelone, qui se tiendra du 18 au 26 avril sur terre battue, ont annoncé aujourd’hui les organisateurs. Tsitsipas, numéro six du classement mondial, rejoint un cartel qui comprend déjà le leader du monde, l’Espagnol Rafael Nadal, et son compatriote Roberto Bautista, ainsi que le Russe Daniil Medvedev et l’Autrichien Dominic Thiem.

TENNIS

Melbourne, Australie, 23 janvier (Prensa Latina) L’Espagnol Rafael Nadal a battu l’Argentin Federico Delbonis aujourd’hui, 6-3, 7-6 (6-4) et 6-1, et a avancé ici au troisième tour de l’Open d’Australie du tennis.

Nadal, leader du classement mondial, a été sur le terrain pendant deux heures et demie pour briser un Delbonis qui avait l’air bien dans les deux premiers sets et a perdu des forces dans le dernier segment pour ouvrir la voie à l’un des favoris de la foire.

TENNIS

Melbourne, Australie, 23 janvier (Prensa Latina) La joueuse de tennis espagnole Garbiñe Muguruza s’est qualifiée aujourd’hui pour le troisième tour de l’Open d’Australie, battant l’Australienne Ajla Tomljanovic, 6-3, 3-6 et 6-3.

Muguruza, le numéro un mondial, a montré une bonne condition physique sur le chemin du court et semble renaître de ses cendres après avoir remporté Roland Garros 2016 et Wimbledon 2017, avant même de tomber à la 32e place de la liste universelle.

