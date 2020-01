Premier bulletin sportif

Ce sont les gros titres:

-Barcelone tremble, Luis Suarez passera par la salle d’opération

-L’Espagne et la Serbie se rencontrent en finale de l’ATP Tennis Cup

-Venezuela surpasse le Chili en volleyball pré-olympique et la Colombie au Pérou

-Matanzas et Camagüey commencent le dernier tronçon de la série de baseball à Cuba

—

FOOTBALL

Barcelone, Espagne, 11 janvier (Prensa Latina) Le football espagnol Barcelone a annoncé aujourd’hui que l’attaquant uruguayen Luis Suarez passerait demain en salle d’opération pour se faire opérer du genou droit.

Selon le club catalan, “le premier joueur de l’équipe Luis Suárez sera intervenu dimanche par le Dr Ramón Cugat d’une blessure au ménisque externe du genou droit”.

—

TENNIS

Sydney, Australie, 11 janvier (Prensa Latina) L’Espagne et la Serbie ont battu l’Australie et la Russie dans leurs affrontements respectifs aujourd’hui et ont assuré leur présence en finale de l’ATP Tennis Cup.

Les Ibères ont renversé les Australiens 2-0 avec des triomphes de Rafael Nadal, numéro un mondial, et Roberto Bautista, tandis que la Serbie s’est vengée de la Russie, son bourreau lors de la dernière Coupe Davis, et a également réussi à l’emporter 2-0 dans la Ken Rosewall Arena

—

VOLLEYBALL

Santiago du Chili, 11 janvier (Prensa Latina) Lors des débuts en volleyball pré-olympique, le Venezuela a dépassé le Chili dans la recherche d’un quota pour les jeux de Tokyo 2020.

Pendant ce temps, lors du premier affrontement de la nuit, l’équipe colombienne a battu le Pérou de manière convaincante avec un score de 0-3 (19-25, 23-25 ​​et 21-25).

—

BASEBALL

Camagüey, Cuba, 11 janvier (Prensa Latina) Cinq mois après avoir entendu la première voix “ jouer au ballon ” des 59 séries nationales de baseball, Matanzas et Camaguey entament aujourd’hui la dernière ligne droite du calendrier des compétitions à la recherche du nouveau champion de Cuba.

Depuis le 10 août dernier, les crocodiles Matanzas et les taureaux camaguéens ont résolu deux phases de qualification, une demi-finale et l’élimination de 14 sélections pour fournir à l’histoire une fermeture sans précédent entre balles et frappes sur l’île.

mv / yas

