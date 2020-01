Premier bulletin sportif

-Barcelone d’Équateur perd dans la nuit jaune et se rend en Uruguay

-Les Nuggets reçoivent les Pacers en saison régulière NBA

-Etiopes Hurisa et Beriso conquièrent le marathon de Mumbai

-Le Brésil fait ses débuts contre le Pérou dans le football pré-olympique sud-américain U23

– – –

FOOTBALL

Quito, 19 janvier (Prensa Latina) Le club sportif équatorien de Barcelone se rendra aujourd’hui en Uruguay, après avoir offert un bon spectacle lors de la “ Nuit jaune ”, attendue chaque année, qui s’est terminée par la victoire (1-0) du Delfin en visite, champion de la LigaPRO 2019 .

Le match, joué au stade Monumental, dans la ville portuaire, est devenu plus lumineux avec la participation de l’ancien capitaine de la Juventus d’Italie, Alessandro del Piero, invité spécial lors de la soirée d’ouverture du Shipyard Idol.

– – –

BASKETBALL

Denver, États-Unis, 19 janvier (Prensa Latina) Les Denver Nuggets accueillent aujourd’hui les Indiana Pacers à la recherche de leur 30e victoire en saison régulière de la National Basketball Association des États-Unis.

Dans l’autre match de la journée, le Miami Heat visite les San Antonio Spurs avec leurs yeux sur leur 30e victoire de la campagne.

– – –

L’ATHLÉTISME

New Delhi, 19 janvier (Prensa Latina) L’Éthiopienne Derrara Hurisa a remporté le marathon de Mumbai aujourd’hui, avec un record pour le test dans la catégorie élite internationale avec 2:08:09 heures, tandis que sa compatriote Amane Beriso a marqué 2:24:51 à Gagnez chez les femmes.

Hurisa, 22 ans, a été escortée sur le podium par les fondistes éthiopiennes Ayele Abshero et Birhanu Teshome, qui ont terminé deuxième et troisième dans cet ordre.

– – –

FOOTBALL

Bogotá, 19 janvier (Prensa Latina) L’équipe brésilienne de football, l’une des favorites du tournoi pré-olympique sud-américain U-23, fera ses débuts aujourd’hui devant le Pérou le deuxième jour de l’événement.

De plus, les amateurs des sports les plus universels pourront également profiter ce dimanche du match entre les sets de l’Uruguay et du Paraguay. Les deux meilleures équipes du Tournoi, parmi les 10 participantes, se qualifieront pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

acl / am

.