Premier League et actualités sportives LIVE: Tottenham annonce des baisses de salaires, Man United lors des pourparlers de Jadon Sancho, Jack Grealish critiqué comme «idiot et égoïste,

Nous vous apporterons toutes les dernières nouvelles et mises à jour sportives sur la façon dont l’épidémie de coronavirus continue d’affecter le calendrier sportif.

Titres:

Le personnel de Tottenham en congé avec 550 employés bénéficiant de réductions de salaire de 20%, selon les comptes, Daniel Levy est le cadre supérieur du club de Premier League

Jack Grealish d’Aston Villa dit désolé après avoir été photographié à la suite d’un incident de circulation des heures après l’appel du coronavirus «Restez à la maison»

“Jack Grealish n’a pas vraiment dit désolé” – Le capitaine d’Aston Villa a été critiqué comme “égoïste et idiot” après un incident de voiture

Manchester United «parle» à l’agent de Jadon Sancho mais coûtera au moins 97 millions de livres sterling alors que Rio Ferdinand exhorte le club à achever le transfert

Billy Joe Saunders INTERDIT de boxer pour une vidéo “idiote” alors qu’il raconte à talkSPORT: “Ce fut une erreur idiote … Je suis désolé”

Newcastle devient le premier club de Premier League à quitter le personnel et le football est fermé en raison d’une pandémie de coronavirus

Les Jeux olympiques de Tokyo se dérouleront du 23 juillet au 8 août 2021, les Jeux étant reportés d’un an en raison d’un coronavirus

Matchroom Boxing a confirmé le report de tous ses événements prévus pour mai, y compris les combats impliquant Dillian Whyte, Katie Taylor et Dereck Chisora

Gary Lineker soutient «honnête» Harry Kane sur les commentaires de Tottenham, pense que Barcelone, le Real Madrid, Man City et Man United pourraient être intéressés

Harry Kane met Manchester United et la Juventus en alerte avec des commentaires sur la victoire à Tottenham

