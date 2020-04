Premier League et actualités sportives LIVE: un acte d’accusation américain révèle des pots-de-vin de la FIFA provenant du Qatar et de la Russie, la décision de Liverpool est annulée, la mère de Pep Guardiola décède après avoir contracté un coronavirus

Nous vous apporterons toutes les dernières nouvelles et mises à jour sportives sur la façon dont l’épidémie de coronavirus continue d’affecter le calendrier sportif.

Titres:

Manchester City annonce que la mère de Pep Guardiola, Dolors, est décédée après avoir contracté un coronavirus

Tyson Fury EXCLUSIVE: La victoire de Deontay Wilder était si «facile», peut-être que l’excuse du costume était authentique

Tyson Fury EXCLUSIVE: «Gypsy King» surpris Deontay Wilder mène un troisième combat après «domination», pense qu’il ne le fait que pour l’argent

Manchester United ne mettra PAS en congé du personnel comme Liverpool et Tottenham et devrait payer 900 travailleurs non-joueurs ENTIER pendant la crise des coronavirus

“Sir Kenny Dalglish sera dégoûté” – Liverpool devrait revenir sur sa décision de congé, déclare Danny Murphy

Tony Cascarino profondément bouleversé et étonné par la décision de Liverpool de mettre le personnel en congé

Kyle Walker présente ses excuses pour avoir bafoué le verrouillage au milieu des informations faisant état d’une «soirée sexuelle»

Chris Wilder lance une défense passionnée des joueurs de Premier League alors que la pression monte pour réduire les salaires

L’as de Crystal Palace, Andros Townsend, raconte que les joueurs de talkSPORT Premier League ont été «peints comme des méchants» pendant la pandémie de coronavirus

.