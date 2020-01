Premier League: la course de cette saison pour le top 4 est terrible et parfaite

L’un des sales secrets de la meilleure ligue du monde ™ ️ est que le football n’est pas toujours – ou même si souvent – très bon. Cependant, cela concorde assez bien avec l’un des sales secrets du sport lui-même: cette observabilité a souvent très peu à voir avec la qualité de jeu. Bien sûr, c’est génial de voir deux excellentes équipes jouer au football de bout en bout, mais dans la pratique, les gros matchs entre les meilleures équipes ont trop en jeu pour ne pas être méfiants et ennuyeux. Le vrai divertissement consiste à regarder deux équipes imparfaites se donner des coups de poing au visage plusieurs fois, chanceler et trébucher sur des râteaux bien placés.

Ce qui m’amène, commodément, à l’édition actuelle des quatre meilleures courses de Premier League. Il y a quinze ans, c’était une affaire sereine. Quatre équipes étaient meilleures que le reste de la ligue; ces quatre équipes ont obtenu les places en Ligue des champions. L’arrivée de Tottenham Hotspur et de Manchester City a bouleversé la situation, nous laissant avec un «Sky Six» se disputant quatre places. Cela a conduit à des courses passionnantes, mais surtout pas à des jeux passionnants. Lorsque les équipes sont à la fois compétentes et étroitement liées, plus les enjeux sont élevés, plus le football a tendance à être pire.

Une poursuite idéale dans les quatre premiers permettrait alors de maintenir les enjeux et la tension élevés, mais sans impliquer réellement des équipes compétentes. L’année dernière, nous avons eu un teaser alléchant lorsque les quatre équipes en compétition pour les deux dernières machines à sous de la Ligue des champions se sont combinées pour remporter un total de trois matchs sur leurs vingt derniers. Le Chelsea de Maurizio Sarri, le moins incompétent des équipes en question, s’est retrouvé à la troisième place. Les Spurs se sont emparés du quatrième rang, principalement par inertie.

La saison 18/19 se terminant par un défilé d’incompétence de la plupart des prétendues bonnes équipes de la ligue a été amusant, mais il y avait clairement place à amélioration. D’une part, le casting était rassis. Arsenal, Manchester United, Chelsea et Spurs? Bâillement. Pour deux, pourquoi attendre les derniers matchs pour que les lols éclatent? La Premier League pourrait faire mieux. Maintenant c’est le cas.

Leicester City est actuellement troisième. Wolverhampton Wanderers et Sheffield United se cachent avec intention autour des places de la Ligue des champions. Une enquête sur le supposé Sky Six est décidément comique:

Les Spurs, un modèle de cohérence sous Mauricio Pochettino, ont implosé de manière si spectaculaire qu’ils sont désormais gérés par Jose Mourinho, propriétaire de l’énergie chaotique la plus forte de tous les sports.

L’implosion d’Arsenal était moins spectaculaire que celle des Spurs, principalement parce que même si Unai Emery est affreux, son horreur est strictement orthogonale au «plaisir». Son remplaçant, Mikel Arteta, est une grande amélioration, bien qu’il doive encore gérer une équipe qui emploie volontairement David Luiz.

Manchester United a actuellement l’un des salaires les plus élevés du football, mais n’a pas de milieu de terrain, ne peut pas attaquer et rejette joyeusement Paul Pogba, le seul joueur de son équipe qui peut, en théorie sinon en pratique, faire une différence dans les matchs.

Chelsea est peut-être le plus composé des concurrents (et sont les leaders nominaux dans la course pour la quatrième), mais ils ont été spectaculairement branlants toute la saison, repoussant les chances qu’ils créent devant le but et concédant dès qu’un attaquant regarde je l’espère, vers le gardien Kepa Arrizabalaga.

Franchement, aucune de ces équipes ne mérite d’être à proximité des places de la Ligue des champions. C’est une question ouverte de savoir si la Ligue Europa les voudra la saison prochaine. Mais comme quelqu’un doit terminer quatrième, nous avons une «course» entre des équipes qui ont de grosses sommes à disputer et aucune idée de comment le faire.

Si vous avez regardé Chelsea et Arsenal tomber tous les deux dans des morceaux presque littéraux lors du match nul 2-2 à Stamford Bridge, vous savez que le «slapstick» est une forme de football parfaitement acceptable. C’est en effet la spécialité de la Premier League, l’attrait du jeu anglais que nous reconnaissons tous mais qui sont trop polis pour être mentionnés. C’est fantastique de voir qu’ils ont réussi à l’appliquer de tout cœur à ce qui est censé être une compétition sérieuse pour de bonnes équipes de football.

Pouvez-vous imaginer avoir à recommencer à regarder attentivement, les équipes compétentes s’inquiètent pour un match nul 1-1 entre les deux et perdent à peine des points autrement? Cette façon est bien meilleure. J’espère que nous ne reviendrons jamais.