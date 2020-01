Premier titre ATP pour Ugu Humbert tandis qu’Andrey Rublev refuse à Lloyd Harris un premier trophée

Ugu Humbert peut se dire vainqueur du titre ATP Tour en simple après avoir obtenu la Classique ASB tandis qu’Andrey Rublev a refusé à Lloyd Harris un honneur similaire à Adélaïde.

À Auckland, le Français Humbert a surmonté de grands noms pour atteindre la finale contre son compatriote Benoit Paire en battant le deuxième tête de série Denis Shapovalov, le quatrième tête de série John Isner ainsi que l’ancien demi-finaliste de Roland Garros Marco Cecchinato.

Et il est sorti en tête de l’affaire tout français en battant le cinquième tête de série Paire 7-6 (7-2), 3-6, 7-6 (7-5) pour soulever son premier trophée en simple du circuit ATP.

“Je suis vraiment fier parce que ce fut un tournoi de vengeance”, a déclaré Humbert.

«J’ai perdu contre quatre des cinq joueurs que j’ai affrontés cette semaine. Contre [Casper] Ruud, Isner, Shapovalov et Benoit, donc cela représente beaucoup pour moi.

Il a ajouté: “Je ne sais pas si j’ai réalisé ce que j’ai fait aujourd’hui. Mais je suis extrêmement heureux de mon premier titre ATP. “

À Adélaïde, Rublev a poursuivi son démarrage à chaud en 2020 en poursuivant sa couronne de Doha avec un autre trophée Down Under.

Le Russe a écarté Harris 6-3, 6-0, finaliste pour la première fois, en seulement 56 minutes.

«Je ne pensais pas à [this statistic]mais c’est une sensation incroyable… je suis vraiment content. J’espère que je continue à travailler. J’espère que je continuerai de m’améliorer et nous verrons ce qui va se passer », a déclaré Rublev, cité par ATP.

Il a ajouté: “C’est pour cela que nous travaillons, pour être plus cohérent, pour être plus fort mentalement”, a déclaré Rublev. “C’est pour cela que nous travaillons. Et je suis heureux que ces deux semaines se soient passées comme ça… J’ai eu deux titres. C’est incroyable. Je n’avais jamais eu ça avant. “

