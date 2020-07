Premier Today: Classement et meilleurs résultats | Actualités sur Manchester City et Liverpool | Premier League | Football

Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

Annonces :

Un e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

Arsenal a surpris par son niveau depuis le retour du football en Angleterre.

Liverpool, champion de Premier League.

Photo:

EFE

Pour:

Écriture Futbolred

6 juillet 2020 à 20 h 29

Le football en Angleterre a été interrompu à la date 29. Liverpool était proche du titre, qu’il avait déjà atteint, tandis que Aston Villa vs. Sheffield United et Manchester City contre Arsenal attendait d’être joué. Il en était de même du tableau des positions jusqu’aux positions européennes.

1) Liverpool (79 points)

2) Manchester City (57 points)

3) Leicester City (50 points)

4) Chelsea (45 points)

5) Manchester United (42 points)

6) Wolverhampton (42 points)

7) Sheffield United (40 points)

A ce stade du Premier ministre, après quatre dates jouées, Liverpool est déjà champion de Ligue et Arsenal s’est engagé dans la lutte pour les positions européennes. De plus, les matchs en attente ont déjà été joués

1) Liverpool (89 points)

2) Manchester City (66 points)

3) Leicester City (58 points)

4) Chelsea (57 points)

5) Manchester United (55 points)

6) Wolverhampton (52 points)

7) Arsenal (49 points)

Dans la zone de largage, Norwich, Aston Villa et Bournemouth étaient dans la zone de largage depuis avant la pandémie et sont toujours là. Cependant, la mauvaise performance de Watford l’a rapproché de ce domaine et il n’est qu’à un point de tomber là-bas.

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

S’inscrire

pour enregistrer des articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, veuillez réessayer