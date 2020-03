Première de la saison 3 de «Westworld»: Dolores croise les chemins avec Jesse Pinkman

Après près de deux ans d’attente, Westworld est de retour avec un tout nouveau look. Il y a des visages familiers, mais beaucoup plus nouveaux, car la troisième saison de la série HBO de Jonathan Nolan et Lisa Joy semble déterminée à se redémarrer du saut, en se concentrant sur le monde humain, bien au-delà des parcs et des récits construits par l’omniscient Robert Ford.

Dolores est de retour dans son propre corps après avoir échappé à Westworld dans la finale de la saison 2, Bernard se cache quelque part aux Philippines, et l’hôte se faisant passer pour Charlotte dirige Delos Incorporated. Même Maeve, dans une scène post-crédits sournoise, est de nouveau en vie, apparemment renaître dans un parc nouvellement introduit ressemblant à une Italie occupée par les nazis à l’époque de la Seconde Guerre mondiale (Délos peut avoir un goût suspect dans le divertissement, mais moi, pour ma part) , je suis ravi de voir Maeve réclamer des cuirs chevelus nazis). Et maintenant, Jesse Pinkman, Lena Waithe, Marshawn Lynch et Kid Cudi sont également de la partie.

Chaque semaine, nous décomposerons les personnages clés et les développements majeurs qui se déroulent dans chaque épisode, ainsi que quelques-unes des technologies impressionnantes vues dans le monde humain de cet avenir pas trop lointain. Sans aucun doute, cette saison mènera à des moments de grattage de tête qui, espérons-le, ne me forceront pas à créer un tableau d’affichage pour tout enchaîner, mais avec notre podcast hebdomadaire Recappables et le post en milieu de semaine de Danny Heifetz sur les théories, The Ringer sera là pour vous guider à travers le labyrinthe qu’est Westworld.

Personnages clés de la semaine

Dolores































HBO

La première que nous voyons de Dolores Abernathy – l’hôte qui, il y a plusieurs vies, ne s’est jamais éloignée du ranch – elle est maigre dans une piscine luxueuse à Beihai, en Chine. Dans les premiers instants de la première de la saison, Westworld est sorti plus loin que jamais des parcs. Dolores est toujours déterminée à venger son espèce, et ses plans pour éliminer Delos Inc. (et probablement toute la société humaine aussi) commencent à prendre forme.

La piscine dans laquelle elle nage appartient à un investisseur de Delos qui travaillait chez Incite, une autre entreprise puissante qui s’intéresse à l’intelligence artificielle. Après avoir détourné le système de contrôle de sa maison pendant la nuit (et avoir fait un petit plongeon dans une piscine pour la première fois, apparemment), Dolores intimide le gars en lui donnant de l’argent et quelques “fichiers confidentiels” qu’il avait pris avec lui quand il a quitté Incite; ce sont des outils dont elle aura besoin pour reconstruire son genre.

La prochaine fois que nous verrons Dolores, elle naviguera déjà dans des voitures sans conducteur et portera des robes qui changeront de forme à Londres. À ce jour, elle a déjà rencontré Liam Dempsey Jr., un éminent technologue et fils d’un cofondateur d’Incite, et a séduit son chemin pour gagner rapidement sa confiance. (Je suppose qu’ils ont eu une rencontre mignonne en Birmanie?) Liam, qui ressemble un peu à Kyle de Saturday Night Live mais qui est vraiment Jim de The Newsroom, ne semble pas être très intelligent pour quelqu’un qui vient d’être récompensé Technologue de l’année. Il est totalement inconscient du vif intérêt de Dolores pour lui (comportement de type riche classique) et ne se méfie pas du tout qu’elle continue de poser des questions sur les informations privilégiées d’Incite, y compris le système tout-puissant de l’entreprise appelé … Rehoboam, je pense? (Ce n’est pas clair; ici à The Ringer, nous ne l’avons pas encore compris). Quoi qu’il en soit, Liam lui-même ne sait même pas exactement ce que fait le système.

«Je vais au bureau, je dépense l’argent; Je suis une putain de figure de proue “, a déclaré Liam à Dolores à la fin de l’épisode, longtemps après qu’ils se soient envolés pour Los Angeles ensemble. «Personne ne sait ce que fait le système, à part son architecte d’origine.» Le manque de pouvoir de Liam est dû au partenaire de son père, qui l’a mis hors de lui à la mort de son père. La dynamique du partenaire mort rappelle la relation de Ford et Arnold de la saison 1, bien que cette fois, la moitié inconnue du duo fondateur soit celle qui est toujours en vie et tire les ficelles.

Incite contrôle toutes les technologies à Los Angeles, notamment le trafic de la ville – il est logique que des mesures désespérées soient nécessaires pour résoudre ce problème – et le pouvoir de l’entreprise semble provenir d’un mystérieux système de contrôle. Décrit comme un «moteur de stratégie», l’énorme orbe menaçant – qui m’a immédiatement fait penser au supercalculateur diabolique V.I.K.I. à partir de 2004 I, Robot, jouera probablement un rôle majeur cette saison, car il devient soit l’arme de Dolores contre l’humanité, soit la dernière défense de ce dernier contre le soulèvement de l’hôte.

Le plan de Dolores d’extraire des informations du Liam sans méfiance est écourté par son chef de la sécurité, Martin, qui met un frein à leur soirée quand il se présente et Tasers Dolores dans le cou. (Dans le rôle de Martin est Tommy Flanagan, qui a joué Chibs dans Sons of Anarchy. Cet épisode est un grand pour That Guys-au début, Rez de A Star Is Born fait également une apparition en tant que mec riche extrêmement lapidé.) Martin révèle que Dolores l’a trompé et a pris l’identité d’un adolescent décédé de Kiev. Après avoir été mise sous sédation, Dolores est amenée dans un endroit discret où elle avait l’intention d’attirer Liam, où elle se libère et tue tout le monde à vue sauf Martin, qui s’échappe brièvement. Dolores le retrouve rapidement et fait sortir le nom du chef d’Incite, Serac, avant de lui donner un dernier message. «Tu étais libre, tu n’avais pas de Dieu. Mais vous avez essayé d’en construire un – seule cette chose que vous avez construite n’est pas Dieu », dit Dolores. “Les vrais dieux arrivent, et ils sont très en colère.”

Dolores dévoile ensuite une copie clonée de Martin, qui passe à l’original et lui tire dans la tête – le même tour que Dolores a réalisé avec Charlotte Hale dans l’un des plus grands rebondissements de la saison 2. Avec des astuces nouvelles et anciennes à sa disposition, Dolores est de retour et plus effrayante que jamais. Sérieusement – assassiner quelqu’un avec son propre clone est vraiment foiré.

Caleb































Capture d’écran via HBO

Caleb (Aaron Paul) est notre premier vrai regard sur un être humain de Westworld qui n’est pas confiné dans les parcs. Il est un travailleur de la construction pour Delos Inc., mais son travail ne paie pas assez bien pour l’aider à couvrir les factures d’hôpital de sa mère malade, et il ne parvient pas à répondre aux entrevues pour de nouveaux emplois. Il se tourne donc vers une application appelée Rico, qui le relie à des personnes comme Lena Waithe et Marshawn Lynch (!!!) pour commettre des délits rapides contre de l’argent.

Une grande partie de notre introduction à Caleb se produit lors de conversations avec Francis (Kid Cudi), avec qui Caleb a combattu aux côtés de l’armée. Il est lentement révélé, cependant, que Francis est mort et n’est plus rien d’autre que l’intelligence artificielle lui-même, un personnage familier dans la vie de Caleb utilisé pour l’ancrer dans le cadre d’un programme de thérapie pour les anciens combattants. Dans un monde où Caleb est entouré de robots au travail ou même en thérapie – vous savez que les temps sont difficiles quand même Kid Cudi n’est pas réel – il a envie de trouver quelque chose et quelqu’un de réel.

Alors que l’épisode touche à sa fin, Caleb trouve une Dolores blessée près de MacArthur Park, juste après sa fusillade avec l’équipe de sécurité d’Incite. Elle tombe dans ses bras comme elle l’a fait il y a de nombreuses années dans le jeune homme en noir de Westworld. C’est probablement un coup dur pour Caleb – vous ne voulez probablement pas vous connecter avec le robot qui déteste les humains plus que TOUT AUTRE ROBOT – mais comme il est clair qu’il a ses propres frustrations avec la société humaine, les deux semblent prêts à affronter l’élite corrompue ensemble.

Bernard































HBO

Bernard est loin des sentiers battus, se cachant quelque part aux Philippines et vivant comme ouvrier dans une usine de conditionnement de viande sous le nom d’Armand Delgado. Comme révélé dans une brève scène avec Charlotte (ou n’importe quel hôte faisant semblant d’être elle) et le conseil d’administration de Delos, Bernard est blâmé pour tous les meurtres commis à Westworld. Bien qu’il ait été tué par Dolores, seulement pour être recréé par elle dans la maison d’Arnold dans le monde humain lors de la finale de la saison 2, Bernard se retrouve maintenant loin de Dolores et des événements de Los Angeles.

Comme toujours, le pauvre Bernard remet en question son existence, bien qu’il le fasse maintenant littéralement en exécutant des diagnostics sur lui-même avec une télécommande qui le fait passer d’Armand à être le nouveau personnage effrayant de Bernard. Il utilise la télécommande pour se gonfler lorsqu’il doit se défendre contre deux collègues qui découvrent qu’il est un homme recherché, les brutalisant rapidement avant de partir à la recherche de Westworld.

Tout comme nous, Bernard est là pour combler les pièces manquantes de la chronologie. Il cherche un «ami» à Westworld, et répond probablement sur qui il est et ce qui lui est arrivé. Bien sûr, on ne sait pas exactement quand Bernard est. Mais si nous connaissions la réponse à cela, ce ne serait pas Westworld!

Comment ça marche? Une série en cours d’exécution.

Rico































Capture d’écran via HBO

Quand tout le reste échoue pour Caleb, il se tourne vers l’appli bien nommée Rico, qui a une interface extrêmement agressive et s’ouvre avec le message d’accueil «Gagner de l’argent enculés!» C’est essentiellement Taskrabbit, sauf avec moins d’ambiance «peignez votre chambre» et plus d’ambiance «smash and grab»:

Capture d’écran via HBO

Il propose des options telles que «wetworks», «grand theft auto», «creative accounting», «babysitting» (hein ??) et «redistributive justice», avec des informations d’accompagnement sur l’attribution monétaire et la proximité de chaque crime. Même l’invite à accepter un crime est extrêmement agressive:

Capture d’écran via HBO

(Mon éditeur tient à souligner que les tactiques de Rico sont similaires à celles utilisées par Us Weekly lorsqu’ils essaient de vous inciter à vous inscrire à leur newsletter.)

Mais l’application s’avère efficace, car elle permet non seulement à Caleb de gagner rapidement de l’argent, mais aussi de le connecter à de nouveaux amis pour commettre des crimes (un outil de mise en réseau pratique comme LinkedIn, mais pour le crime!). Et bien que involontaire, l’application mène également Caleb à Dolores. Peut-être qu’elle peut aussi aider à obtenir cette faible note Rico de ses cinq étoiles.

Chemises d’humeur































Capture d’écran via HBO

Il y avait plusieurs autres réalisations technologiques intrigantes que j’aurais pu sélectionner ici: les voitures sans conducteur, ces implants que tout le monde semble aimer, les lunettes de soleil télescopiques de Dolores, les lunettes induisant la mauvaise mémoire de Dolores (?), Ou la petite télécommande que Ash (Lena Waithe) utilise pour jeter les systèmes de suivi et faire exploser la musique dans les oreilles des gens contre leur volonté (similaire à ce que U2 a fait avec Songs of Innocence en 2014). Mais le choix facile est la chemise d’ambiance de Marshawn Lynch.

Lorsque Ash et Marshawn rencontrent Caleb pour la première fois, Ash et Caleb entament quelques discussions tandis que Marshawn s’assoit tranquillement, inclinant la tête en arrière avec un énorme sourire tendu sur son visage. “Ça va?” Demande Caleb.

“Il dégouline,” dit Ash pour lui. Et bien que l’égouttement soit une chose dans le monde de la mode de 2020, dans ce cas, cela semble signifier «sur une sorte de drogue» – car Marshawn Lynch semble super élevé.

La chemise noire technologiquement avancée mais subtile énonce essentiellement une série d’émotions, étalées en mots croisés: amusé, effrayé, en colère, ennuyé, excité, anxieux, triste et sexy (je suppose que c’est une émotion?). Mais l’aspect étonnant de cet article vestimentaire est que le mot qui est allumé reflète ce que ressent Marshawn en ce moment; en d’autres termes, la chemise de Marshawn est littéralement une humeur. (Il est “amusé” dans 90% des cas, apparemment.)

Il y a ce sentiment terne que vous ressentez juste avant de faire exploser un GAB futuriste:

Capture d’écran via HBO

Et puis ce sentiment que vous obtenez le moment juste après avoir fait exploser un guichet automatique futuriste:

Capture d’écran via HBO

Ou, bien sûr, ce sentiment lorsque vous êtes frappé au visage au club:

Capture d’écran via HBO

Ce maillot en dit probablement plus que Marshawn pendant toute la première de la saison, mais encore une fois, ce n’est pas comme s’il en disait moins que ce qu’il fait aux médias dans la vraie vie. Nous espérons que nous verrons beaucoup plus de Beast Mode – et ses nombreuses émotions – dans les épisodes à venir.

Divulgation: HBO est un premier investisseur dans The Ringer.