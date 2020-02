première démission et réunion urgente du Comité des délégués

La situation de Soccer Club Barcelona C’est critique. Le «Barçagate» n’a fait que démontrer la crise institutionnelle que traverse l’entité dans nombre de ses domaines. La guerre entre les costumes et la directive est totale. A cela il faut ajouter irrévocablement la démission du directeur financier de l’entité, Montserrat Font, et l’appel à urgence du Comité Exécutif du Conseil d’Administration pour faire face à tout ce qui s’est passé cette semaine, au fur et à mesure que l’être progressait.

La première réaction au scandale de l’embauche d’une entreprise pour améliorer l’image de Bartomeu et critiquer les joueurs de club a été la démission de l’un des cadres les plus importants de l’entité, comme le rapporte l’hebdomadaire El Triangle.

Cette décision de Montserrat Font serait la conséquence de la affrontements sur la stratégie de porter la trésorerie du club avec le chef de la région, Pancho Schroder, toujours selon le médium susmentionné.

L’un des principaux points de conflit a été le projet «Espai Barça» pour lequel le club a dû augmenter son budget initial de 600 millions d’euros à plus de 800.

La marche de Font, arrivée au Barça en 2005, ainsi que la rencontre entre Bartomeu et les capitaines pour donner des explications sur le scandale des publications sur les réseaux ont forcé Appelez d’urgence le Comité des délégués pour cet après-midi. Cette réunion sera présidée par le président Josep María Bartomeu, qui sera accompagné des quatre vice-présidents et du PDG du club, Oscar Grau.