Préparez-vous à ce que les «développeurs» vous brisent le cerveau

On dirait qu’une nouvelle initiative de streaming est lancée chaque mois, et maintenant le marché est tellement saturé qu’il est difficile de comprendre ce que propose encore un service de streaming. Par exemple: Qu’est-ce que «FX on Hulu»? Vous voudrez peut-être vous asseoir pour cela: c’est un catalogue de spectacles FX qui sera disponible exclusivement sur Hulu et ne sera pas diffusé sur FX. Les émissions qui tombent sous le parapluie FX sur Hulu ne sont pas techniquement des originaux Hulu, ni ne seront encordées avec des séries FX régulières. Ils font partie d’une nouvelle catégorie AF inutile et déroutante, une parodie involontaire de la signalisation télévisée de prestige. (Je suppose que Disney, qui possède à la fois Hulu et FX, pourrait encadrer FX sur les offres Hulu comme la version de HBO de la société.)

Avec le label déroutant et inutile, il est tout à fait normal que le premier FX sur la série Hulu à arriver sur le marché soit une totale stupéfaction qui s’attaque à la Silicon Valley. Ce serait Devs, une mini-série de huit épisodes écrite et réalisée par Alex Garland, dont les deux premiers épisodes ont été présentés jeudi. La prémisse de Devs est assez simple: un ingénieur logiciel essaie de découvrir la vérité derrière la mort mystérieuse de son petit ami, et comment la société de technologie géante (appelée Amaya) pour laquelle ils travaillent tous les deux pourrait être derrière ce qui lui est arrivé. Mais il ne faut que deux épisodes – et en réalité, environ 30 minutes de la première – pour que la série suscite des questions approfondies sur la nature du libre arbitre, les horreurs du progrès technologique et la façon dont l’humanité pourrait être l’architecte de notre propre disparition. Vous savez, des trucs typiques d’Alex Garland.

À partir de ces deux épisodes, il est également évident que Devs se présente comme une brûlure lente et incitant à la réflexion, révélant davantage ce qui se cache derrière le fonctionnement interne du département secret des développeurs d’Amaya avant le pourquoi. Votre supposition à propos de ce dernier est aussi bonne que la mienne – j’ai résisté à la tentation de beugler les huit projections fournies aux critiques, bien que le PDG effrayant de Nick Offerman puisse prétendre que je suis juste en train de suivre un chemin prédéterminé. Mais je pense – l’accent est mis sur la réflexion – qu’il y a suffisamment à glaner des premiers épisodes, ainsi qu’une recherche superficielle sur la physique quantique, pour avoir une meilleure idée de la direction que les choses pourraient prendre et de ce qui se passe à Amaya. (Nous allons plonger dans un territoire de spoiler sérieux à partir de ce point.)

Commençons par ce que nous savons à travers deux épisodes. Le codeur d’intelligence artificielle Sergei (joué par Karl Glusman) a été invité à rejoindre l’équipe Devs par le PDG d’Amaya, Forest (Offerman), après avoir présenté un algorithme prédictif qui anticipe les mouvements des organismes unicellulaires. L’expérience ne dure qu’environ 30 secondes avant d’échouer, mais quand même, dope. Le fait que ce projet confère à Sergei une promotion convoitée au service secret des développeurs de l’entreprise est notre premier indice que Forest a un intérêt pour le déterminisme: l’idée que le libre arbitre n’existe pas et que tout comportement est régi par des circonstances préexistantes. (Le débat sur le libre-arbitre contre le déterminisme est également apparu récemment lors de la troisième saison de The Good Place.)

Une fois que Sergei a parcouru une partie du code après avoir rejoint l’équipe Devs, il a une panne et vomit dans la salle de bain. Il essaie ensuite de voler une partie du code, une trahison qui conduit Forest à faire étouffer Sergei avec un sac en plastique. C’est une séquence pénible, surtout parce que Forest cooly justifie le comportement de Sergei – et le sien – en affirmant que tout cela a été une série d’événements prédéterminés. (Il est plus facile de vivre en tuant quelqu’un sur votre conscience si vous pensez que vous n’avez jamais eu le choix en la matière.)

Comme nous l’avons appris au cours du deuxième épisode, après que la petite amie de Sergei, Lily (Sonoya Mizuno), a commencé à fouiner pour découvrir les circonstances de sa mort, notre codeur chèrement parti faisait de l’espionnage industriel pour Mère Russie. Être promu au mystérieux département Devs était le ticket d’or. Sergei a peut-être emporté certains de ces secrets des Devs dans sa tombe, mais la série continue de montrer des aperçus du travail du département – ponctués dans le deuxième épisode avec l’équipe des Devs projetant une image pixelisée surprenante de Jésus sur la croix. (Quoi qu’il se passe, c’est célébré comme une percée.) Cette image de Jésus-Christ équivaut-elle à prendre un instantané d’un moment historique, comme un voyage dans le temps au moyen de séquences floues de surveillance? Est-ce une sorte de recréation artificielle du passé? Est-ce autre chose entièrement? Je ne sais pas, mais c’est bizarre comme l’enfer, et je ne m’attendais certainement pas à ce que le visage du messie apparaisse dans une série consacrée au déterminisme:

Si l’idée d’une personne capable de prédire les mouvements d’un simple organisme vous fait peur – c’est certainement le cas pour moi – imaginez cette technologie entre les mains d’une énorme société de technologie. (Il semble déjà que nos téléphones et nos ordinateurs sachent exactement ce que nous pensons, n’est-ce pas?) Imaginons maintenant qu’Amaya puisse recréer avec succès l’expérience avec les humains – et si l’observation pixélisée de Jésus est une indication, peut-être modifier la composition de notre monde. Les développeurs pourraient pénétrer dans un territoire cosmique et existentiellement terrifiant grâce à la technologie de demain: un juste milieu entre la science-fiction des deux précédents projets de Garland, l’intelligence artificielle semblable à l’homme dans Ex Machina et les manifestations surréalistes de la bio-horreur dans Annihilation.

Quant à la motivation de Forest derrière ce mystérieux projet Devs, eh bien, quel PDG de la Silicon Valley n’a pas de complexe de Dieu? Mais nous savons aussi que Devs est personnel pour lui: Forest a perdu sa jeune fille et ne s’est pas remis. (Une statue effrayante et géante plane sur le campus d’Amaya, vraisemblablement créée à l’image de sa fille, dont le nom était aussi Amaya.) Il semble que le chagrin de Forest se soit manifesté dans son interrogation sur la nature de notre existence; il se demande si le libre arbitre est réel, s’il peut être changé et – peut-être – ce qu’il faudrait pour donner aux gens la chance de changer le passé. Il a peut-être tué un gars et il pourrait manger de la roquette déshabillée par la poignée comme un vrai sociopathe, mais les motivations sous-jacentes de Forest sont au moins relativement humaines. (Il me rappelle un peu l’antagoniste principal de M. Robot, Whiterose, une figure qui poursuit résolument un projet qui est motivé par le chagrin, et que d’autres pourraient trouver au-delà du domaine de la raison.)

Maintenant, il y a une différence entre essayer de prouver que le libre arbitre n’existe pas et essayer de retrouver une fille décédée, mais c’est peut-être là que la physique quantique entre en jeu. Je soupçonne furtivement que les développeurs pourraient plonger dans la théorie du multivers, ne serait-ce que parce que cela pourrait permettre à Forest de voir sa fille dans une réalité parallèle. De plus, dans la bande-annonce Devs, il y a un bref moment où le personnage d’Alison Pill – la femme de droite de Forest, qui supervise le département Devs – se voit se chevaucher sur un pont:

En plus d’être un truc visuel sympa – et d’accord, c’est tout ce que cela pourrait finir par être – tout cela semble très «des réalités multiples se produisant simultanément». C’est le genre de développement qui pourrait propulser les développeurs sur un territoire vraiment fascinant; moins Avengers: Fin de partie riffant de manière ludique sur Retour vers le futur et plus une série remettant en question la portée de notre réalité comme The Matrix ou certains des meilleurs épisodes de Black Mirror. Peut-être que dans un monde meilleur, Westworld aborderait les questions sur la nature de la réalité d’une manière tout aussi passionnante, au lieu d’être un récit édifiant et surmené de la télévision de luxe tryhard.

Je prends probablement un peu d’avance sur moi, mais c’est le genre de pensée du Galaxy Brain (Multiverse Brain?) Que Devs inspire. (Et c’est après avoir regardé seulement deux des huit épisodes; je suis sûr que j’irai au complet Pepe Silvia d’ici la finale.) Garland a construit un autre champ de mines philosophique et existentiel brillant, une série aussi excitante à regarder qu’à asseyez-vous et réfléchissez. Et comme pour le meilleur travail de l’auteur, la partie la plus effrayante est de se familiariser avec la science-fiction, et peut-être de se confronter en cours de route.

