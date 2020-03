Près de 300 000 Espagnols se sont rendus dans les stades le week-end dernier malgré le coronavirus

Le coronavirus a laissé plus de 400 000 personnes sans football Espagne. Plus précisément, le week-end dernier, le dernier où il y avait du football avant la Ligue pour cette crise, 284,726 fans ils se sont approchés des 10 stades dans lesquels un match de championnat national de première division a été joué pour assister aux différents matchs.

Le stade qui a enregistré le plus grand nombre de spectateurs était le Camp Nou. Barcelone et la Real Sociedad se sont rencontrées lors de l’un des principaux matches de la compétition, auquel ont assisté 77 035 fans. Le match a été remporté par les Catalans grâce à un but de pénalité de Messi. Triomphe qui, ajouté à la défaite du Real Madrid contre le Betis, permet aux Catalans d’être leaders et Qui sait si cela vaudra la peine d’être champion si la Ligue ne reprend pas.

Le duel au Camp Nou est suivi de celui qui s’est déroulé dans la métropole. Un vrai Atlético – Séville Au milieu de la lutte pour la Ligue des champions, il a réuni 60374 fans, tandis que le match que le Betis et le Real Madrid ont affronté à Benito Villamarín comptait 50 596. C’est-à-dire, le tiers avec plus de richesse du public.

Si les numéros de la deuxième division sont ajoutés à ces chiffres, le nombre de personnes qui seront sans voir leur équipe en direct dans les prochaines semaines montera en flèche. Selon les données de la dernière journée, un total de 121 011 fans se sont rendus sur les 12 terrains de la catégorie argent de notre football pour regarder des matchs. Par conséquent, entre les deux championnats, sans compter le reste des catégories inférieures, 405 737 personnes sont allées au football il y a une semaine et aujourd’hui nous ne l’avons même pas à la télévision.