Les films ont le blues de février, nous avons donc enrôlé un ami de la série pour animer les choses. Le créateur de M. Robot et fanatique de films, Sam Esmail, rejoint Sean et Amanda et vient avec un nouveau jeu à jouer qui en dit long sur leurs réalisateurs préférés, leurs goûts personnels et leur vision du long arc de film. Leurs conversations tentaculaires couvrent plus de 80 ans d’histoire du cinéma.

Souscrire: Spotify / Apple Podcasts / Art19 / Stitcher / RSS