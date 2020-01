Preston punit Barnsley alors que Middlesbrough et Birmingham ne peuvent pas être séparés

Vous trouverez ci-dessous un résumé de l’action du championnat du lundi soir…

Barnsley 0-3 Preston

Preston a grimpé dans les places des éliminatoires du championnat après une victoire confortable de 3-0 à Barnsley en difficulté.

Les trois buts ont été inscrits en première mi-temps, Tom Barkhuizen marquant deux fois et Daniel Johnson trouvant également le but.

La victoire – la première de Preston sur la route depuis novembre – a propulsé Preston au sixième rang.

Ce fut une performance décevante de la part de Gerhard Struber qui a subi une troisième défaite en quatre matchs.

Barnsley, qui n’avait pas été battu à domicile depuis novembre, n’a jamais menacé d’organiser un retour et de s’asseoir à quatre points de la sécurité après avoir joué un match de plus que le reste des six derniers.

Middlesbrough 1-1 Birmingham

L’égalisation tardive d’Ashley Fletcher a permis à Middlesbrough d’étendre son home run invaincu à huit matchs du Sky Bet Championship alors qu’ils revendiquaient un match nul 1-1 avec Birmingham.

Lukas Jutkiewicz a renvoyé les visiteurs en tête en première mi-temps alors qu’il marquait son retour au Riverside avec une finition soignée.

Mais Fletcher a valu à Middlesbrough un point en convertissant le centre de Marvin Johnson à la 81e minute avec un talon lisse.

