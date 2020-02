Preuve que Jose Altuve s’est fait tatouer lors des World Series 2019

Même si les Astros de Houston ont nié avec véhémence qu’ils utilisaient des buzzers ou tout appareil de triche portable, les fans et les joueurs de baseball sont restés sceptiques ce week-end.

Ils ne peuvent tout simplement pas se remettre de la façon dont Jose Altuve s’est comporté après son home run-off gagnant de fanions.

Alors qu’Altuve s’approchait de chez lui en octobre, il a crié à ses coéquipiers de ne pas déchirer son maillot. Il venait de frapper le plus gros coup de circuit de sa vie, mais Altuve avait en quelque sorte la présence d’esprit pour protéger son maillot. Cela a soulevé des sourcils pour diverses raisons, et Altuve a attribué le comportement à la timidité après le match.

Les excuses pour Altuve garder son maillot (et changer dans le club-house) après ce coup de circuit continuent de se développer. Plus récemment, Carlos Correa a déclaré qu’Altuve ne voulait pas exposer un mauvais tatouage, et lundi, Altuve a révélé ce tatouage aux journalistes lors de l’entraînement de printemps.

Cela en soi a lancé une vague de théories du complot, soupçonnant qu’Altuve aurait pu se faire tatouer après les commentaires de Correa. Mais ces théories du complot peuvent probablement s’arrêter maintenant parce que Altuve fait se faire tatouer près de la clavicule gauche lors des World Series 2019.

Cette photo de . a montré qu’Altuve avait un tatouage qui commençait par un “M.” Le tatouage que les journalistes ont vu lundi indiquait: «Mélanie».

Et de plus près:

Ouais, c’est définitif.

Altuve semblait avoir un tatouage dès le 19 août – bien qu’il faille beaucoup de zoom avant pour voir la présence d’un tatouage sur cette photo. Mais quelque chose est là.

Il est impossible de dire si un tatouage avait quelque chose à voir avec le comportement étrange d’Altuve après ce coup de circuit, mais Correa disait au moins la vérité sur un tatouage qui y existait.

