Preuve que Liverpool n’a pas acheté le titre et embarras supplémentaire pour Manchester United

Liverpool se rapproche de son premier titre de champion en 30 ans et cela a valu la peine d’attendre les fans.

Ils ont 13 points d’avance sur la deuxième place de Man City avec deux matchs en main et n’ont perdu que deux points toute la saison.

Le patron de Liverpool Jurgen Klopp

Jurgen Klopp a construit l’une des équipes les plus vénérées de toute l’Europe au cours des quatre dernières années.

Ce sont les champions d’Europe actuels, mais ce qu’ils convoitent le plus, c’est un autre titre de champion.

Ils n’ont jamais remporté la Premier League malgré leur rapprochement à de nombreuses reprises, mais ont réussi à la jeter.

Liverpool a été astucieux sur le marché des transferts pour garantir les joueurs dont ils ont besoin pour remporter le titre.

Adrian Durham affirme que le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, mérite de remporter le titre de Joueur de l’année cette saison

Ils ont également dépensé beaucoup moins que certains de leurs rivaux au cours des 30 dernières années depuis qu’ils ont remporté la première division.

Voici combien chacune des six meilleures équipes a dépensé au cours de cette période.

1. Chelsea – 1,719 milliard de livres sterling

2. Man City – 1 716 milliards de livres sterling

3. Man United – 1,373 milliard de livres sterling

4. Liverpool – 1,274 milliard de livres sterling

5. Arsenal – 970 millions de livres sterling

6. Tottenham – 927 millions de livres sterling

Liverpool a effectué 218 signatures différentes, ce qui leur a coûté plus de 1,2 milliard de livres sterling sur les seuls frais de transfert.

Le travail de Jurgen Klopp, du directeur sportif Michael Edwards, du responsable du recrutement Dave Fallows et du chef scout Barry Hunter a commencé à se concrétiser au cours des 18 derniers mois.

Ils ont atteint la finale de la Ligue des champions lors de la saison 2017/18 et se sont améliorés l’année prochaine pour remporter leur sixième titre.

Virgil van Dijk signe le record de Liverpool

Les Reds auraient remporté la Premier League la saison dernière s’il n’y avait pas eu une campagne tout aussi impressionnante de Man City où les équipes ont terminé avec 97 et 98 points respectivement.

Ce décompte aurait été suffisant pour soulever le titre à chaque saison de Premier League, à l’exception des deux dernières.

Les 10 frais de transfert les plus élevés de Liverpool payés

1. Virgil van Dijk – 75 M £ (2018)

2. Alisson Becker – 65 millions de livres sterling (2018)

3. Naby Keita – 52,75 M £ (2018)

4. Mohamed Salah – 43,9 M £ (2017)

5. Fabinho – 43,7 M £ (2018)

6. Alex Oxlade-Chamberlain – 35 millions de livres sterling (2017)

7. Andy Carroll – 35 millions de livres sterling (2011)

8. Christian Benteke – 32,5 millions de livres sterling (2015)

9. Sadio Mane – 30 millions de livres sterling (2016)

10. Roberto Firmino – 29 millions de livres sterling (2015)

Liverpool a dépensé beaucoup au cours des trois dernières saisons pour constituer cette équipe, mais leur taux de réussite est assez remarquable.

Loris Karius était peut-être le seul à signer qui pourrait être qualifié de flop mais il a coûté à peine 5,58 millions de livres de Mayence.

Les 75 M £ pour Virgil van Dijk et 56 M £ pour Alisson Becker étaient de l’argent bien dépensé.

De plus, James Milner et Joel Matip se sont joints aux transferts gratuits tandis que Joe Gomez et Andy Robertson ont coûté respectivement 4,4 millions et 8,1 millions de livres sterling.

Liverpool a dépensé judicieusement et avec Klopp à la barre pour tout rassembler alors qu’ils restent sur la bonne voie pour une saison record.

