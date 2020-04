Prise de contrôle de Newcastle: Steve Bruce restera directeur même si l’accord de 300 millions de livres sterling est conclu

Steve Bruce resterait apparemment en tant que manager de Newcastle si le rachat proposé du club devait se produire.

Mike Ashley est sur le point de céder le contrôle du club avec un consortium soutenu par l’Arabie saoudite qui devrait acheter les Magpies dans le cadre d’un contrat de 300 millions de livres sterling.

Le prince héritier saoudien, Mohammad bin Salman, fait partie du consortium soutenu par l’Arabie saoudite pour acheter le club d’Ashley

Les bookmakers ont suggéré que l’avenir de Bruce semblait incertain, Max Allegri et Rafael Benitez étant liés à son travail.

Cependant, le Daily Mail rapporte que des sources proches de l’accord négocié par Amanda Staveley disent qu’il serait «mal» de procéder immédiatement à un changement de direction.

La prise de contrôle doit encore être ratifiée par la Premier League, mais l’accord devrait être conclu.

Cela mettra fin au règne de 13 ans d’Ashley sur Newcastle, mais Bruce devrait rester pour le moment.

Le travail de Bruce serait actuellement en sécurité

L’ancien patron Benitez et ses proches auraient des liens de longue date avec Staveley et le rapport affirme que son nom fait partie de la conversation autour de ce projet de prise de contrôle.

Mais le contrat lucratif de l’Espagnol avec le club de la Super League chinoise Dalian Yifang aurait censément racheté un record mondial de plus de 20 millions de livres sterling pour le libérer cette année, selon le Mail.

Ce serait une bonne nouvelle pour l’ancien patron de Newcastle, Sam Allardyce, qui croit fermement que Bruce devrait garder son emploi lorsque le rachat aura lieu.

Benitez a été lié à un retour au Toon mais a un contrat très cher en Chine

Allardyce a déclaré à talkSPORT: «Il y avait beaucoup de hoo-ha pour savoir si Steve était assez bon ou non, mais je pense qu’il a fait un très bon travail lors de sa première saison, étant donné qu’il est venu juste deux semaines avant le début de la saison, et pour le moment, ils vont faire partie de la Premier League la saison prochaine.

«Steve est un très, très bon manager de Premier League d’une très grande qualité, indépendamment de ce que les médias pourraient dire, et il sait comment mettre un club en mesure d’aller de l’avant.

“Si vous changez tout, limogez tout le monde et amenez de nouvelles personnes, cela va prendre des années et des années et ils pourraient bien gaspiller leur argent en le dépensant rapidement pour les mauvais joueurs.”

Bruce, qui a été nommé l’été dernier, faisait un travail décent à St James’s Park avant que le coronavirus ne suspende le football cette saison – Newcastle est 13e du classement de la Premier League et à huit points de la zone de relégation.

Le Mail indique également que les documents sur les “ accords de facturation ” déposés auprès de la Companies House font référence à un montant d’argent “ nominal ” qui est mis de côté concernant les coûts liés à la reprise et non, comme interprété au départ, à un prêt de 150 millions de livres sterling d’Ashley à Staveley. et l’accord sera sans dette.

