PRISON … POUR MAINTENANT | Le résultat de la première audition de Renato Ibarra

Quelques jours avant Journée Internationale de la Femmel’Équatorien Renato Ibarra il est tombé dans une mauvaise action en étant accusé de violence domestique pour avoir battu sa femme Lucy Chalá, ainsi que sa sœur, Karen Chalá et, bien qu’il ait nié cette nouvelle par le biais de ses réseaux sociaux, son beau-père a été franc en disant qu’il avait mis la main sur eux, donc jeudi soir, il a été emmené au ministère public.

Plus tard, il a été emmené à la prison du Nord et ce dimanche, il a été confronté à sa première audience en détention préventive après avoir été accusé de violence familiale et de tentative de féminicide à l’encontre de son partenaire et restera à l’endroit en question, au moins, jusqu’au jeudi 12 mars prochain. quand le deuxième public sera-t-il à une heure de l’après-midi Cela a été annoncé par le juge Espoir moyen.

L’audience de dimanche a commencé avec 45 minutes de retard et la défense du joueur des Amériques a demandé que la séance se déroule en privé, car son client est considéré comme une personnalité publique et a accepté la demande; De même, le footballeur a demandé la présence du consulat de l’Équateur, mais il a été informé que personne ne répondait au siège, bien qu’ils aient été fouillés dans les locaux, par téléphone et par e-mail.

NOUVELLES INFORMATIONS DU CAS RENATO IBARRA # CetralFOX L’Equatorien purgera une détention préventive informelle au Reclusorio Oriente jusqu’au 12 mars, date à laquelle il s’agira de la deuxième audience pour les accusations de violence familiale et de tentative de féminicide qui sont inculpées pic.twitter.com/ ZyGNg8Yu7X

– FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 8 mars 2020

L’un des avocats sud-américains, Dove TaracenaIl a déclaré que ce qui précède était dû à une période de six jours pour recueillir de nouveaux éléments de preuve pour prouver son innocence, a déclaré à part que son défenseur et la victime présumée pourraient encore parvenir à un accord.

À côté de Renato étaient ses parents, son frère Romario, Joueur de Pachuca, tandis que les autres avocats chargés de la défense de l’athlète sont Julio Delgado Lara e Ignacio Martínez.

Paloma Taracena, avocat de Renato Ibarra, a déclaré que la défense du joueur avait demandé plus de temps pour présenter des preuves  pic.twitter.com/vmCgnr6Nv6

– MedioTiempo (@mediotiempo) 8 mars 2020

Lors de la deuxième audition, les équipes juridiques de la fin et son épouse doivent parvenir à un accord avant que le juge ne décide s’il est lié au processus.

