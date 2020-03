Prison préventive du joueur pour “danger d’évasion”

Ronaldinho et son frère ils ont vu comment le juge chargé du dossier de leurs faux passeports au Paraguay a dicté détention provisoire jusqu’à ce que la peine soit déterminée Ils recevront pour entrer dans le pays avec de faux documents.

Clara Ruíz Díaz, juge de l’affaire, a décrété une détention préventive pour Ronaldinho et son frère parce qu’il pense qu’il pourrait y avoir un danger d’évasion pendant l’enquête De cette façon, l’ancien joueur de Barcelone ou du PSG devra rester dans le bâtiment du Groupe spécialisé de la police paraguayenne.

«Nous sommes confrontés à un acte punissable grave parce qu’il a jugé contre les intérêts de la République et contre l’État paraguayen », a affirmé le juge de l’affaire, qui a assuré qu’il y avait« danger d’évasion et d’obstruction ». «Il s’agit d’un étranger entré illégalement dans le pays et reste illégale », a-t-il ajouté.

Un coup dur pour Ronaldinho, qui malgré sa détention, Il a reçu l’admiration et le respect de la police qui vous ont accompagné ces jours-ci. Malgré la condamnation, l’avocat de l’ancien footballeur révèle qu’ils vont “faire appel” car il considère ce qui se passe comme “incroyable”. “Il a déclaré, il a accepté, que veulent-ils d’autre?”, Se demanda-t-il.

. @ 10Ronaldinho et son frère menotté entrent avec la juge Clara Ruiz Diaz pour imposer des mesures #ESPN pic.twitter.com/lW5XeKOc0N

– Edgar Cantero (@edgar_cantero) 7 mars 2020