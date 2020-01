Pro Bowl Skills Showdown 2019: 10 événements stupides que la NFL devrait ajouter

Le NFL Pro Bowl est l’opposé du plaisir, du moins pour la plupart des téléspectateurs à la maison. Je suis sûr que la grande majorité des joueurs apprécient cette expérience, surtout si c’est leur première fois. Mais à part le petit rire occasionnel de ceci, ceci, ceci ou cela, c’est à peine de la compétition et perd donc une grande raison pour laquelle nous regardons tous les sports pour commencer.

Le Pro Bowl Skills Showdown, cependant, est assez amusant. Il y a des événements comme le ballon chasseur, les drones lâchant des ballons de football et les courses de relais. Mais la NFL devrait l’étendre encore plus. Je ne parle pas simplement de l’allonger, d’inclure plus de joueurs ou même d’augmenter les enjeux. Je parle de quelques trucs de America Ninja Warrior et Legends of the Hidden Temple.

Je veux voir Akiem Hicks combattre Geno Atkins avec des bâtons de pugil de style gladiateur américain sur une plate-forme étroite. Je veux voir si Saquon Barkley peut conquérir le mur déformé de Ninja Warrior. Je veux une course en sac à deux pour opposer le combo parieur / botteur de l’AFC à celui de la NFC. Le stupide, mieux c’est. Rendons ça bizarre.

Heureusement, la NFL a un peu élargi les choses cette année, et les événements qu’ils ont ajoutés semblent amusants – un gant de gril remanié et un «éclaboussure de 40 mètres», qui est la version de la ligue d’une brigade de pompiers – mais je les veux d’aller tellement plus loin. Combien plus loin? Eh bien, voici mes suggestions.

1. TROU DANS LE MUR

Ceci est le premier et reçoit le traitement approprié de TOUS LES CAPS, car il est EXCELLENT. Je veux dire, ce n’est pas – c’est stupide et le pire. Mais c’est super aussi. Comprenez vous? Peu importe, regardez ces gens devenir propriétaires.

2. La course du temple de Legends of the Hidden Temple

Si vous n’êtes pas familier avec le Temple Run, c’est essentiellement l’une des choses les plus effrayantes qu’un enfant puisse traverser. Legends of the Hidden Temple est un jeu compétitif opposant deux équipes, et le Temple Run comprend l’équipe gagnante qui traverse une série de pièces dans le temple, accomplissant des tâches.

ET IL Y A DES GARDIENS FREAKY AS HELL TEMPLE QUI VOUS ACCROCHENT JUSTE ET VOUS ENTRAINENT ET VOUS N’ÊTES JAMAIS ENTENDU DE NOUVEAU (PROBABLEMENT).

Et oui, je veux que des équipes soient désignées entre les Jaguars rouges, les Barracudas bleus, les singes verts, les iguanes orange, les perroquets violets et les serpents argentés.

3. Street Fighter II

Je joue à beaucoup de jeux vidéo, et en essayant d’en trouver un bon pour cette liste, j’ai essayé d’en trouver un qui était assez populaire pour que les joueurs de la NFL le connaissent. Eh bien, et celui qui était SERIOUS DAMN BUSINESS. En grandissant, à l’arcade rien n’a déterminé votre valeur en tant qu’humain mieux que certains Street Fighter II, ou peut-être Mortal Kombat II.

4. Tableau de bord de marelle de 40 verges

Parce que nous avons affaire à certains des meilleurs athlètes du monde, 40 yards peuvent souvent donner l’impression que ce n’est pas vraiment loin. Mais, parlant comme quelqu’un incroyablement paresseux, c’est assez dang loin. Et si vous naviguez également sur un parcours de marelle, c’est encore plus loin. Points bonus si ce jeu est relégué aux parieurs, aux botteurs et aux monteurs de lignes.

5. Littéralement n’importe quoi de Ninja Warrior

En tant que programme, Ninja Warrior est assez divertissant. Il y a beaucoup plus de discussions sur les concurrents que je ne le préférerais – je préfère simplement regarder ces idiots se faire frapper par une bûche géante ou glisser une fausse pierre et tomber dans l’eau. Non seulement Ninja Warrior est un test réellement impressionnant de force, d’agilité et de compétence, mais il a également le «mur déformé». Je veux voir TOUT LE MONDE au Pro Bowl prendre le mur déformé.

6. Concours offensif de joueur de ligne hula hoop

En tant que grand gars, je ne suis pas ici pour faire honte au corps. Hula hooping semble idiot, peu importe qui le fait. Mais soyons honnêtes, vous voulez voir Quenton Nelson contre Trent Williams dans un concours de hula hooping. Vous le faites vraiment, vraiment.

7. Groupe de rock 4 contre 4

Chant, guitare, basse et batterie. Voyons qui peut basculer le mieux et qui a la plus belle voix.

Setlist suggérée:

Bonnie Tyler – «Éclipse totale du cœur»

Mastodon – “Sang et tonnerre”

Carrie Underwood – «Avant qu’il ne triche»

Commodores – «Maison en brique»

Babymetal – “Gimme Chocolate !!”

Mais je veux dire, il y a littéralement des milliers de choix.

8. Tout foret hors position

Celui-ci est assez explicite. La NFL le fait en partie maintenant en ayant deux quarts-arrière et un non-quart-arrière dans les exercices de précision, mais j’en veux plus. Je veux voir chaque joueur participer au concours de précision. Je veux voir tout le monde sur le terrain essayer de lancer un panier. Je veux voir combien de joueurs essaient le foret de rattrapage par-dessus l’épaule et se clouent à l’arrière de la tête.

9. Course de balle de hamster humain

Qui est le joueur le plus rapide du Pro Bowl? On s’en fout?!

Qui est le joueur le plus rapide du Pro Bowl en ce qui concerne les balles de hamster à taille humaine?! Je n’ai aucune idée! Toi non plus! Découvrons-le.

10. Concours de manger des hot-dogs

La plus grande des traditions américaines (et probablement aussi partout ailleurs car une alimentation compétitive est en fait un gros problème), dirigée par Joey Chestnut lui-même. Voyons qui peut emporter le plus de chiens dans un temps déterminé. Heureusement que Vince Wilfork est toujours à la retraite.