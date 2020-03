Prochain combat d’Anthony Joshua: la défense du titre confirmée

Le prochain combat d’Anthony Joshua a maintenant été confirmé après son incroyable rachat contre Andy Ruiz Jr en Arabie saoudite à la fin de l’année dernière.

Six mois après sa défaite choc contre le Mexicain à New York, Joshua a produit une masterclass de boxe à Diriyah pour récupérer les titres WBA, IBF, WBO et IBO.

AJ a contrôlé le combat du début à la fin et a décroché un certain nombre de coups accrocheurs dans une performance presque parfaite.

Mark Robinson / Matchroom Boxing

Anthony Joshua est maintenant double champion poids lourd du monde

terminé

Joshua vs Pulev confirmé avec AJ pour défendre ses titres au stade des Spurs en juin

événement

Confirmé: Wilder invoque la clause de revanche de Fury, le combat aura lieu en juin / juillet

Challenger?

Andy Ruiz Jr se dit «prêt» à affronter Tyson Fury alors qu’il partage des clips d’entraînement

changement

Tyson Fury partage quatre photos torse nu pour montrer une transformation corporelle incroyable

à venir

Fury vs Wilder 3 en juillet, a déclaré Bob Arum après que Warren a annoncé son rendez-vous avec TalkSPORT

pure joie

La vidéo capture la réaction inestimable de Haye en direct à la victoire de Fury sur Wilder

Sortez

“Je voudrais qu’il batte Joshua puis s’arrête” – la femme de Tyson Fury exhorte à la retraite

régner sur

Regardez le brillant KO de Chocolatito de Kal Yafai dans le neuvième pour remporter le titre WBA

Aie

La diatribe de Deontay Wilder en 2017 sur les combattants qui font des excuses revient le hanter

écartez vous

Wilder invité à prendre le “ plus gros salaire de tous les temps ” en refusant le match revanche de Fury

Il a déclaré: «Parfois, la simplicité est un génie, telle était la devise. Restez simple car cela conduira à une performance de génie.

“C’était surclasser un champion et me prouver à chaque fois que je monte sur le ring, si je me prépare, je ne pense pas que quelqu’un va me battre.”

Cette victoire a sauvé la carrière de Joshua au sommet de son sport, portant son record à 23 et un de ses 24 combats professionnels à ce jour.

Maintenant, AJ a confirmé son prochain combat alors que 2020 s’annonce comme une année énorme pour le champion.

L’incroyable victoire de Tyson Fury sur Deontay Wilder a rendu la division élite encore plus excitante et il y a de plus en plus d’appels pour qu’il affronte Joshua dans un avenir proche.

Ce combat pourrait avoir lieu plus tard cette année, mais Joshua sera en action avant cette date.

Anthony Joshua se venge d’Andy Ruiz Jr pour récupérer les titres des poids lourds

Anthony Joshua prochain combat: Quand est-il de retour et à qui fait-il face?

Anthony Joshua affrontera ensuite l’IBF obligatoire Kubrat Pulev.

Après la victoire d’AJ contre Ruiz Jr, le Britannique a immédiatement été confronté à deux challengers obligatoires.

Le gaucher ukrainien Oleksandr Usyk a été suggéré mais le Bulgare de 38 ans, Pulev, a maintenant été confirmé comme son prochain adversaire.

Les deux s’affronteront au Tottenham Hotspur Stadium le samedi 20 juin.

“Je suis heureux d’avoir l’opportunité de montrer au monde à quel point je suis fort”, a déclaré Pulev.

Eddie Hearn dit à talkSPORT qu’il a déjà eu des discussions sur Anthony Joshua vs Tyson Fury

Joshua vs Pulev a été confirmé pour cet été suite à l’annonce que Wilder a choisi son troisième affrontement avec Fury.

Fury a produit une performance incroyable pour détruire Wilder à Las Vegas et redevenir champion du monde.

Maintenant, les deux s’affronteront pour la troisième fois cet été.

Cela signifie que, à la fois gagnant, Joshua et Fury pourraient se rencontrer autour de Noël.

Le promoteur Eddie Hearn a déclaré à talkSPORT que Joshua est déterminé à avoir une confrontation d’unification des poids lourds avec Fury dans un proche avenir.

C’est le combat d’unification que tout le monde veut – Tyson Fury contre Anthony Joshua

S’exprimant au lendemain de la victoire de Fury, le Supremo Matchroom a déclaré: «Nous devons faire en sorte que ce combat se produise.

«Nous n’aurons jamais, jamais la chance pour deux Britanniques de se battre pour un championnat du monde poids lourd incontesté.

«Je vous promets que nous ferons tout notre possible pour mener ce combat. Cela doit arriver.

“AJ a déjà tout vécu et il veut être incontesté et c’est l’occasion pour notre sport de vivre l’un de ces moments hérités que nous n’aurons plus jamais l’occasion de vivre à nouveau.”

Pendant ce temps, le promoteur de Fury, Frank Warren, a confirmé qu’il opposerait bientôt sa superstar à Joshua.

Warren a déclaré en février: “C’est un grand combat à mettre en place et nous le ferons.”

.