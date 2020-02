Prochain combat d’Anthony Joshua: l’annonce imminente de la défense du titre

Anthony Joshua a pris sa revanche sur Andy Ruiz Jr dans un style époustouflant en Arabie Saoudite à la fin de l’année dernière pour revenir au sommet de la division des poids lourds.

Six mois après sa défaite choc contre le Mexicain à New York, Joshua a produit une masterclass de boxe à Diriyah pour récupérer les titres WBA, IBF, WBO et IBO.

Anthony Joshua est maintenant double champion poids lourd du monde

AJ a contrôlé le combat du début à la fin et a décroché un certain nombre de coups accrocheurs dans une performance presque parfaite.

Il a déclaré: «Parfois, la simplicité est un génie, telle était la devise. Restez simple car cela conduira à une performance de génie.

“C’était surclasser un champion et me prouver à chaque fois que je monte sur le ring, si je me prépare, je ne pense pas que quelqu’un va me battre.”

Cette victoire a sauvé la carrière de Joshua au sommet de son sport, portant son record à 23 et un de ses 24 combats professionnels à ce jour.

Maintenant, tous les regards seront tournés vers ce qu’il décide de faire ensuite et où sa carrière se déroulera dans ce qui devrait être une 2020 palpitante.

Anthony Joshua se venge d’Andy Ruiz Jr pour récupérer les titres des poids lourds

Anthony Joshua prochain combat: Quand est-il de retour et à qui fait-il face?

Joshua semble prêt à affronter le Kubrat Pulev, l’IBF obligatoire, avec un affrontement contre le challenger de la WBO No1, Oleksandr Usyk, qui s’est tenu pour le moment.

Après la victoire d’AJ contre Ruiz Jr, le Britannique a immédiatement été confronté à DEUX challengers obligatoires.

Le promoteur Eddie Hearn a suggéré que le gaucher ukrainien Usyk serait obligé d’attendre, l’IBF obligatoire Pulev étant pratiquement confirmé comme son prochain adversaire.

Et Hearn a également révélé que le combat devrait se dérouler à nouveau au Royaume-Uni.

“Fury vs Joshua est sans doute le plus grand événement sportif depuis la Coupe du monde en 66.” 👏

“Ce sera le combat le plus riche de l’histoire de la boxe britannique.” 💷

“Wilder pourrait réactiver sa clause de trilogie.” @ GarethADaviesDT sur un éventuel combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua. 🥊 pic.twitter.com/4TJZLHUu9v

– talkSPORT (@talkSPORT) 5 février 2020

Hearn a déclaré à Sky Sports: «C’est proche. Nous avons parlé aux camps et ils ont essentiellement dit que nous avions besoin de deux semaines supplémentaires et que nous l’aurions finalisé.

«Ce sera certainement le prochain combat d’AJ et presque certainement au Royaume-Uni.

«Le principal problème que nous avons, c’est que Pulev veut faire autant d’argent que possible pour ce combat. Il n’y a pas autant d’argent pour ce combat au Royaume-Uni qu’ailleurs.

“Mais AJ m’a donné l’instruction que,” j’ai boxé à New York, j’ai boxé en Arabie, j’aimerais faire celui-ci au Royaume-Uni. “

«Spurs, Emirates, Cardiff, Twickenham, partout est en jeu, mais très probablement fin mai, début juin. Joshua vs Pulev au Royaume-Uni. ”

Plus loin, le champion des poids lourds n’est certainement pas à court d’options.

Tony Bellew: Anthony Joshua est un combattant incroyable … il a montré une dimension supplémentaire contre Andy Ruiz Jr

Ruiz Jr a exigé un affrontement en trilogie suite à sa défaite à Diriyah tandis que Dillian Whyte, qui a remporté le undercard le 7 décembre, souhaite un autre tir contre AJ après avoir perdu contre lui en 2015.

Le combat d’unification tant demandé contre Deontay Wilder pourrait avoir lieu plus tard en 2020, tandis qu’un combat pour toute l’Angleterre avec Tyson Fury est également prévu.

Wilder et Fury s’affrontent dans leur match revanche très attendu en février et il n’y a aucun doute que le vainqueur appellera Joshua.

AJ, Hearn et un certain nombre d’autres personnalités de la boxe ont insisté pour que le double champion affrontera l’un de ses grands rivaux dans un avenir proche.

Un combat potentiel, à condition que Joshua ne soit plus vaincu, pourrait avoir lieu fin 2020 ou début 2021.

