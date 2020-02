Programmation et couverture exclusive de talkSPORT 2 depuis Elland Road

Leeds cherchera à se remettre de sa mauvaise forme récente en accueillant ses collègues espoirs de promotion Bristol City ce week-end.

Leeds n’a pris que quatre points sur les 15 derniers proposés et doit rebondir pour garder ses espoirs de promotion de l’automatisation sur la bonne voie.

Bristol City, quant à lui, peut monter dans les places de championnat avec une victoire à Elland Road.

Samedi, Marcelo Bielsa affronte la ville de Bristol

Leeds vs Bristol City: Comment écouter

Le choc du championnat débutera à 15h le samedi 15 février.

Le commentaire complet d’Elland Road sera exclusivement en direct sur talkSPORT 2, avec notre couverture commençant à 13 heures.

Russ Williams vous apportera tous les éléments nécessaires avant de passer le relais à Ian Danter et Perry Groves pour l’action.

Pour vous connecter, cliquez ici pour la diffusion en direct ou cliquez sur le lecteur radio ci-dessous.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d’informations sur la façon d’écouter EN DIRECT sur talkSPORT, cliquez ici.

Leeds vs Bristol City: Qu’est-ce qui a été dit?

L’entraîneur-chef de Leeds United, Marcelo Bielsa: «Bristol City est une équipe qui est en haut du tableau et je pense qu’elle mérite d’être là en bonne position.

“Ils ont incorporé quatre joueurs dans le onze de départ, dont l’un était un remplaçant et un autre qui avait quitté le club.

“Ils sont un adversaire difficile comme toutes les équipes du Championnat et nous devons mentionner qu’ils sont en bonne position.”

Jamie Paterson de Bristol City: «Il est bien documenté que nous avons eu une mauvaise forme contre eux (Leeds) mais les records sont là pour être battus et nous y allons avec la conviction de leur donner trois points et nous irons là-bas pour essayer de gagner le jeu.

“Leeds n’a pas été sur une bonne course, mais évidemment tout le monde connaît ses qualités, c’est une grande équipe et ils ne sont pas là pour rien.

«Ils sont là-haut depuis deux ou trois ans maintenant et ils seront déçus de ne pas être montés dans les deux premiers au cours des dernières années, mais ils sont toujours une équipe difficile à affronter et nous espérons allez-y et vraiment mettre en œuvre notre jeu. Je suis sûr qu’ils sauront également qu’ils vont jouer un match difficile. »

Leeds vs Bristol City: Composition

Leeds: À SUIVRE

Sous-marins:

Bristol City: À SUIVRE

Sous-marins:

