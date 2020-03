Programme et où regarder le match de la Liga Santander aujourd’hui en direct à la télévision

Espanyol et Atlético de Madrid ils mesurent ce dimanche 1er mars au stade RCDE. Le groupe de perruches arrive après l’élimination européenne et avec la nécessité de devenir fort dans son stade pour sortir du puits de la descente, actuellement colista de la catégorie. De son côté, le matelas arrive avec un moral élevé après les derniers résultats, tant en championnat qu’européen après la victoire contre l’actuel champion.

Le duel Espanyol – Atlético de Madrid partira de 16h (un de moins si vous êtes aux Canaries) dans le Stade RCDE et peut être suivi en direct par Movistar LaLiga et Mitele Plus à la télévision et en ligne minute par minute par le site d’OKDIARIO.

Il Athlète de Madrid Il a cliqué sur la défaite de Santiago Bernabéu contre le Real Madrid. L’équipe de matelas a depuis lié quatre matchs sans perdre, avec trois victoires dans la Wanda Metropolitano contre Grenade (1-0), Liverpool (1-0) et Villarreal (3-1), et le match nul contre Valence à Mestalla (2 -2). Ce sont de bons résultats qui renforcent l’équipe à un moment sensible de la saison, peut-être le plus important.

Les doutes de Cholo Simeone pour ce match, ils sont dans le but. Oblak, avec de la fièvre, il a alerté tout le monde et Adam Il pourrait repartir si le Slovène ne se remet pas. Au-delà de cela, Carrasco pointe vers la propriété et Correa-Morata de se consacrer à un couple offensif moins de deux semaines après le duel mémorable contre Liverpool à Anfield. Avant il y a aussi Séville dans la métropole.

De son côté, le Espanyol de Abelard cherche à retrouver le bon chemin. Raúl de Tomás semble avoir récupéré de ses problèmes avec l’adducteur et pourrait commencer au point d’attaque à côté de Calleri La sanction de David Lopez commencera les habituels au centre du terrain Embarba, Marc Roca et Darder et ajoutera le vétéran à la cause Victor Sanchez avec l’homme le plus réalisable dans le noyau. Un triomphe contre les rojiblancos mettrait à feu les positions du salut. Eibar et Celtic of Vigo Ils sont maintenant à cinq points.

Il Espanyol – Atlético de Madrid peut être vu à la télévision aujourd’hui Dimanche 1 mars du 16h dans Movistar LaLiga et Mitele Plus. Vous pouvez également suivre la précédente, les files d’attente et la minute par minute du match à travers la diffusion en ligne, comme tout événement sportif, en le site d’OKDIARIO.

À quelle heure joue Espanyol – Atlético de Madrid?

Espagne: 03/01/2020 16h00 (15h00 aux Canaries).

Argentine: 03/01/2020 11:00 heures.

Mexique: 03/01/2020 9:00 heures.

La Colombie: 03/01/2020 10:00 heures.

Pérou: 03/01/2020 10:00 heures.

Chili: 03/01/2020 12:00 heures.

Venezuela: 03/01/2020 9:00 heures.

Uruguay: 03/01/2020 12:00 heures.

Les anges: 03/01/2020 7:00 heures.

New York: 03/01/2020 10:00 heures.