Programme et où regarder les matchs de Séville, Getafe et Espanyol à la télévision aujourd’hui en direct en ligne

Ce Jeudi 26 février sont contestés 16 deuxième manche des huitièmes de finale de la Ligue Europa 2019-20. Il y avait tout au match aller pour les représentants espagnols dans cette compétition, Getafe, Séville et Espanyol Gagner, tirer et vaincre, respectivement, pour chacun d’eux, qui devra jouer encore 90 minutes pour atteindre les huitièmes de finale du tournoi. Il Cluj Roumain le Ajax d’Amsterdam et le Wolwerhampton Attendez anglais.

Séville – Cluj

Le match Sevilla – Cluj peut être suivi en direct sur GOL à 21h00 le jeudi 27 février. Ce ne fut pas un match aller facile pour Séville en Roumanie, le Cluj mettre ses normes dans son stade et devait être En-Nesyri celui qui a atteint un objectif précieux dans ces cas. Le quintuple champion de ce tournoi doit maintenant approuver ce résultat dans la Ramón Sánchez Pizjuán (1-1). Le cadre nerveux n’est pas à son meilleur, bien que le triomphe contre le Getafe Donnez une autre dimension.

Espanyol – Wolverhampton

Le match Espanyol – Wolverhampton peut être suivi par la Movistar Champions League à 18h55 en direct le jeudi 26 février. Le Wolverhampton anglais de Nuno Espirito Santo, Jota, Adama Traoré et Jonny Castro ils ont battu la perruche au match aller en Angleterre. Le triplé de Diogo Jota et les deux Neves (4-0) a laissé le match nul qui sera décidé à Barcelone très difficile.

Ajax – Getafe

Le match Ajax – Getafe peut être suivi par la Movistar Champions League en direct à 21h00 le jeudi 26 février. L’acte de Getafe il devra se confirmer aux Pays-Bas après le 2-0 qu’il a remporté au Alfonso Pérez Coliseum contre le Ajax. Deyverson et Kenedy Ils ont fait les buts qui permettent de rêver de renverser un demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions, chose pas facile dans le cas d’un rival comme la tulipe.

À quelle heure les matchs de Ligue Europa sont-ils joués et où sont-ils télévisés?

Il Espanyol Ce sera le premier des Espagnols à sortir sur le ring avec ce premier tronçon de la compétition, à 18: 55 heures. Ce sera alors lorsque les perroquets seront mesurés à la maison à Wolverhampton. Séville joue le match retour au Ramón Sánchez Pizjuán contre le Roumain Cluj et le fait au deuxième tour, c’est-à-dire jeudi à 21h00. Dans le même temps, Ajax – Getafe sera joué en Hollande pour le retour de ces huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Mais de nombreux matchs seront décidés jeudi dans cette phase éliminatoire 1/16 de la Ligue Europa 2019-20, comme lui Manchester Unis–Sorcières, le Inter–Ludogorets ou le Porto-Leverkusen.

Espanyol – Wolverhampton (18:55 heures, Movistar Champions League).

Séville – Cluj (21h00, GOL).

Ajax – Getafe (21h00, Movistar Champions League).

Porto – Bayer Leverkusen (18:55, Movistar Champions League 2 et 6).

Bâle – APOEL (18:55, Movistar Champions League 1 et 2).

Gent – Roma (18:55, Movistar Champions League 2 et 4).

Malmö – Wolfsburg (18h55, Movistar Champions League 2 et 7).

Istanbul Basaksehir – Sporting de Lisboa (18:55, Movistar Champions League 2 et 3).

Lask Linz – AZ Alkmaar (18:55, Movistar Champions League 2 et 8).

Arsenal – Olympiacos (21h00, Movistar Champions League 2 et 3).

Inter – Ludogorets (21h00, Movistar Champions League 2 et 4).

Manchester United – Bruges (21h00, Movistar Champions League 1 et 2).

Benfica – Shakhtar Donetsk (21h00, Movistar Champions League 2 et 6).

Celtic – Copenhague (21h00, Movistar Champions League 2 et 7).

RB Salzburg – Eintracht Frankfurt (21h00, Movistar Champions League 2 et 8).