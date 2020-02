Programmez et regardez les matchs en ligne de Séville, Getafe et Espanyol aujourd’hui en direct

Aujourd’hui, jeudi 20 février, le 16 Match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa 2019-20. La présence espagnole est importante, car Séville, Getafe et Espanyol Ils ont fait le plein en phase de groupes et sont passés au tour suivant après une ligue exigeante. L’équipe hispanique se mesure au Cluj roumain, au Getafe au puissant Ajax d’Amsterdam et à l’Espanyol au Wolwerhampton anglais.

Cluj – Séville

Le match Cluj – Séville peut être suivi en direct sur Movistar Champions League à 18h55 le jeudi 20 février. Séville, quintuple champion de la Ligue Europa, rendra visite à Cluj, leader de la ligue roumaine et, sur le papier, plus abordable. Cependant, l’équipe andalouse n’arrive pas à son meilleur lors de la rencontre, après avoir enchaîné quatre matchs sans victoire, dont une élimination en Copa del Rey contre la deuxième division Mirandés.

Getafe – Ajax

Le match Getafe – Ajax peut être suivi par Movistar Champions League 1 en direct à 18h55 le jeudi 20 février. Getafe reçoit l’Ajax d’Amsterdam en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Getafe joue dans l’un des duels les plus attractifs de la journée contre l’Ajax, tombé en Europa League depuis la Ligue des champions. L’équipe espagnole, troisième de la ligue espagnole, a du mal à rester en position de Ligue des champions, espère retrouver le match nul contre le champion néerlandais.

Wolverhampton – Espanyol

Le match Wolverhampton – Espanyol peut être suivi par GOL à 21h00 en direct le jeudi 20 février. L’Espanyol rend visite à l’Anglais Wolverhampton, cherchant à poursuivre sa bonne séquence en Europe, prenant une pause de ses problèmes en championnat, où il tombe en panne. Combattant pour la permanence en Espagne, Espanyol a une série plus positive en Europe, où il espère poursuivre la tendance, rappelant le finaliste continental qu’il a atteint en 2007.

À quelle heure les matchs de Ligue Europa sont-ils joués et où sont-ils télévisés?

Séville joue le match aller à domicile, en Roumanie, et le fait au premier tour, c’est-à-dire à 18h55 jeudi. Dans le même temps, le Colisée Alfonso Pérez accueillera la manche aller simple Getafe -Ax des huitièmes de finale de la Ligue Europa. L’actuel finaliste de la Ligue des champions rend visite à l’équipe de Bordalás, ce qui est annoncé prochainement … Enfin, l’Espanyol se rend à Wolverhampton à 21h00.

Mais il y a beaucoup plus de matchs intéressants dans ce qualificatif 1/16 de la Ligue Europa 2019-20, tels que Bruges – Manchester United, Olympiacos -Arsenal ou Bayer Leverkusen – Porto, entre autres. Tous sont joués ce jeudi.

Cluj – Séville: 18:55 heures, Movistar Champions League

Getafe-Ajax: 18 h 55, Movistar Champions League 1

Wolwerhampton – Espanyol: 21:00 heures, BUT

Sporting Lisbonne – Basaksehir: 18:55 heures, Movistar +

Copenhague – Celtic: 18 h 55, Movistar Champions League 7

Bruges – Manchester United: 18 h 55, Movistar Champions League 4

Ludogorets – Inter Milan: 18 h 55, Movistar Champions League 4

Eintracht Francfort – Salzbourg: 18 h 55, Movistar Champions League 6

Shakhtar Donetsk – Benfica: 18 h 55, Movistar Champions League 8

Bayer Leverkusen – Porto: 21h00, Movistar Champions League 1

APOEL – Bâle: 21h00, Movistar Champions League 7

Olympiacos – Arsenal: 21h00, Movistar Champions League

AZ Alkmaar – Lask Linz: 21h00, Movistar Champions League 8

Wolfsburg – Malmö: 21h00, Movistar Champions League 4

Rome – Gand: 21h00, Movistar Champions League 3

Glasgow Rangers – Sporting de Braga: 21h00, Movistar Champions League 6