Projection du support du tournoi NCAA 1 semaine avant le dimanche de sélection

Une semaine avant le dimanche de sélection, deux courses de conférence se sont terminées par des égalités triples au sommet, qui ont toutes deux affecté la composition de cette tranche. Dans le Big Ten, le Maryland, le Michigan State et le Wisconsin ont tous terminé avec un dossier de 14-6 en championnat. Alors que les Badgers (21-10) ont obtenu la tête de série dans le tournoi Big Ten, ils sont assis sur cette quatrième ligne de tête des projections – derrière une paire de trois dans les Spartans et Terrapins. Dans l’American Athletic, Houston a défait Memphis et Wichita State a renversé Tulsa. Ces résultats ont poussé les Cougars et Golden Hurricane dans un trio de titres avec Cincinnati. En tant que tête de série n ° 1 du tournoi américain, les Bearcats obtiennent l’enchère automatique de la conférence pour le moment, tandis que le Golden Hurricane sort du tableau. Ils rejoignent l’état de Wichita et font renaître UConn en tant que trois équipes AAC dans le “First Eight Out” – Memphis a chuté juste à l’extérieur de ce groupe avec sa défaite à Houston.

Avec l’ancien Cincinnati au sens large remplaçant Tulsa en tant que détenteur d’une soumission automatique, une place dans le support s’est ouverte. Cela va au Texas, vu pour la dernière fois soufflé par l’État de l’Oklahoma à Austin. Mais la parenthèse concerne le travail d’une équipe, et le record de 5-8 des Longhorns dans les matchs du Quadrant 1 et le manque de pertes dans le Quadrant 2 ou 3 leur ont donné l’avantage pour le moment sur UCLA, Wichita State, NC State et Northern Iowa.

La projection d’aujourd’hui reflète une note d’ordre administratif. La projection de la tranche du vendredi de Brian Bennett à l’Athletic (abonnement requis) a attiré mon attention sur une histoire de Kansas City Star par Jesse Newell qui note que Bill Self envisagerait sérieusement que le comité de sélection place le Kansas dans la région sud de Houston, pas dans la région Midwest. à Indianapolis, même si c’est plus proche. Il s’agit d’un aspect relativement nouveau du processus de sélection mis en œuvre pour la première fois en 2017. Grâce à cette pépite d’informations, je place le Kansas dans le Sud jusqu’à ce que les Jayhawks actualisent leur position.

Après le crochet complet et le résumé d’aujourd’hui, je vais discuter de la façon dont l’action du tournoi de conférence de ce soir pourrait avoir un impact sur la bulle.

Le mouvement de la ligne de départ est indiqué par des flèches et est relatif à la tranche de dimanche. Les astérisques (*) indiquent les nouvelles entrées. Les équipes de toutes tailles (à l’exception de celles qui suivent leurs initiales) ont décroché des enchères automatiques (cinq à ce jour).

1. Région sud (Houston)

Omaha, Nebraska (vendredi / dimanche)

1. Kansas (Big 12) contre * 16. Robert Morris (NEC) / NC Central (MEAC)

8. Saint Mary’s contre 9. USC

Sacramento, Californie (ven. / Dim.)

5. Ohio State contre 12. LIBERTY (ASUN)

4. Oregon (Pac-12) contre 13. État du Nouveau-Mexique (WAC)

Albany, New York (jeu / sam.)

6. Michigan vs 11. ÉTAT D’UTTAH (MW)

3. Maryland contre 14. Colgate (Patriot)

Tampa, Floride (jeu / sam.)

7. LSU contre 10. Marquette

2. État de Floride (ACC) contre 15. État du Dakota du Nord (Sommet)

2. Région Ouest (Los Angeles)

Spokane, Washington (jeu / sam.)

1. Gonzaga (WCC) contre 16. Sienne (MAAC) / Prairie View A&M (SWAC)

8. Arizona contre 9. Floride

Spokane (jeu / sam.)

↑ 5. Auburn contre 12. Stephen F. Austin (Southland)

4. Wisconsin (Big Ten) contre 13. BELMONT (OVC)

Greensboro, Caroline du Nord (vendredi / dimanche)

↓ 6. Iowa contre 11. ETSU (SoCon)

↑ 3. Duke contre 14. BRADLEY (MVC)

St. Louis, Missouri (jeu / sam.)

↑ 7. Illinois vs ↓ 10. Oklahoma

2. Creighton (Big East) contre 15. UC Irvine (Big West)

3. Région du Midwest (Indianapolis)

Saint-Louis (jeu / sam.)

1. Baylor contre 16. Little Rock (ceinture solaire)

↓ 8. Houston contre ↑ 9. Arizona State

Tampa (jeu / sam.)

↑ 5. BYU contre 12. Yale (Ivy)

↓ 4. Seton Hall contre 13. Akron (MAC)

Greensboro (vendredi / dimanche)

6. Virginie vs 11. Stanford / Xavier

3. Michigan State contre 14. North Texas (C-USA)

Cleveland (vendredi / dimanche)

7. Virginie-Occidentale contre 10. Rutgers

2. Dayton (A 10) contre 15. Wright State (Horizon)

4. Région de l’Est (New York)

Sacramento (vendredi / dimanche)

1. État de San Diego contre 16. WINTHROP (Big South)

8. Colorado contre 9. Indiana

Omaha (vendredi / dimanche)

5. Butler vs. 12. Cincinnati (américain)

4. Louisville contre 13. Vermont (Amer. East)

Albany (jeu / sam.)

↓ 6. Penn State contre * 11. Richmond / Texas

3. Villanova contre 14. Hofstra (CAA)

Cleveland, Ohio (vendredi / dimanche)

7. Providence contre 10. Texas Tech

2. Kentucky (SEC) contre 15. Est de Washington (Big Sky)

Fatigué

Offres par conférence: 10 Big Ten, 7 Big East, 6 Big 12, 5 Pac-12, 4 ACC, 4 SEC, 3 WCC, 2 AAC, 2 A 10, 2 MW, 22 conférences à une offre

Quatre derniers byes: Oklahoma, Rutgers, Marquette, Texas Tech

Quatre derniers en: Stanford, Xavier, Richmond, Texas

Quatre premiers sortis: UCLA, Wichita State, NC State, Northern Iowa

Quatre prochaines sorties État du Mississippi, UConn, Saint Louis, Tulsa

NET global le moins bien classé: Texas (69)

Exclusion NET la mieux classée: Purdue (33, 16-15 au total)

Nouveau aujourd’hui (1/68): Texas

Départ aujourd’hui: Tulsa

Dimanche, les Winthrop Eagles (Big South), Bradley Braves (Missouri Valley) et Liberty Flames (Atlantic Sun) ont tous obtenu leurs billets pour March Madness. Ce soir, une seule équipe se joindra à eux – et c’est une confrontation conséquente pour la bulle, car les Buccaneers de l’État du Tennessee pourraient rejoindre la piscine avec une défaite contre les Wofford Terriers dans le match de championnat de la Conférence du Sud (19 h HE, ESPN) . Alors que les Bucs ont balayé les Terriers en saison régulière, ETSU n’a gagné que par un score de 49-48 à domicile le jour de l’An et un compte de 60-54 le 26 février. Pire encore, le club de Steve Forbes est Wofford. 7 graines. Une défaite contre les Terriers, classés 152e du NET, constituerait une deuxième perte du Quadrant 3. Combinez ceux qui ont perdu plus tôt dans le quadrant 4 contre les Mercer Bears, et les Bucs se retrouveraient certainement en difficulté, même avec une victoire sur route contre LSU.

Les demi-finales du tournoi de la Conférence de la côte ouest sont les autres matchs de lundi soir avec un impact sur les crochets. En première demi-finale, les Bulldogs de Gonzaga, les têtes de série, affronteront les San Francisco Dons avec une tête de série n ° 1 du tournoi NCAA (21 h HE, ESPN), tandis que les Dons pourraient faire du WCC une ligue à quatre en remportant les deux ce soir et dans le match de championnat de demain. La deuxième demi-finale comprend les Couguars BYU, une tête de série potentielle parmi les quatre premiers avec un titre de tournoi du WCC, et les Gaels de Saint Mary’s, qui devraient être gagnants ou perdants (environ 23 h 30 HE, ESPN2).

Je serai de retour mardi avec une autre mise à jour du support.