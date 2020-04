Projet de simulation de la NFL 2020: Isaiah Simmons est une star, mais les Chargers ont-ils besoin de lui?

Les Chargers de Los Angeles sont à la croisée des chemins. L’équipe tente toujours de se constituer une base de fans après avoir abandonné San Diego, et doit maintenant le faire sans le quart-arrière de franchise de longue date Philip Rivers. Bien que le reste de la formation des Chargers soit de calibre éliminatoire, il leur manque cruellement un quart-arrière. Ils pourraient également utiliser un tacle offensif, même après avoir signé Bryan Bulaga cette intersaison.

Dans le projet de simulation des écrivains de la SB Nation NFL, Michael Peterson de Bolts from the Blue est ici pour décider dans quelle direction sur cette route bifurquée les Chargers voyagent.

6. Chargeurs de Los Angeles: Isaiah Simmons, arme défensive, Clemson

Peterson: La majorité des ébauches d’analystes diront que le sixième choix global sera forcément un quart-arrière ou un tacle offensif. Ce n’est pas une surprise, car les Chargers ont désespérément besoin des deux. Cependant, comment une équipe qui affrontera Patrick Mahomes deux fois par an au cours de la prochaine décennie pourrait-elle ne pas envisager d’ajouter Simmons à l’unité chargée d’arrêter le champion en titre du Super Bowl?

Bien sûr, un quart-arrière jeune et prometteur aidera à mettre les gens dans les tribunes, mais Simmons jouant aux côtés de Derwin James, Joey Bosa et Melvin Ingram sera sa propre version du «football incontournable». Il y a une raison pour laquelle Joe Burrow du LSU a admis qu’il devait être au courant de Simmons à chaque jeu au cours de leur combat dans le match pour le titre plus tôt cette année. Il ajoute de la vitesse, de la taille, de la polyvalence et un facteur d’intimidation majeur à une équipe qui cherche à démarrer sa nouvelle ère de football du bon pied à l’intérieur du SoFi Stadium.

Une analyse: Tout d’abord, j’aime la désignation «arme défensive» pour Simmons. Si nous sommes honnêtes, c’est un joueur sans position et c’est une bonne chose. Il peut offrir tellement à une équipe, et il joue régulièrement à un niveau élevé. C’est pourquoi, pour moi, il est le deuxième meilleur joueur du repêchage après Chase Young de l’Ohio State.

Cependant, je n’aime pas ce choix pour les chargeurs.

C’est vrai, Simmons serait un formidable complément pour James, Bosa et Ingram. Mais les Chargers ont tellement besoin d’un quart-arrière et d’un tacle offensif qu’il est difficile de voir la valeur de Simmons sur l’une ou l’autre de ces positions. Bien sûr, la philosophie du «meilleur joueur disponible» entre en jeu ici. Mais il en va de même du fait que ce tirant d’eau est chargé en haut du premier tour à un tacle offensif. Le quart-arrière de l’Oregon, Justin Herbert, est un risque, bien sûr. Mais cela peut valoir la peine pour les Chargers.

Cinq premiers joueurs restants:

5. Derrick Brown, DT, Auburn

7. Jerry Jeudy, WR, Alabama

9. Mekhi Becton, OT, Louisville

10. Jedrick Wills, OT, Alabama

11. CeeDee Lamb, WR, Oklahoma

À 9 h 00 HE, Bradley Smith de Cat Scratch Reader fera le choix des Carolina Panthers.

