Projet de simulation de la NFL 2020: une projection finale du 1er tour

Le drame du repêchage de la NFL 2020 est presque terminé. Une grande partie de la préparation du projet a été centrée autour de l’endroit où le quart-arrière de l’Alabama, Tua Tagovailoa, atterrira.

Dans cette maquette, ma dernière variété de première ronde pour le repêchage de la NFL 2020, Tagovailoa est le troisième quart-arrière pris. Il pourrait tout aussi bien être le deuxième quart-arrière pris. Beaucoup dépendra de la façon dont les équipes sont à l’aise avec sa santé.

Voici un dernier aperçu de la façon dont le premier tour pourrait se dérouler jeudi soir:

1. Bengals de Cincinnati: Joe Burrow, QB, LSU

2. Washington: Chase Young, DE, État de l’Ohio

À quand remonte la dernière fois que nous savons depuis si longtemps qui seraient les deux premiers choix du brouillon? C’était probablement en 2010, la dernière année avant que la NFL n’introduise une échelle de salaire pour les recrues. Ce repêchage a fini par voir le quart-arrière Sam Bradford passer en premier et le plaqueur défensif Ndamukong Suh en deuxième. Les carrières de ces deux-là suivront-elles une trajectoire similaire? Nous verrons.

3. Lions de Détroit: Jeff Okudah, CB, Ohio State

Cela fait un bon moment que j’aime le choix d’Okudah pour les Lions, mais je ne suis tout simplement pas sûr que cela se produira au choix n ° 3.

4. Giants de New York: Tristan Wirfs, OT, Iowa

On comprend pourquoi l’arme défensive de Clemson Isaiah Simmons a été considérée ici. Mais je ne peux tout simplement pas dépasser les Giants qui tentent de protéger les jeunes stars de la franchise Daniel Jones et Saquon Barkley avec la ligne offensive qu’ils ont actuellement.

5. Dolphins de Miami: Justin Herbert, QB, Oregon

Si les Dolphins sont, en fait, divisés entre Herbert et Tagovailoa, le fond de blessure de ce dernier pourrait être le facteur décisif. Ce serait une décision risquée de la part des Dolphins, mais Herbert a une compétence impressionnante.

6. Chargeurs de Los Angeles: Tua Tagovailoa, QB, Alabama

Même si l’entraîneur-chef des Chargers, Anthony Lynn, adore Tyrod Taylor, il aura du mal à transmettre Tagovailoa. Il peut être le visage de la franchise que les Chargers doivent construire. Et si cela fonctionne, les Chargers devraient pousser pour une place en séries éliminatoires la saison prochaine.

7. Panthers de la Caroline: Derrick Brown, DT, Auburn

La défensive contre la course de Carolina la saison dernière était épouvantable, et un joueur monstrueux comme Brown ne peut que contribuer à l’améliorer. L’équipe était 29e l’année dernière en défense contre la course dans la NFL, et Brown peut occuper les bloqueurs au milieu pour permettre aux secondeurs de Caroline de retrouver le ballon proprement.

8. Arizona Cardinals: Jedrick Wills, OT, Alabama

Il y a eu beaucoup de buzz sur ce choix étant Brown, Isaiah Simmons ou même un autre récepteur large. Mais le besoin pressant de l’Arizona de bien attaquer devrait l’emporter sur toutes ces choses.

9. Jaguars de Jacksonville: Isaiah Simmons, LB, Clemson

Jusqu’à la dernière minute, j’ai continué à faire basculer Simmons et Brown entre Jacksonville et Carolina. Ils sont deux des joueurs d’élite de ce projet.

10. Cleveland Browns: Andrew Thomas, OT, Géorgie

Cela pourrait être le choix sûr pour les Browns. Thomas est un tacle gauche traditionnel avec le jeu de jambes pour gérer les speed rushers sur le bord. Il a des problèmes d’équilibre technique à régler, mais il est aussi prêt pour les pros que n’importe quel tacle de ce projet. C’est le genre de joueur dont les Browns ont besoin. Un commerce à la baisse est également très possible.

11. Jets de New York: Mekhi Becton, OT, Louisville

Les Jets sont une autre équipe avec un jeune quart-arrière de franchise qu’ils ne semblent pas protéger. Que ce soit Becton ou Thomas, il serait judicieux pour les Jets de saisir le meilleur tacle gauche disponible au n ° 11. Ils pourront combler leur énorme besoin au large récepteur plus tard dans le repêchage.

12. Las Vegas Raiders: CeeDee Lamb, WR, Oklahoma

Avec le grand run des plaqués offensifs, cela pourrait mettre les Raiders en position de prendre celui qu’ils considèrent comme le receveur le plus large du repêchage. Faire correspondre un monstre de mètres après la capture (Lamb) avec un maître de contrôle (Derek Carr) serait parfait.

13. San Francisco 49ers (via Indianapolis Colts): Jerry Jeudy, WR, Alabama

On dirait que ce choix pourrait être attribué au joueur de coin de Jeudy ou de Floride CJ Henderson. Dans une équipe avec l’entraîneur-chef à l’esprit offensif Kyle Shanahan, je vais avec Jeudy. Cornerback peut attendre plus tard pour les 49ers.

14. Tampa Bay Buccaneers: Josh Jones, OT, Houston

Les Buccaneers échangeront-ils contre le tacle offensif qu’ils convoitent? C’était le buzz de la dernière journée avant le début du premier tour. S’ils restent à 14, Jones est sans doute le cinquième meilleur plaqueur offensif de cette catégorie. Et dans ce groupe, prendre le cinquième meilleur n’est pas une si mauvaise chose.

15. Broncos de Denver: Henry Ruggs III, WR, Alabama

Un choix au milieu du premier tour a-t-il été aussi couramment moqué pendant, comme, quatre mois d’affilée? Je fais ces simulations pour SB Nation depuis le projet de 2009 et je ne m’en souviens pas.

16. Falcons d’Atlanta: CJ Henderson, CB, Floride

Les Falcons sont une autre équipe qui serait désireuse d’échanger. Le directeur général Thomas Dimitroff a une longue histoire de progression, surtout pour le receveur large Julio Jones. Si les Falcons veulent vraiment Henderson, ils devront peut-être le faire.

17. Cowboys de Dallas: K’Lavon Chaisson, Edge, LSU

Il semble que ce choix soit soit Chaisson, Henderson ou l’un des arrières défensifs de l’Alabama. Ce qui signifie que ce ne sera probablement pas l’un de ces quatre. Chaisson est le type de broyeur de passes dont les Cowboys ont besoin depuis des années.

18. Miami Dolphins (via Pittsburgh Steelers): Javon Kinlaw, DT, Caroline du Sud

À ce stade, Kinlaw serait trop bon pour qu’une équipe comme Miami passe. Les Dolphins ont accordé 135,4 verges au sol par match la saison dernière. Kinlaw peut aider cela et donner à l’équipe un passe-passe polyvalent.

19. Las Vegas Raiders (via Chicago Bears): A.J. Terrell, CB, Clemson

Si les Raiders utilisent leur premier choix sur un récepteur large, ils devraient prendre un cornerback avec celui-ci. Terrell et l’ancien coéquipier de l’université Trayvon Mullen donneraient aux Raiders une belle paire de demi de coin extérieurs.

20. Jacksonville Jaguars: (via Los Angeles Rams): Yetur Gross-Matos, Edge, Penn State

Encore une fois, c’est le choix de remplacement de Yannick Ngakoue. Ce sera encore mieux si les Jaguars peuvent déplacer Ngakoue pour un choix dans ce repêchage.

21. Eagles de Philadelphie: Justin Jefferson, WR, LSU

Si les Eagles s’énervent, ils pourraient essayer de remonter quelques endroits pour obtenir un récepteur large. Ils en ont certainement besoin. Mais jusqu’où devront-ils aller? Les Eagles pourraient concevablement sauter jusqu’au n ° 10 pour devancer les autres équipes qui ont besoin d’un récepteur.

22. Vikings du Minnesota (via Buffalo Bills): Jaylon Johnson, CB, Utah

Le besoin des Vikings pour un cornerback a été évident pendant l’intersaison. Johnson, un demi de coin plus grand qui peut appuyer sur la ligne, conviendrait parfaitement à la défense de Mike Zimmer.

23. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: Jordan Love, QB, Utah State

Je le fait. Dans ma dernière version fictive de 2020, je pousse la théorie de l’amour vers la Nouvelle-Angleterre. Au cours des deux derniers jours, peu prédisent que cela se produira. Mais il est tout simplement impossible de se sentir aussi confiant en Brian Hoyer ou Jarrett Stidham.

24. New Orleans Saints: Kenneth Murray, LB, Oklahoma

Les Saints ont peu de besoins pour le repêchage, alors peut-être qu’ils échangeront ce choix pour obtenir quelque chose en 2021. S’ils restent ici, Murray serait un bon joueur pour s’associer à Demario Davis et donner à l’unité de secondeurs une injection de jeunesse et athlétisme.

25. Vikings du Minnesota: Denzel Mims, WR, Baylor

Après avoir échangé Stefon Diggs à Buffalo, les Vikings ont besoin d’un récepteur large qui peut maintenir la pression sur Adam Thielen. Mims est un grand récepteur rapide qui peut gagner des balles de saut et être un atout dans la zone rouge.

26. Miami Dolphins (via Houston Texans): Austin Jackson, OT, USC

À l’origine, j’avais cette sécurité de l’Alabama Xavier McKinney. Mais le besoin de Miami en plaquage offensif ne fait que croître s’ils prennent un quart dans le top 10.

27. Seahawks de Seattle: Ezra Cleveland, OT, État de Boise

Il y a de fortes chances que les Seahawks échangent ce choix. C’est juste ce qu’ils font. Mais cette simulation n’inclut pas les métiers, comme le veut la tradition. Fondamentalement, je pense que Cleveland atterrit quelque part au premier tour.

28. Baltimore Ravens: Patrick Queen, LB, LSU

Les Ravens ont grandement besoin d’un secondeur, qu’il s’agisse de Queen ou de Murray. Celui qui est disponible devrait être le choix pour Baltimore. Ils ont bien construit leur ligne défensive pendant l’intersaison, mais ils ont besoin d’un secondeur qui peut chasser le porteur du ballon.

29. Titans du Tennessee: Isaiah Wilson, OT, Géorgie

C’est devenu mon choix pour les Titans il y a environ trois semaines, et je ne m’en retire pas lors de mon dernier repêchage de première ronde en 2020. Wilson aiderait les Titans à maintenir une forte offensive de course.

30. Packers de Green Bay: Brandon Aiyuk, WR, Arizona State

Les récepteurs larges de Green Bay après Davante Adams sont suspects. Aiyuk est un récepteur polyvalent qui pourrait être une arme de gros calibre pour les Packers.

31. San Francisco 49ers: Trevon Diggs, CB, Alabama

Diggs est brut venant d’Alabama, mais il peut apprendre de Richard Sherman et éventuellement le remplacer.

32. Chefs de Kansas City: Cesar Ruiz, C, Michigan

Stefen Wisniewski a quitté Kansas City en agence libre, laissant les champions du Super Bowl avec Austin Reiter comme centre de départ prévu. Ce n’est pas assez bon. Ruiz est le meilleur centre de consensus dans le projet, et est stellaire dans la protection contre les passes.