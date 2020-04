Projet de simulation de la NFL 2020: WR Jalen Reagor peut être la nouvelle arme d’Aaron Rodgers

La première saison sous la direction du nouvel entraîneur-chef Matt LeFleur a provoqué une résurgence chez les Packers de Green Bay.

Après avoir été 7-9 et 6-9-1 au cours des deux saisons précédentes, LeFleur a mené les Packers à un dossier de 13-3 et au match pour le titre NFC la saison dernière. Aaron Rodgers a connu une autre saison de plus de 4 000 verges par la passe et il n’a lancé que quatre interceptions pour 26 touchés.

Revigorés, les Packers sont maintenant en mesure de faire un autre Super Bowl, à condition qu’ils fassent quelques choix intelligents dans le projet. En supposant qu’il puisse rester en bonne santé, le secondeur Christian Kirksey a été une décision intelligente de la part des Packers. Mais maintenant, ils doivent frapper leurs choix de repêchage.

Evan Western de Acme Packing Company a-t-il un succès dans le projet de simulation des écrivains de la SB Nation NFL?

30. Packers de Green Bay: Jalen Reagor, WR, TCU

Occidental: Le conseil d’administration à 30 se configure assez bien pour les Packers, avec plusieurs options. Honnêtement, ma préférence serait de trouver un partenaire commercial et de revenir dans les années 30, en espérant ajouter un autre top 100. Si je reste sur place, je suis au moins un peu tenté de choisir Justin Herbert comme héritier d’Aaron Rodgers, mais je ne peux pas le justifier avec des inquiétudes que j’ai concernant sa précision et Rodgers jouant toujours à un niveau élevé (même s’il n’a pas été de calibre MVP ces dernières années).

Cela me laisse envisager un groupe de récepteurs larges intrigants et un formidable athlète au tacle offensif à Ezra Cleveland. Je pense que les Packers pourraient trouver un joueur de qualité à n’importe quelle position le jour 2, donc cela n’entre pas dans l’équation. En fin de compte, je vais avec Jalen Reagor de TCU pour apporter une dimension explosive à l’offense qui a manqué à l’équipe ces dernières années.

Sur bande, Reagor semble beaucoup plus rapide et plus rapide que son timing dans la moissonneuse-batteuse suggéré, et ses chiffres dans une vidéo professionnelle récente (si on peut le croire) correspondent mieux au film tout en respectant les repères typiques des Packers. Il devrait fournir une option verticale pour Rodgers et LaFleur, ainsi qu’une capacité dynamique dans le champ ouvert. LaFleur a déclaré qu’il aime avoir des compétences diverses dans son corps de réception, et avec la liste actuellement remplie de récepteurs physiques plus grands, Reagor fournit un complément idéal pour compléter le groupe tout en apportant une certaine capacité de retour en bonus supplémentaire.

Une analyse: Si, en effet, les Packers ne veulent pas d’un plus gros récepteur ici comme Tee Higgins de Clemson ou Laviska Shenault du Colorado, Reagor a du sens. Brandon Aiyuk de l’Arizona State fait de même. Bien qu’Aiyuk soit un joueur explosif à part entière, Reagor est un récepteur plus complet. Les statistiques de Reagor ont chuté de façon spectaculaire de 2018 à 2019, mais cela était dû en grande partie au mauvais jeu du quart-arrière à TCU.

Encore une fois, c’est un autre choix qui revient à prendre un tacle offensif ou non. De nombreuses équipes au premier tour ont besoin d’un tacle offensif, et les Packers en font partie. Rick Wagner, signé cette intersaison, a été une déception à Détroit. Le plaqueur gauche partant David Bakhtiari entre dans une année de contrat. Ne pas prendre un tacle offensif tôt est risqué pour Green Bay. Mais rouler avec les mêmes récepteurs larges que l’an dernier l’est aussi. C’est un endroit difficile pour les Packers.

Cinq premiers joueurs restants:

15. Justin Herbert, QB, Oregon

22. Grant Delpit, S, LSU

23. Austin Jackson, OT, USC

26. Ezra Cleveland, OT, État de Boise

27. Antoine Winfield Jr., S, Minnesota

Nous clôturons le 14e repêchage annuel des écrivains de la SB Nation NFL demain, en commençant par Kyle Posey de Niners Nation qui revient avec le choix des 49ers.

Sondage

Quelle note donnez-vous au choix de Reagor par les Packers?























30%

UNE

(42 voix)













41%

B

(57 voix)













19%

C

(27 votes)













2%

ré

(4 votes)













5%

F

(8 voix)















138 votes au total



Votez maintenant