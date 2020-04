Projet de simulation de la NFL en 2021: que le débat entre Trevor Lawrence et Justin Fields commence

Le repêchage de la NFL en 2021 sera l’histoire de deux quarts. Trevor Lawrence de Clemson et Justin Fields de l’Ohio State ne sont pas seulement les deux meilleurs quart-arrière avant le repêchage de l’année prochaine, ils pourraient bien être les deux meilleurs joueurs au total.

Lawrence est une star depuis le moment où il est entré sur le campus de Clemson. Il a déjà commencé deux ans, et les équipes de la NFL attendaient avec impatience qu’il devienne éligible au repêchage après cette saison. Il a un bras fort, de l’athlétisme et une grande silhouette.

La saison dernière, Fields l’a rattrapé à la hâte. Après son transfert de Géorgie, Fields a montré son athlétisme électrique pour l’Ohio State tout en effectuant 67% de ses lancers pour 41 touchés et trois interceptions.

Avec ces deux-là au sommet, il est temps pour un projet de maquette 2021 bien trop tôt. Ce sont toujours difficiles à faire. À cette époque de l’année dernière, Joe Burrow n’était même pas dans la discussion pour le premier tour, sans parler du premier choix global. Au cours des 12 prochains mois, beaucoup de choses vont changer. Plusieurs des joueurs ci-dessous ne seront même pas considérés comme des choix de premier tour. Mais ils le sont maintenant, alors voici comment ils pourraient tomber.

Le projet d’ordre est basé sur les dernières cotes du Super Bowl que j’ai pu trouver après le projet. Les équipes avec les mêmes cotes ont été randomisées en ligne. Le seul autre changement consiste à placer les 49ers au n ° 31 pour représenter correctement le Super Bowl ayant une équipe AFC et NFC, alors ne vous fâchez pas à propos de l’ordre.

1. Jaguars de Jacksonville: Trevor Lawrence, QB, Clemson

Si les Jaguars se retrouvent avec le premier choix, il y a de fortes chances que l’expérience Gardner Minshew n’ait pas fonctionné, l’entraîneur-chef Doug Marrone a été licencié et le directeur général Dave Caldwell l’a probablement fait aussi.

2. Washington: Justin Fields, QB, État de l’Ohio

À cette époque de l’année prochaine, si Washington a le deuxième choix au repêchage, l’entraîneur-chef Ron Rivera voudra peut-être son choix de quarts.

3. Bengals de Cincinnati: Penei Sewell, OT, Oregon

Les Bengals ont leur quart-arrière de franchise à Joe Burrow, mais leur jeu en ligne est suspect. Sewell est une force dominante pour l’Oregon et a remporté l’Outland Trophy la saison dernière.

4. Panthers de la Caroline: Walker Little, OT, Stanford

Le plaqueur gauche Russell Okung n’a qu’un contrat d’un an en Caroline et les Panthers pourraient trouver son remplaçant à Little. La croyance était que si Little n’avait pas été blessé la saison dernière, il aurait pu être un choix de première ronde cette année.

5. Miami Dolphins: Ja’Marr Chase, WR, LSU

Les Dolphins n’ont pas pris de récepteur large cette année, et les options après DeVante Parker sont moyennes. La dernière fois que nous avons vu Chase, il incendiait le premier tour des Falcons A.J. Terrell dans le match de championnat national des éliminatoires de football collégial.

6. Giants de New York: Micah Parsons, LB, Penn State

Les Giants ont attendu jusqu’au sixième tour pour s’adresser au secondeur dans le repêchage et pourraient viser la position en 2021. Parsons est le prochain grand secondeur de Penn State; il avait 109 plaqués, 14 plaqués pour la perte et cinq sacs la saison dernière.

7. Jets de New York: Gregory Rousseau, Edge, Miami

Habituellement, il est difficile de projeter des étudiants de deuxième année en chemise rouge, mais Rousseau vient de connaître une saison de 19,5 plaqués pour la perte et 15,5 sacs.

8. Lions de Détroit: Justyn Ross, WR, Clemson

Marvin Jones et Danny Amendola sont tous deux agents libres après la saison, et les Lions pourraient chercher à ajouter des jeunes à leur large groupe de receveurs.

9. Las Vegas Raiders: Jamie Newman, QB, Géorgie

La spéculation de Derek Carr semble ne jamais disparaître – et 2020 pourrait être un point de rupture. Le contrat de Carr est beaucoup plus facile à gérer après cette saison. Un transfert diplômé de Wake Forest, Newman est excellent sur les options run-pass et a un bras solide.

10. Miami Dolphins (des Texans): Marvin Wilson, DT, Florida State

Dites bonjour à la version 2021 de Derrick Brown. Wilson a surpris les gens en retournant dans l’État de Floride pour sa saison senior. Cela est arrivé après une saison de 8,5 plaqués pour la perte et cinq sacs, même s’il a raté ses quatre derniers matchs.

11. Cardinals de l’Arizona: Trey Smith, G, Tennessee

Smith pourrait être le rare garde du haut du premier tour en 2021. Le Smith 6’6, 335 livres a de l’histoire au tacle gauche et à la garde gauche, et sera probablement projeté comme joueur d’intérieur dans la NFL.

12. Falcons d’Atlanta: Carlos Basham, Edge, Wake Forest

Basham vient de connaître une année junior impressionnante avec 18 plaqués pour la perte et 11 sacs. Si le choix de second tour de Marlon Davidson joue à l’intérieur, les Falcons pourraient utiliser un autre joueur à l’extérieur.

13. Chargeurs de Los Angeles: Alex Leatherwood, OT, Alabama

Les Chargers n’ont pas pris de joueur de ligne offensive lors du repêchage et pourraient en avoir besoin un à la même époque l’année prochaine. Leatherwood a joué la garde et le tacle pour l’Alabama et a bien fait les deux.

14. Broncos de Denver: Jay Tufele, DT, USC

Les Broncos pourraient continuer à améliorer leur ligne défensive en 2021 avec Tufele après avoir pris McTelvin Agim au troisième tour cette année. Tufele s’est amélioré en tant que défenseur des passes la saison dernière et conviendrait parfaitement à une équipe qui a beaucoup de looks de monteurs de lignes à trois reprises.

15. Chicago Bears: DeVonta Smith, WR, Alabama

C’est vrai, pas une fin serrée. Et malheureusement, pas un quart-arrière. Allen Robinson est un agent libre après la saison, et l’Alabama a un autre groupe de récepteurs large chargé à choisir dans le projet.

16. Jacksonville Jaguars (de Rams): Samuel Cosmi, OT, Texas

Si les Jaguars prennent un quart-arrière en haut du repêchage, il serait judicieux de viser un bloqueur de passes avec leur deuxième choix. Cosmi a commencé ses deux premières saisons au tacle droit pour le Texas et passera au côté gauche cette année.

17. Cleveland Browns: Jaylen Waddle, WR, Alabama

Celui-ci est un peu un saut – qui dit quelque chose à propos d’un projet de maquette qui sort un an avant le projet actuel. Les Browns ont l’une des unités de réception large les plus chères de la NFL avec Odell Beckham Jr. et Jarvis Landry. Beckham a fait l’objet de rumeurs lors des négociations commerciales de l’année dernière et Landry devrait recevoir un total de 31 millions de dollars en 2021 et 2022. Quelque chose devra peut-être donner.

18. Pittsburgh Steelers: Patrick Surtain II, CB, Alabama

Joe Haden et Mike Hilton sont tous deux agents libres après cette saison, et les Steelers pourraient chercher à rajeunir à ce poste.

19. Buffalo Bills: Shaun Wade, CB, Ohio State

Le vétéran Josh Norman a été recruté pour seulement un an cette intersaison, afin que les Bills puissent entrer dans la prochaine intersaison à la recherche d’un partenaire à long terme pour Tre’Davious White.

20. Colts d’Indianapolis: Dylan Moses, LB, Alabama

Si les Colts veulent mettre à niveau Anthony Walker, le projet de 2021 semble être un bon secondeur. Moses était considéré comme le meilleur espoir de secondeur du pays avant de se blesser la saison dernière.

21. Titans du Tennessee: Travis Etienne, RB, Clemson

Si les Titans ne veulent pas donner un gros contrat à Derrick Henry, ils peuvent trouver son remplaçant dans le repêchage de 2021. Etienne est un coureur rapide qui a fait une moyenne ridicule de 8,0 verges par course au cours des deux dernières années.

22. Vikings du Minnesota: Richard LeCounte, S, Géorgie

Anthony Harris joue sur l’étiquette de franchise cette saison et pourrait se tarir du Minnesota. S’il le fait, les Vikings pourraient maintenir la force de la position avec LeCounte, une sécurité libre avec des compétences de balle.

23. Packers de Green Bay: Rondale Moore, WR, Purdue

Une arme pour Aaron Rodgers? Quelle idée nouvelle. Moore est un petit receveur, mais il a montré en première année qu’il est l’un des meilleurs attrapeurs de passes du pays. Il n’a joué que quatre matchs la saison dernière, mais devrait avoir une année junior de rebond.

24. Seahawks de Seattle: Cade Mays, OL, Tennessee

Un transfert de la Géorgie, Mays a une expérience de haut en bas de la ligne. La ligne offensive est un besoin permanent de Seattle, qui pourrait utiliser un autre joueur pour choisir Damien Lewis.

25. Eagles de Philadelphie: Paulson Adebo, CB, Stanford

Les Eagles n’ont pas pris de corner dans le repêchage après avoir échangé pour Darius Slay et lui avoir donné un contrat de trois ans. Ils pourraient entrer dans le prochain projet en ayant besoin de quelqu’un pour s’associer avec lui. Adebo aurait pu être l’un des 64 meilleurs choix au repêchage cette année.

26. Patriots de la Nouvelle-Angleterre: LaBryan Ray, DT, Alabama

Les Patriots ont pris l’avantage sur les deux derniers projets et pourraient tourner leur attention vers l’intérieur en 2021. Ray a à peine joué la saison dernière après s’être blessé en septembre, mais a flasqué à côté de Quinnen Williams en 2018.

27. Cowboys de Dallas: Quincy Roche, Edge, Miami

Un transfert de Temple, Roche arrive à Miami avec 26 sacs de carrière. Avec Tyrone Crawford entrant en agence libre la prochaine saison, les Cowboys pourraient économiser de l’argent en le remplaçant.

28. Saints de la Nouvelle-Orléans: Israël Mukuamu, CB, Caroline du Sud

Le plafond de Janoris Jenkins a presque triplé en 2021, passant de 5,05 millions de dollars à 14,2 millions de dollars, afin que les Saints puissent chercher à sortir de son contrat après cette saison. Si tel est le cas, ils pourraient chercher un cornerback dans le repêchage de l’année prochaine.

29. Buccaneers de Tampa Bay: Tylan Wallace, WR, Oklahoma State

Chris Godwin est un agent libre après cette saison et pourrait encaisser gros. S’il le fait et quitte Tampa, son remplaçant peut être trouvé dans le projet. Au cours des deux dernières saisons, Wallace a compté plus de 2 300 verges sur réception et 20 touchés.

30. Corbeaux de Baltimore: Joe Tryon, Edge, Washington

Les Ravens ont une tonne d’agents libres à prix élevé après cette saison, y compris le passeur Matt Judon, le receveur Willie Snead, l’attaquant gauche Ronnie Stanley, et les demi de coin Jimmy Smith et Marlon Humphrey. Cela signifie qu’ils auront beaucoup de décisions difficiles à prendre. Judon est sur l’étiquette de franchise cette saison et pourrait aller ailleurs.

31. San Francisco 49ers: Eric Stokes, CB, Géorgie

Les 49ers ont de nombreux cornerbacks d’agent libre après cette saison et pourraient vouloir viser cette position dans le repêchage de 2021. Stokes était le leader de la Géorgie dans les ruptures de passes la saison dernière avec neuf et était un deuxième membre de l’équipe All-SEC.

32. Chefs de Kansas City: Jaylen Twyman, DL, Pittsburgh

Si les choses entre les Chiefs et Chris Jones s’effondrent, il sera impératif de trouver son remplaçant. L’année dernière, Twyman avait 10,5 sacs de son point de tacle défensif, à seulement 0,5 sac du record de la saison d’Aaron Donald à Pitt.