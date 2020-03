Pronostics NCAA 2020: Qui aurait gagné le tournoi NCAA?

Nous devrions nous préparer dès maintenant pour la meilleure semaine du calendrier sportif américain. Nous devrions rejoindre les pools de bureaux, remplir les parenthèses et faire des recherches sur les Cendrillon potentiels comme l’État du Tennessee oriental et l’État du Nouveau-Mexique. Nous devrions trouver quelle excuse nous allons donner à notre patron pour suspendre le travail jeudi et vendredi. Nous devrions nous préparer pour March Madness.

Au lieu de cela, le tournoi NCAA 2020 a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. Bien que ce soit incontestablement la bonne décision (restez à la maison, les gens), c’est toujours une énorme perte pour les joueurs qui ont travaillé toute l’année pour ce moment, et pour les fans qui chérissent le tournoi chaque année.

Le lundi suivant le dimanche de sélection est généralement réservé aux prévisions de fourchette autour de vos sites Web préférés. Nous n’allons pas laisser un tournoi annulé nous arrêter.

En prenant la projection de support la plus récente de notre Chris Dobbertean, – publiée le 12 mars juste avant l’annulation du tournoi – nous avons décidé de faire encore des prédictions sur la façon dont le tournoi NCAA 2020 se serait déroulé. Au moins, nous ne pouvons pas nous tromper.

Voici à quoi ressemble le support. Allons région par région et choisissons nos gagnants.

Région Sud

Le Kansas ancre le Sud comme tête de série n ° 1 du tournoi. Les Jayhawks font sauter Prairie View A&M dans leur premier match. Ils obtiennent l’USC en huitièmes de finale après que les chevaux de Troie ont vaincu Saint Mary’s derrière une grosse performance du centre de première année Onyeka Okongwu.

Ohio State survit à un défi difficile de Yale et du grand homme vedette Paul Atkinson. Les Buckeyes affronteront Seton Hall en huitièmes de finale après que la défense d’Akron n’ait pas de réponse pour Myles Powell et compagnie.

La défense du championnat de Virginie n ° 6 se termine au début du premier tour contre Sam Merrill et Utah State dans un bouleversement qui semble plus grand qu’un n ° 6 contre n ° 11. L’État de l’Utah affronte le Maryland après que l’équipe de Mark Turgeon ait survécu à Bradley, vainqueur de la vallée du Missouri.

La Providence n ° 7 revient également tôt au vainqueur de la Conférence du Sud, East Tennessee State. Le Kentucky s’occupe des affaires contre Boston U.

Voici comment se déroulera le huitième de finale dans le Sud:

Okongwu continue de développer son dossier en tant que choix potentiel parmi les cinq premiers contre le Kansas en huitièmes de finale, les Jayhawks ont tout simplement trop de talent et gagnent facilement.

Seton Hall fait exploser une équipe talentueuse de l’Ohio State pour mettre en place le match le plus attendu du Sweet 16 contre le Kansas.

L’État de l’Utah – dirigé par le tournage de Merrill et la défense du centre de deuxième année Neemias Queta – choque le Maryland pour atteindre le Sweet 16. Désolé, Terps.

Nous avons notre premier vrai Cendrillon dans le Sweet 16 alors que l’État du Tennessee étourdit le Kentucky lors d’une froide nuit de tir pour les Wildcats. Cette défense du Kentucky, classée 52e au départ du tournoi, ne peut tout simplement pas obtenir suffisamment d’arrêts en retard.

La course au Final Four dans le Sud

Le Kansas descend dans le Sweet 16 – et votre piscine de bureau est officiellement grande ouverte. Udoka Azubuike a de gros ennuis et siège la majeure partie de la première mi-temps alors que Powell aide à construire une avance pour Seton Hall. Devon Dotson mène un retour furieux en seconde mi-temps pour le Kansas, mais ses tireurs ne parviennent pas à trouver un rythme – le Kansas n’a obtenu que 25,3% de ses points en trois points cette saison, qui s’est classée n ° 303 en Amérique – et Seton Hall tire la révérence pour passer à l’Elite Eight.

Utah State vs East Tennessee State est le match Sweet 16 que personne n’a vu venir. Les Aggies n’auraient probablement pas participé au tournoi sans le vainqueur absurde de Merrill pour choquer l’État de San Diego lors du match pour le titre du Mountain West. La course charmée se poursuit alors qu’ils enferment l’offensive ETSU et se dirigent vers l’Elite Eight.

Seton Hall fait le Final Four en battant Utah State dans le Elite Eight. Sandro Mamukelashvili, 7 pieds junior, devient un héros culte de March Madness pour son travail contre Queta. La salle fait partie des Final Four pour la première fois depuis 1989.

Région Ouest

Gonzaga mène le nord du Kentucky par seulement quatre points à la mi-temps, mais finit par reculer pour une victoire éclatante. Les Bulldogs affrontent le Colorado au deuxième tour après que la star des Buffaloes, Tyler Bey, domine l’Oklahoma aux deux extrémités du terrain pour créer un battage médiatique en tant que choix de repêchage potentiel au premier tour.

Liberty a remporté un match dans le tournoi de la NCAA la saison dernière, mais Luka Garza et l’Iowa en ont retiré un proche cette année. L’Iowa affronte l’Oregon après que le champion de l’Ohio Valley, Belmont, ne puisse pas se battre contre les Ducks. Tu nous manques, Rick Byrd.

BYU-Marquette est un thriller d’un match n ° 6 contre n ° 11. Markus Howard obtient un moment en mars dernier et frappe neuf trois points dans la victoire. Marquette avance pour faire face à Duke après que les Blue Devils aient battu le nord du Texas dans la dernière minute.

LSU et Texas Tech est l’un des meilleurs jeux du tournoi. L’attaque n ° 4 des Tigers contre la défense n ° 9 de Tech produit un jeu de tournoi classique instantané, mais finalement l’attaque de Chris Beard est suffisante, c’est mieux que la défense de Will Wade, et les Red Raiders obtiennent la victoire.

L’État de San Diego fait son travail contre l’Est de Washington.

Voici comment les huitièmes de finale se dérouleront dans l’Ouest:

Bey continue sa percée NBA pour le Colorado, mais l’offensive la mieux classée de Gonzaga l’emporte et envoie les «Zags au Sweet 16».

Payton Pritchard est la star de l’Oregon pour pousser les Ducks devant l’Iowa et dans le deuxième week-end. Garza se régale à l’intérieur de l’Iowa mais son manque de capacité défensive commence à se manifester en mars. C’est l’Oregon contre Gonzaga dans le Sweet 16.

Howard fait un show, mais Duke bat Marquette grâce à un jeu dominant de Vernon Carey Jr. Les médias ne peuvent pas arrêter de le comparer à Jahlil Okafor.

Texas Tech apparaît comme un favori des paris contre l’État de San Diego, mais les Aztèques l’emportent sur leurs sceptiques. Le meneur de jeu Malachi Flynn frappe un vainqueur de jeu pour SDSU pour construire son cas en tant que joueur américain.

La course au Final Four dans l’Ouest

Pritchard a un autre match brillant pour l’Oregon, mais l’attaque n ° 1 des Zags ne peut tout simplement pas être stoppée par la défense n ° 76 des Ducks. Gonzaga est de retour dans l’Elite Eight et s’impose comme le favori pour tout gagner sans le Kansas.

L’État de San Diego et Duke descendent le fil. Carey se régale à l’intérieur contre un petit intérieur aztèque, mais la co-star Tre Jones a du mal à se battre contre une défense de périmètre féroce pour SDSU. Matt Mitchell fait des jeux incroyables aux deux extrémités pour redorer sa réputation de héros culte de mars. L’État de San Diego contrôle le rythme – SDSU veut jouer lentement, Duke veut jouer vite – et avec lui contrôle le jeu. Une finition difficile à l’intérieur par Mitchell finit par être le panier gagnant. L’État de San Diego va à l’Elite Eight. Le pays se réjouit.

L’État de San Diego obtient un test de réalité contre Gonzaga. Les Aztèques méritent le respect pour lequel ils se sont battus toute la saison avec une course profonde à travers le tournoi, mais l’offensive de Gonzaga est tout simplement trop. Cette fois, c’est Killian Tillie qui est le héros des ‘Zags’, s’échauffant à trois et lâchant de belles passes pour des passes décisives. Les ‘Zags sont de retour dans le Final Four pour la deuxième fois en quatre ans.

Région du Midwest

Wintrop fait peur à Baylor pendant une demie, mais la défense des Bears finit par se verrouiller et remporte la victoire facile. Baylor affronte Houston au deuxième tour après que les Cougars aient surmonté un énorme effort de score d’Alonzo Verge pour faire tomber Arizona State dans le match n ° 8 contre n ° 9.

Stephen F. Austin devient chaud de trois – 37,4 pour cent sur l’année – et profite d’une défense Butler vulnérable pour marquer le bouleversement dans un match n ° 5 vs n ° 12. C’est la troisième victoire des Lumberjacks dans le tournoi NCAA en six ans. La SFA affrontera l’État du Nouveau-Mexique en 32e ronde après que les Aggies aient dominé le Wisconsin lors de la première ronde derrière une performance puissante de Trevelin Queen, le meilleur joueur au sol.

Penn State élimine le Texas au premier tour après que les Longhorns ont éliminé NC State lors du match. Les Nittany Lions affronteront Villanova au deuxième tour après la victoire des Wildcats dans la dernière minute contre une équipe de Hofstra coriace.

Rutgers – qui fait sa première apparition en tournoi depuis 30 ans – obtient une victoire au premier tour contre la Virginie-Occidentale. Ils affronteront l’État de Floride au deuxième tour après que les ‘Noles dominent Little Rock.

Voici comment les huitièmes de finale dans le Midwest se joueraient:

Descend Baylor. Kelvin Sampson et les Houston Cougars éliminent les Bears les mieux classés derrière un excellent match du gardien de première année Caleb Mills. Les ours sont la première graine n ° 1 à tomber.

Queen joue à nouveau pour l’État du Nouveau-Mexique et pousse les Aggies dans le Sweet 16 avec une victoire décisive sur Stephen F. Austin. Son buzz NBA se renforce.

Villanova soustrait Penn State et Florida State ne manque pas de Rutgers.

La course aux Final Four dans le Midwest

La course de Cendrillon de l’État du Nouveau-Mexique se termine contre la tête de série no 8, Houston. Les Cougars sont sur l’Elite Eight grâce à une attaque de score équilibrée menée par Quentin Grimes et DeJon Jarreau, qui a rebondi après une saison décevante du tournoi.

Florida State vs. Villanova est l’un des meilleurs matchs du tournoi. Saddiq Bey propose un spectacle pour les Wildcats à trois points, tandis que l’attaquant de première année Jeremiah Robinson-Earl présente son jeu au sol polyvalent. Les Séminoles progressent grâce à un jeu en petits groupes de l’ailier de première année Patrick Williams, qui tire soudainement le battage médiatique de la loterie dans les cercles de la NBA.

Houston est au bord d’une apparition dans le Final Four avant que Devin Vassell ne leur arrache le cœur. L’aile de deuxième année de Florida State frappe deux trois points et force un chiffre d’affaires tardif pour placer les Séminoles dans le Final Four. Il est enfin temps pour Leonard Hamilton.

Région Est

Dayton manie facilement Jalen Pickett et Sienna, 16e tête de série. Les Flyers affronteront la Floride au deuxième tour après un formidable match n ° 8 contre n ° 9 contre l’Arizona. Les Gators sont une dangereuse huitième tête de série.

Juwan Howard obtient sa première victoire dans le tournoi NCAA alors que le Michigan bat Cincinnati sur un coup de crochet tardif de Xavier Simpson. Ils affronteront Louisville pour une revanche du match de championnat national 2013 alors que Jordan Nwora et sa compagnie s’occuperont d’Anthony Lamb et du Vermont.

Auburn bat Indiana dans le premier tour derrière un gros match d’Isaac Okoro, qui clignote ses côtelettes qui passent et construit son cas comme un choix potentiel parmi les 10 meilleurs NBA Draft. Auburn fait face à une dangereuse troisième tête de série dans l’État du Michigan au deuxième tour après que Cassius Winston et sa compagnie aient éliminé UC Irvine.

L’Illinois est de retour dans le tournoi pour la première fois depuis 2013 et remporte une victoire contre une équipe UCLA en plein essor. Creighton est l’adversaire des Illini au deuxième tour après que les Jays ont fait leur travail contre l’État du Dakota du Nord à 15 têtes de série.

Voici comment les huitièmes de finale à l’Est se dérouleront:

La Floride a Dayton dans les cordes, mais un sauteur tardif de Jalen Crutcher donne à Dayton la victoire. Les Gators l’ont laissé filer.

Louisville brise à nouveau le cœur du Michigan dans le tournoi NCAA. Le gardien de première année David Johnson est le héros et commence à devenir l’un des joueurs les plus parlés dans le domaine.

Xavier Tillman et Michigan State remportent un match spectaculaire contre Auburn. Les Tigers ont utilisé toute la magie de leur tournoi lors de leur dernière course des Quatre l’an dernier.

L’Illinois donne à Creighton son meilleur tir, mais l’offensive numéro 3 des Bluejays est trop difficile à gérer derrière le meneur Marcus Zegarowski, qui semble en bonne santé après s’être remis d’une blessure à la cheville. Greg McDermott a finalement fait le deuxième week-end.

La course aux Final Four à l’Est

Dayton contre Louisville est un autre classique. Johnson continue son tour d’étoile tandis que Malik Williams montre un ensemble de compétences polyvalent depuis la position centrale. Pourtant, Dayton l’emporte derrière l’effort de 30 points d’Obi Toppin, qui continue de construire son dossier pour le joueur national de l’année.

Creighton prend rapidement les devants sur Michigan State, mais les Bluejays ne peuvent finalement pas obtenir suffisamment d’arrêts pour se qualifier pour l’Elite Eight. Aaron Henry, l’aile de deuxième année pour les Spartiates, verse en quatre trois points pour pousser MSU à la victoire.

Dans le meilleur match de l’Elite Eight, Dayton et Michigan State descendent au fil. C’est encore Toppin qui est le héros des Flyers, marquant à l’intérieur de Tillman tard pour assurer la victoire. Dayton participe au Final Four pour la première fois depuis 1967.

Les quatre derniers

Gonzaga vs Seton Hall est une belle vitrine de la puissance de feu offensive. Myles Powell poursuit sa montée en tant que légende du basket-ball universitaire en drainant cinq trois points en première mi-temps, mais l’attaque équilibrée de Gonzaga est finalement trop. Corey Kispert part pour 19 points pour ramener les Zags au match de championnat national.

Dayton contre Florida State ne peut pas vivre le battage médiatique. Les Flyers deviennent chauds à partir de trois heures tôt, Rodney Chatman ayant le match de sa vie. Vassell et MJ Walker font tout leur possible pour réduire le déficit à un seul chiffre, mais les Flyers se retirent pour atteindre le match pour le titre.

Dayton contre Gonzaga pour le titre.

Et le gagnant est ….

Ryan Mikesell réussit trois tirs à trois points en première mi-temps pour aider Dayton à prendre les devants. Joel Ayayi mène le retour de Gonzaga avec de beaux flotteurs près de la jante, mais Toppin et Dayton sont trop. Toppin remporte 32 points et est nommé Joueur le plus remarquable.

Toppin devient l’un des cinq meilleurs choix de repêchage de la NBA et Anthony Grant est l’entraîneur le plus sexy du pays. Dayton est votre champion national.