Prop-a-palooza avec Bill Simmons et Priest Holmes

Le cousin Sal et Bill Simmons s’associent pour s’attaquer à certains de leurs paris préférés sur le Super Bowl, tout en identifiant les paris ventouses à éviter (02:00). Ensuite, le Dégénéré Trifecta se joint au spectacle pour discuter du séjour de Harry dans la salle d’urgence, partager leurs accessoires préférés et prédire le score final du grand match (48h00). Et enfin, les anciens chefs de Kansas City, le demi-prêtre Holmes, appellent pour parler des plans de match qu’il s’attend à voir des chefs et des Niners, jouant à l’Université du Texas, et qui, selon lui, remportera le trophée Lombardi (01:28 : 00).

