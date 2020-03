Proposition d’horaire sauvage de l’agent MLB avec une série mondiale de décembre

Les sports ont été fermés indéfiniment à travers le pays en réponse à l’épidémie de coronavirus, et bien qu’il soit encore difficile de dire quand il sera sûr de reprendre le jeu, de nombreuses ligues espèrent continuer ou commencer leurs saisons à la fin du printemps ou au début de l’été.

La Ligue majeure de baseball a officiellement retardé le début de la saison régulière de «au moins» deux semaines le 12 mars, et il semble probable que le délai pourrait être prolongé pendant une période de temps significative. Selon l’agent de pouvoir Scott Boras, cependant, une saison complète de 166 matchs est encore entièrement plausible. Le seul hic? La finale de la World Series 2020 pourrait avoir lieu le lendemain de Noël.

Boras a déclaré au Los Angeles Times qu’il avait proposé deux programmes à la MLB, pour une saison de 166 matchs qui commencerait en juin et une saison de 144 matchs qui commencerait en juillet. Dans le plan plus optimiste pour une saison complète, la structure normale des séries éliminatoires serait préservée et les World Series pourraient s’étendre jusqu’au 26 décembre.

Les World Series s’étaient achevées en septembre ou octobre à chaque saison jusqu’en 2001, lorsque la série de 7 matchs Diamondbacks-Yankees s’est terminée le 4 novembre. La série Phillies-Yankees 2009 s’est à nouveau terminée le 4 novembre, la dernière date de calendrier sur laquelle un match des World Series n’a jamais été joué.

Selon le plan de Boras, les matchs éliminatoires se dérouleraient sur des sites en forme de dôme neutre ou dans des parcs du sud de la Californie.

Via le Los Angeles Times:

«Dans le cadre du plan Boras, les matchs avec joker seraient joués le 3 décembre, la série de division serait du 5 au 9 décembre, la série de championnats de la ligue du 11 au 17 décembre et la Série mondiale du 19 au 26 décembre.

Il n’y aurait pas de jours de congé dans les séries éliminatoires et des matchs se joueraient à Los Angeles, Anaheim, San Diego, Miami, Seattle, Arizona, Milwaukee, Toronto, Houston, Saint-Pétersbourg, en Floride et Arlington, au Texas.

“Tous les joueurs avec qui je parle veulent jouer à tous les matchs, et nous pouvons tracer cela”, a déclaré Boras. “Nous essayons simplement de faire savoir que nous avons la capacité de le faire, qu’il existe une façon logique de le faire.”

.