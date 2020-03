“Protéger la vie humaine, c’est avant tout”

Les déclarations de personnes influentes peuvent servir à sensibiliser la population aux responsabilité sociale avec le coronavirus y Cristiano Ronaldo Il rejoint cette tendance, avec un message diffusé sur les réseaux sociaux. La star portugaise a assuré que parle “en tant qu’être humain” dans une déclaration appelant à l’unité pour protéger la vie de tous et exige un suivi des instructions des autorités.

La déclaration de Cristiano dit ce qui suit.

«Le monde traverse une période très difficile qui requiert la plus grande attention et le plus grand soin de notre part. Aujourd’hui, je vous parle non pas en tant que footballeur, mais en tant que père, fils, être humain au courant des derniers événements qui touchent tout le monde.

Il est important que nous suivions les instructions de l’OMS – Organisation mondiale de la santé – et des organes directeurs pour savoir comment agir et gérer la situation actuelle.

La protection de la vie humaine doit être au-dessus de tous les autres intérêts. Je voudrais adresser mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un proche, ma solidarité avec ceux qui luttent contre le virus, comme ma partenaire Daniele Rugani, et mon soutien continu aux impressionnants professionnels qui mettent leur vie en danger pour aider sauver ceux des autres ».

Cristiano vit de près les dangers du coronavirus. Un de ses coéquipiers à la Juventus, Daniele Rugani, Il a été testé positif pour le Covid-19, forçant les membres de l’entité transalpine à la quarantaine, dans le cas de Ronaldo à Madère, où il a passé quelques jours avec ses proches et sa mère, en convalescence après avoir subi un accident vasculaire cérébral.

– Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 13 mars 2020