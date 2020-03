PSG – Borussia Dortmund: Neymar place le PSG en quarts de finale de Ligue des champions

Le Paris Saint Germain a fait son retour dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions, laissant le Borussia Dortmund hors de la compétition. Le Brésilien Neymar a été le protagoniste du match en ouvrant le compte avec un but de tête atypique et en étant un cauchemar constant pour la défense allemande. Les Français ont fini par demander le temps devant certains visiteurs qui ont organisé un siège dans les dernières minutes.

Avec un Princes Park vide par le coronavirus et Mbappé sur le banc, Le Paris Saint Germain a dû vaincre 2-1 du match aller. Neymar, qui n’a pratiquement pas été publié le mois dernier, a pris le poids du match dès le premier instant en étant le leader de l’équipe Tuchel.

Le brésilien Il a marché plusieurs fois jusqu’à ce qu’il ouvre le score en frôlant la demi-heure de jeu avec une tête d’un corner. Achraf, un joueur prêté par le Real Madrid, a perdu la marque et le Brésilien prévoyait d’ouvrir le score.

Le PSG respirait beaucoup, mais augmentait son sourire avant la pause avec un label espagnol. Sarabia a débordé le groupe et a fait un centre fermé que Juan Bernat devait légèrement pour établir le 2-0 quelques secondes seulement après la pause.. La cruche d’eau froide était énorme pour les Allemands.

Le Borussia n’a pas perdu la face sous le choc en seconde période, cherchant une possession de possession et ayant de nombreuses occasions que Haaland n’a pas réussi à marquer. Mbappé est sorti en seconde période, mais n’a pas marqué les différences face à certains Allemands renversés. C’est arrivé à tout le monde dans les dernières minutes. Occasions, cartes et même un tangana qui s’est terminé avec Emre Can envoyé. Le PSG a sauvé les meubles grâce à leur plus grand talent et le Borussia quitte la maison avec l’impression qu’ils auraient pu aller beaucoup plus loin en Ligue des champions.